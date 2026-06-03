Proiectul salarizării – Primul mare protest: mii de angajați din sănătate, în fața Guvernului și la Parlament

Câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat miercuri, nemulțumiți de proiectul salarizării, acuzând că prevederile referitoare la angajații din sănătate plafonează sau chiar scad veniturile salariale ale aproximativ o jumătate din salariații din sistem.

Sindicaliştii resping în mod ”categoric” proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră ”inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială” şi protestează, miercuri, la Bucureşti.

Ei mai reclamă că autoritățile nu au ținut cont de negocierile care au avut loc în ultimele luni și, prin noile sale prevederi, cei care lucrează în sistemul de sănătate riscă să piardă până la 30% din venituri.

Legea salarizării bugetarilor ar trebui adoptată și publicată în Monitorul Oficial înainte de finalul lunii august, pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR de aproximativ 700 milioane euro.

Manifestația a început în Piața Victoriei, de unde sindicaliștii au plecat în marș spre Parlament, dotați cu vuvuzele, fluiere, bannere şi pancarte cu mesaje precum: „Cerem respect şi echitate”, „Uniţi pentru drepturile noastre”, „Sănătatea nu e cheltuială, e investiţie naţională” sau „Am fost eroi, acum suntem jos”.

La protest au participat sute de sindicalişti din Arad, Sălaj, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Constanţa, Iaşi, dar şi din alte judeţe.

Sanitas a cerut reluarea dialogului cu autoritățile pentru elaborarea unei forme revizuite a actului normativ, iar sindicaliștii au anunțat că vor continua să-și strige nemulțumirile, ajungând chiar la grevă generală.

Angajaţii din finanţe publice, protest în faţa Ministerului Finanţelor – cer un coeficient de ierarhizare mai mare

Angajaţi din finanţele publice membri ai Sindicatului Naţional Solidaritatea (SNS), au protesta și ei miercuri, timp de două ore, în faţa Ministerului Finanţelor, nemulţumiţi de același proiect legislativ.

Principala lor revendicare vizează acordarea unui coeficient de ierarhizare mai mare, „în conformitate cu importanţa socială şi complexitatea muncii depuse”. „Este absolut inadmisibil ca, în cadrul coeficienţilor de la 1 la 8, angajaţii MF să pornească de la 1,52, adică un pic mai mult decât femeia de serviciu”, conform declarației liderului sindical Dorin Modure.

„Este absolut inadmisibil ca, în cadrul coeficienţilor de la 1 la 8, angajaţii Ministerului Finanţelor să pornească de la 1,52, adică un pic mai mult decât femeia de serviciu”, afirmă liderul sindical Dorin Modure.

Într-o adresă transmisă Ministerelor Muncii şi Finanţelor de Federaţia „Solidaritatea”, în numele angajaţilor din finanţe publice, sindicaliştii îşi exprimă „profunda nemulţumire şi consternare” faţă de actuala formă a proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar, în special în ceea ce priveşte stabilirea bazei de raportare şi a coeficienţilor de încadrare.

„Suntem profund revoltaţi de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare. În timp ce proiectele anterioare prevedeau raportarea la nivelul unui salariu minim pe economie şi pornea de la o valoare de 4.325 lei, noul proiect introduce o bază fixă de numai 4.100 lei. Mai mult decât atât, acest proiect stipulează că valoarea de referinţă va putea fi actualizată arbitrar prin Hotărâre de Guvern, la propunerea comună a Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Muncii. Considerăm inacceptabil ca veniturile noastre să fie lăsate «la pixul cuiva», înlocuindu-se un mecanism predictibil şi legal cu o decizie pur politică şi conjuncturală”, se arată în adresa menţionată.

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