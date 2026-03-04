Propunerea lui Volodimir Zelenski pentru aliații SUA din Golf: Ucraina să le dea interceptori de drone iraniene, în schimbul rachetelor de tip PAC-3 pentru sistemele Patriot

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto) le-a propus aliaţilor Statelor Unite în Orientul Mijlociu ca Ucraina să le dea interceptori de drone uraniene, în schimbul rachetelor de tip PAC-3 pentru sistemele Patriot, relatează AFP, preluată de news.ro.

Rusia foloseşte masiv drone de tip Shahed de concepţie iraniană împotriva Ucrainei de la începutul invaziei Ucrainei, în urmă cu patru ani. Kievul, care ducea lipsă de mijloace pentru ca să le doboare, a sfârşit prin a dezvolta o gamă de interceptori ieftini, eficieniţi şi consideraţi între cei mai avansaţi din lume, pentru a le distruge în zbor.

„Rolul-cheie al contra-atcţiunii presupune acum drone interceptoare”, a declarat marţi, pe reţele de socializare comandantul-şef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski. Acestea au doborât 70% dintre dronele ruseşti la Kiev şi la periferiile capitalei ucrainene în februarie, a subliniat el.

Ucraina este afectată însă de o penurie de rachete de tip PAC-3, foarte costitsitoare, folosite de către sisteme sale PATRIOT, singurele capabile să doboare rachete balistice ruseşti care ţintesc oraşe şi infrastructuri esenţiale ucerainene.

Atacuri ale Statelor Unite şi Israelului în Iran au declanşat o ripostă iraniană – cu drone de luptă – în întregul Orient Mijlociu.

„Întrebarea numărul unu este cum să-şi protejeze cerul. Trăim noi înşine cu această întrebare”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, la Kiev, Volodimir Zelenski. „Să vorbim despre armele care ne lipsesc – rachete (de tip) PAC-3. Dacă ei ne dau aceste rachete, noi le vom da interceptori. Este un schimb echitabil”, a dat asigurări preşedintele ucrainean.

Potrivit Kievului, aceste proiectile de tip PAC-3 – care costă 3,5 milioane de euro unul singur – sunt prea costisitoare şi prea puţin eficiente împotriva sutelor de drone de tip Shahed – al căror preţ unitar este de câteva zeci de mii de euro.

”Dacă echipele încep să lucreze acum, vom vedea care va fi rezultatul”, a declarat Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a discutat marţi la telefon cu omoloful său din Emiratele Arane Unite (EAU) Mohamed bin Zayed şi cu liderul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani, a anunţat preşedinţia ucraineană. „Echipele noastre vor rămâne în contact pentru a stabili cum putem consolida împreună protecţia populaţiei”, a declarat Zelenski după o convorbire la telefon cu Al Thani.

Bombardamentele Iranului în ţări de la Golful Persic au vizat atât baze militare, cât şi infrastructuri civile – imobile locuite, hoteluri, aeroporturi şi porturi – zguduind o regiune considerată mult timp un refugiu aflat la adăpost de conflictele din Orientul Mijlociu.

***