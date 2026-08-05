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Ordonanța SAFE trece de Parlament – Pleacă la promulgare

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De Vladimir Ionescu

5 august, 2026

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, propunerea legislativă de completare a Ordonanței de urgență 62/2025 privind punerea în aplicare a programului SAFE.

Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este decizională în acest caz, așa încât pleacă la Palatul Cotroceni, pentru promulgare.

Proiectul completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) privind SAFE prin introducerea unui nou articol care reglementează posibilitatea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat de a dezangaja și de a reangaja creditele de angajament pentru care, în cursul anului 2026, au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli.


„Pentru creditele de angajament introduse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat potrivit (…) Legii bugetului de stat, pentru care în cursul anului 2026 au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli, se autorizează ordonatorii principali de credite să dezangajeze fondurile respective și să le reangajeze pe noul titlu de cheltuieli. Creditele de angajament rezultate în urma dezangajărilor efectuate (…) nu pot fi utilizate pentru angajarea de noi cheltuieli sau pentru virări la alte titluri de cheltuieli, respectiv nu pot face obiectul unor cedări la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”, prevede documentul.

Valoarea totală a programului SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei) pentru România este de 16,68 miliarde de euro (exact 16.680.055.394 euro). Aceasta reprezintă a doua cea mai mare alocare financiară din cadrul programului la nivel european, după Polonia.

Printre programele finanțate prin SAFE se numără achiziția a 248 de mașini de luptă ale infanteriei, 150 de transportoare Piranha 5, sisteme antiaeriene Skyranger și Skynex, 34 de sisteme Mini UAS, 70 de sisteme de muniții rătăcitoare, două nave de patrulare maritime, două nave pentru scafandri militari, armament individual NATO pentru aproximativ 240.000 de militari, precum și un program de producție de drone în parteneriat cu Ucraina, evaluat la 200 de milioane de euro. O parte dintre contracte includ obligații de producție sau integrare industrială în România.

(Citește și: Avocatul Poporului sesizează CCR pentru OUG privind SAFE adoptată de guvernul Bolojan după demitere. AUR, acțiune similară)

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