Proiectul MoonShotX – 21 de companii românești au ocazia să scaleze în Austria, Marea Britanie, SUA și, în premieră, în Japonia

Raiffeisen Bank România și InnovX anunță încheierea selecției pentru cea de-a doua ediție a MoonShotX, un proiect unic pe piața locală care sprijină companiile românești de tip mid-corporate (cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro) în procesul de expansiune internațională.

MoonShotX 2025-2026 va aduce la start 21 de companii, care vor beneficia de mentoring personalizat pentru a-și consolida strategiile de scalare. 10 dintre acestea vor avea ulterior oportunitatea de a participa la sesiuni internaționale de scalare în Austria, Marea Britanie, Statele Unite și, în premieră, Japonia.

Prima ediție, lansată în septembrie 2024, a avut deja rezultate concrete, cinci companii românești aflându-se în plin proces de scalare externă, patru în Marea Britanie și una în Statele Unite.

Interesul crescut pentru ediția 2025-2026 s-a reflectat într-un număr record de peste 2.200 de înscrieri.

“Susținem cu consecvență de peste 25 de ani dezvoltarea companiilor inovatoare din România, iar acum ne dorim să facem încă un pas, spre dezvoltarea lor la nivel internațional. Proiectul MoonshotX arată, o dată în plus, potențialul antreprenorilor români de a concura la nivel global și consolidează poziția țării noastre ca hub regional de antreprenoriat și inovație”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Investment Banking, membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Etapele MoonShotX 2.0

Programul va începe în noiembrie cu o serie de bootcamp-uri de accelerare executivă și va continua cu sesiuni de mentoring personalizat, în cadrul cărora companiile își vor consolida strategiile de scalare internațională.

Ulterior, 10 dintre aceste companii vor fi selectate pentru a trece în etapa următoare – faza de internaționalizare, urmând a-și prezenta business-ul în fața potențialilor investitori din Austria, S.U.A, Marea Britanie și, în premieră, în Japonia.

Noutatea acestei ediții o reprezintă organizarea în prima parte a anului 2026, a unei serii de challenge-uri pe industrii, iar companiile câștigătoare vor avea posibilitatea să participa la sesiunile internaționale de scalare.

„Prin intermediul MoonShotX, nu doar că ajutăm companiile românești să ajungă pe piețele internaționale – dar modelăm o nouă generație de inovatori globali. Fiecare ediție dovedește că antreprenorii români au talentul, reziliența și creativitatea necesare pentru a reuși pe scena globală. Prin introducerea Japoniei pe foaia noastră de parcurs internațională, deschidem noi punți între Europa și Asia și demonstrăm încă o dată puterea ecosistemului de inovare al României”, a declarat Diana Dumitrescu, CEO al InnovX.

Profilul companiilor participante la MoonShotX 2.0

Companiile selectate activează în domenii diverse, precum IT&C, comerț online, energie, industrie alimentară, producție de echipamente electronice și medicale, inginerie, telecomunicații și publicitate. Acestea provin din principalele centre de afaceri ale țării, precum București, Ilfov, Cluj, dar și din alte județe, demonstrând o reprezentativitate națională la nivel de competențe și potențial de dezvoltare. Majoritatea firmelor prezintă o cifră de afaceri solidă, fiind reprezentative pentru segmentul mid-corporate din România.

Cele 21 de companii selectate pentru ediția din 2025-2026 a MoonShotX sunt: Poytrade Global, Riviera Bike, Electroprecizia Electrical Motors, Quartz Metrix, Verla, It Teams, IPP Group, Neakaisa, Mindit Services, Parapet, Optima Group, Your Stuff, Wolf e Robotics, Future Work Force, Bitstone, Datacor, Răzvan Idicel, Homplex, IV Future, Euro Narcis, Frontera Trading.

