Proprietarul fabricii din România care face blindate pentru Armata Română a fost partener de afaceri cu finanțatorul unității ruse de asasinate și răpiri

Saga problemelor de la Automecanica SA Mediaș – compania care ar urma să facă blindate pentru Armata Română e completată, zilele acestea, de noi informații:

Relațiile de afaceri dintre Serghei Glinka și oligarhul Andrei Bokarev, finanțatorul unității secrete 795, scot la iveală conexiuni sensibile între interese rusești și contracte strategice din România, inclusiv în domeniul apărării.

Serghei Glinka e omul de afaceri rus care a preluat în 2023 Automecanica SA din Mediaș pentru a participa, alături de Otokar Turcia, într-o licitație internațională pentru a livra blindate 4×4 pentru Armata Română. Otokar a câștigat licitația în 2024, dar Automecanica nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale.

Curs de Guvernare a fost prima publicație din România care a dezvăluit această breșă de securitate într-un contract NATO de către oameni de afaceri cu origini în Rusia, mai ales după ce Federația Rusă a fost declarată oficial adversarul militar al Alianței.

Centrul de investigații jurnalistice The Insider a publicat pe 13 martie o investigație privind noua unitate de elită a serviciilor de informații ruse care se ocupă de la răpiri și asasinate politice până la misiuni militare în Ucraina. Este vorba de unitatea denumită Centrul 795. O unitate formată, la rândul său, din membri ai altor grupări de elită din cadrul serviciilor de informații din Rusia, anume GRU și FSB. Scopul unității, potrivit jurnaliștilor citați.

Această unitate avea nevoie de o finanțare, iar acest rol i-a revenit oligarhului rus Andrei Bokarev, un apropiat al lui Putin.

„Arhitectul ideologic al unității și principalul susținător, potrivit a două surse cu cunoștințe directe care au vorbit cu The Insider, a fost Andrei Bokarev, un miliardar comerciant de arme, cunoscut mai ales ca proprietar majoritar și președinte al Transmashholding, unul dintre cele mai mari conglomerate feroviare și de apărare din Rusia. Mai puțin cunoscută este legătura sa mai profundă cu Kalashnikov”, scriu jurnaliștii de la The Insider.

Partenerul de afaceri al lui Andrei Bokarev s-a implicat în România, în afaceri pentru Armata Română

Andrei Bokarev a fost partener de afaceri și cu Serghei Glinka, omul de afaceri rus care a preluat în 2023 Automecanica SA din Mediaș pentru a participa, alături de Otokar Turcia, într-o licitație internațională pentru a livra blindate 4×4 pentru Armata Română.

Mai exact, în 29 iunie 2022, NATO a adoptat un nou „Concept Strategic” în care Rusia este definită drept „cea mai semnificativă și directă amenințare” la adresa securității alianței.

Serghei Glinka și Automecanica au dat în judecată Curs de Guvernare pe motiv că publicația nu a considerat serios un drept la replică, în care Glinka nega că are legături cu spațiul Federației Ruse și că referirile la Transmashholding sunt o confuzie.

Unitatea coordona 500 de ofițeri de informații

Conform The Insider, Centrul 795, care este finanțat de fostul partener de afaceri al lui Glinka, Andrei Bokarev, are aproximativ 500 de ofițeri împărțiți în trei directorate: Informații, Asalt și Sprijin de luptă.

În prima parte a războiului din Ucraina, Centrul 795 avea misiunea de a strânge informații despre locația trupelor ucrainene de elită și a instructorilor militari străini, precum și despre unde se află sistemele Himars primite de ucraineni, pentru ca mai apoi să fie distruse cu rachete sau drone, scrie publicația amintită.

Pentru a fi recrutați în această unitate specială, candidații au trecut printr-un proces de selecție riguros. Cei care au fost acceptați au primit salarii de aproximativ 7.800 de dolari pe lună, în timp ce comandantul unității, Denis Fisenko, un veteran al unității Alfa, câștigă cam 40.000 de dolari pe lună, conform jurnaliștilor.

„Centrul 795 a fost înființat în același complex militar-industrial unde se află și o clădire administrativă a Concernului Kalașnikov. În gestionarea activității Centrului se regăsește și directorul executiv al Rostec, Serghei Cemezov. Acesta este una dintre cele mai puternice figuri din sistemul de securitate al Rusiei și unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Putin. The Insider a mai subliniat că Cemezov și Bokarev au o relație foarte apropiată”, mai scrie în articolul The Insider.

