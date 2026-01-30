cursdeguvernare

vineri

30 ianuarie, 2026

Europa & Lumea

Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze militare și un scut antirachetă de tip Golden Dome

De Iulian Soare

30 ianuarie, 2026

Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca, inclusiv posibile noi baze, extinderea libertății operaționale a SUA și un scut antirachetă de tip Golden Dome deasupra insulei arctice.

Într-un articol publicat joi de New York Times, Jeff Landry a scris că nu poate oferi detalii despre posibilul acord-cadru pentru Groenlanda.

Însă, a adăugat el, „cadrul se bazează pe acordurile de apărare din 1941 și 1951 dintre Statele Unite și Danemarca și ar spori securitatea americană, pe cea a NATO și a Groenlandei și ar reafirma obligații de apărare transatlantice de lungă durată”.


Acordul din 1951 oferă deja SUA o marjă militară considerabilă pe insula care aparține Danemarcei, țară membră NATO. SUA administrează în prezent doar o singură bază militară pe teritoriu, baza spațială Pituffik situată în nord-vestul insulei, scrie Agerpres.

Presiunile exercitate de președintele american Donald Trump de la începutul anului de a anexa Groenlanda a generat tensiuni în relația SUA cu Copenhaga și cu alte state europene.

În prezent au loc negocieri între SUA, Danemarca și Groenlanda pentru a găsi o soluție la criză.

Un posibil acord ar putea facilita desfășurarea unor sisteme avansate de apărare antirachetă, precum „Golden Dome” al SUA, și ar putea contracara influența ostilă a Chinei și a Rusiei, a continuat Landry, care a susținut că măsurile planificate nu sunt de natură provocatoare, ci preventivă.

„Ei s-ar asigura că Statele Unite, nu adversarii săi, stabilesc regulile într-una din regiunile cu cele mai importante consecințe strategice în mod permanent”, a scris Jeff Landry în articolul apărut în New York Times.

(Citește și: NYT: Primele detalii dintr-un prezumtiv acord SUA-UE pentru Groenlanda – Baze militare pe mici porțiuni de teritoriu care vor trece în proprietatea SUA)


***

