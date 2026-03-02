MAI pregătește proiectul de creștere a vârstei pentru pensionarea celor care lucrează în structurile de forță ale statului – va încetini ieșirile din sistem și avansul deficitului cronic de personal

La MAI este în lucru proiectul prin ce va stabili creșterea vârstei de pensionare a celor care lucrează în structurile de forță ale statului. Pe aceste segmente bugetare nu se va aplica măsura de reducere cu 10% a angajaților sau a cheltuielilor cu personalul, a explicat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, însă va crește vârsta de pensionare, așa cum s-a stabilit deja în coaliția de guvernare.

„După cum știți, a existat o decizie a coaliției de Guvernare, consonantă cu prevederile programului de guvernare, de a se proceda la o reducere a cheltuielilor, atât în administrația locală, cât și în administrațiua centrală, cu 10% față de bugetele existente, înainte de această reducere. Atât în Ministerul Afacelor Interne, cât și în Ministerul Apărării Naționale, dar și în serviciile de informație, adică în toată familia ocupațională ordine, siguranță publică și apărare națională există un deficit cronic, dramatic aș putea spune, de personal. Lipsesc oameni nu numai în raport de schemele existente legal în vigoare, schemele de organizare de resurse umane, ci și în raport cu provocările momentului”, a explicat ministrul Predoiu, la TVR Info.

De aceea, m[sura nu se va aplica, pentru că ar duce la situații critice, a adăugat ministrul: ”Deci, având în vedere cele două argumente, respectiv deficitul cronic de personal și faptul că s-ar aplica în continuare o reducere de 10% acestor aparate, s-ar produce destructurări masive în rândurile acestor aparate acestor de aparate lucru, prin plecarea unor oameni cu experiență, sau știu eu, prin dezinteresul care s-ar instala în rândul celor care muncesc zi de zi sub drapel și apără această țară și cetățenii, și comunitățile. Și, pe de altă parte, nivelul de presiune, hai să nu spun de amenințări, și ăsta e termenul corect care se folosește, amenințări, riscuri, vulnerabilități pe această zonă”.

”A fost o decizie, după părerea mea, de bun simț, să se excepteze acest domeniu al apărării Ordinii Siguranței Publice și Siguranței Naționale de la măsura reducerii cu 10%. Din principiul, de asemenea corect, al solidarității între diversele părți din administrație, s-a considerat la nivelul coaliției că modul în care și acest segment, și acest sector important participă la acest efort de compactare, de reducere a deficitului bugetar, ar fi o modificare în zona legislației pensionării, mai precis focalizată pe o creștere a vârstei de pensionare, care în timp ar putea compensa aceste reduceri pe care nu le facem la momentul acesta. Așa cum fac alte ministere. Sigur, nu-i singurul segment exceptat. Vorbim și de sănătate și de cultură. Dar eu vorbesc de cel de care răspund alături de alți colegi, ministrul Apărării și așa mai departe.”

Proiectul de lege trebuie elaborat în 30 de zile

”Și s-a hotărât, de altfel e și prevedere legală acum în ordonanță, ca în termen de 30 de zile, întreg segmentul să vină cu un proiect de lege (pentru creșterea vârstei de pensionare – n.red.). Este un efort care e la început de drum. Ce pot să le transmit colegilor și ce am făcut direct în raport de liderii de sindicate este că vom avea în vedere ca acest proiect să fie echilibrat și vom încerca să identificăm și soluții de stimulare a rămânerii în sistem, pe lângă acest obiectiv care a fost stabilit de Coaliție, respectiv creșterea vârstei de pensionare. Dar e un efort la început. Nu există deocamdată, să spun, un produs finit al acestei discuții. Urmează”, a mai declarat ministrul de Interne Cătălin Predoiu, la TVR Info.

