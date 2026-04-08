Semnal de alarmă tras de Anthropic – AI poate face atacurile cibernetice foarte eficiente. Giganții tehnologici se coalizează pentru apărare

Anthropic, importanta companie de cercetare în domeniul AI care a creat familia de modele de inteligență artificială Claude, a lansat un puternic semnal de alarmă cu privire la viitorul securității cibernetice. Utilizarea AI poate identifica și exploata rapid vulnerabilitățile software-urilor, ceea ce ar putea accelera atacurile cibernetice mult peste așteptările actuale.

Pentru a asigura securitatea sistemelor critice, echipele tehnologice și guvernele trebuie să reacționeze acum, nu mai târziu, avertizează Anthropic și partenerii săi din proiectul Glasswing, lansat pentru protejarea sistemelor critice.

Cel mai recent model de AI de ultimă generație al său, „Claude Mythos Preview”, a demonstrat cât de rapid ar putea fi utilizată AI pentru a identifica și exploata vulnerabilitățile.

Organizațiile și guvernele ar trebui să investească acum în apărări mai puternice, combinând expertiza umană cu informațiile oferite de AI. Colaborarea și strategiile de apărare proactive sunt esențiale, spun experții în cybersecurity.

Project Glasswing – inițiativă Anthropic cu Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA și Palo Alto Networks

Ca răspuns la aceste riscuri noi, marți a fost anunțată o inițiativă ce reunește o serie de giganți tech americani, inclusiv cele mai importante nume din cybersecurity: Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA și Palo Alto Network.

Anunțul Anthropic:

Am creat Proiectul Glasswing datorită capacităților pe care le-am observat într-un nou model de frontieră antrenat de Anthropic, despre care credem că ar putea revoluționa securitatea cibernetică. Claude Mythos2 Preview este un model de frontieră de uz general, încă nelansat, care dezvăluie un fapt dur: modelele de IA au atins un nivel de capacitate de codare la care pot depăși chiar și cei mai pricepuți oameni în găsirea și exploatarea vulnerabilităților software.

Mythos Preview a identificat deja mii de vulnerabilități cu grad ridicat de gravitate, inclusiv unele în fiecare sistem de operare și browser web important. Având în vedere ritmul progresului AI, nu va trece mult timp până când astfel de capacități se vor răspândi, potențial dincolo de actorii care se angajează să le implementeze în siguranță. Consecințele – pentru economii, siguranța publică și securitatea națională – ar putea fi grave.

Proiectul Glasswing este o încercare urgentă de a pune aceste capacități în slujba scopurilor defensive.

Ca parte a Proiectului Glasswing, partenerii de lansare enumerați mai sus vor utiliza Mythos Preview în cadrul activității lor de securitate defensivă; Anthropic va împărtăși ceea ce învățăm, astfel încât întreaga industrie să poată beneficia. De asemenea, am extins accesul la un grup de peste 40 de organizații suplimentare care construiesc sau întrețin infrastructuri software critice