Legăturile dintre Bokarev și Serghei Glinka

Așa cum a prezentat în România, Serghei Glinka este un fost acționar și administrator în cadrul grupului Transmashholding, grup rusesc care se ocupă de administrarea infrastructurii rutiere. Serghei Glinka a fost legat de acest grup cel puțin între 2007 și 2017.

În această perioadă, Bokarev controla mare parte din grupul Transmashholding.

„În 2014, Bokarev și un partener de afaceri au achiziționat un pachet de control de 75% în cadrul concernului, care până atunci fusese deținut de Rostec, gigantul de stat rus din domeniul apărării și industriei. Patru ani mai târziu, confruntându-se cu perspectiva sancțiunilor occidentale, Bokarev s-a retras aparent din Kalashnikov. Ce s-a întâmplat cu acțiunile sale după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 nu este cunoscut public, însă traseul financiar indică faptul că și-a restructurat pur și simplu investiția pentru a-și ascunde deținerea”, scriu jurnaliștii de la The Insider.

Andrei Bokarev, finanțatorul unității de elită a Moscovei, și Serghei Glinka, acționarul de la Automecanica SA, au fost implicați și în acționariatul unei alte companii din domeniul transporturilor din Rusia, anume Aeroexpress LLC, alături de miliardarul Iskandar Makhmudov. The Insider mai menționa, într-un alt articol, despre Makhmudov și Bokarev că sunt doi miliardari ruși conectați la una dintre facțiunile mafiei ruse, grupul criminal organizat Izmaylovo, și sunt cunoscuți pentru controlul asupra activelor companiei ruse de stat din domeniul feroviar.

Serghei Glinka a cumpărat Automecanica cu scopul de a intra într-un contract cu Armata Română

Așa cum reiese din informațiile publicate de NewsCenter.ro, oferite de grupul Otokar, compania din Turcia a trebuit să liciteze alături de Glinka pentru contractul de aproape un miliard de euro, cu tot cu TVA, pentru peste 1.000 de blindate pe roți, 4×4, pentru că semnase un acord în acest sens cu fostul acționar, Nick Stirban. Glinka a cumpărat Automecanica de la acesta și a devenit astfel partener Otokar.

„În conformitate cu dorința noastră puternică de a opera în Europa ca producător din industria de apărare, căutările inițiale ale Otokar pentru o facilitate de producție locală în România au început cu mult înainte de lansarea licitației, la începutul anului 2022. Ulterior, negocierile au fost inițiate cu Automecanica și cu fostul său proprietar, domnul Nick Stirban, în martie 2022. De asemenea, după cum vă amintiți, pe baza acordurilor inițiale, vehiculul Cobra II a fost expus la standul Automecanica în cadrul BSDA 2022”, se precizează în răspunsul primit.

Reprezentanții Otokar explică și originea colaborării cu acționarii cu origini rusești. „Întrucât Nick Stirban a vândut compania în primul trimestru al anului 2023 unui parteneriat cu sediul în Republica Moldova, format din Serghei Glinka și Andrei Scobioală, noua conducere a companiei a solicitat Otokar să continue cooperarea în cadrul viitoarei licitații pentru vehicule 4×4. În acest context, aceștia au obținut cu succes toate aprobările necesare din partea autorităților române din domeniul apărării”.

Potrivit notificărilor oficiale către Bursa din Istanbul, Romtehnica, compania Ministerului Apărării Naționale, a cerut companiei Otokar despăgubiri de aproximativ 40 de milioane de euro pentru livrări întârziate ale primului lot de vehicule.

Ulterior, valoarea totală a penalităților solicitate a ajuns la aproximativ 430 de milioane de lei (circa 85 de milioane de euro), invocându-se faptul că partenerul român nu a reușit să pregătească la timp producția locală a blindatelor.

În contractul semnat cu Romtehnica se prevede că majoritatea vehiculelor ar trebui produse în România, iar întârzierile în organizarea producției au generat dispute între compania turcă și autoritățile române.

Pentru a depăși blocajele apărute în implementarea contractului, Otokar a anunțat că dorește să cumpere pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș. Valoarea tranzacției ar putea ajunge la aproximativ 85 de milioane de euro, iar compania turcă a prezentat această mișcare drept un angajament pentru dezvoltarea producției locale și pentru integrarea industriei românești de apărare în proiect.

