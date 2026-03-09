Proiectul de buget, discutat de premier cu liberalii din comisiile de buget-finanţe şi de administraţie. Președintele Senatului: Nu stabilește PSD ce face PNL cu premierul

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat luni, cu liberalii din comisiile de buget-finanțe și de administrație publică ale Parlamentului, forma finală a bugetului pentru 2026.

PNL își asumă acest buget și susține adoptarea lui în această săptămână, în ședința de Guvern, urmată de dezbaterea și adoptarea în Parlament săptămâna viitoare, menționează PNL, pe pagina de Facebook a partidului, după discuțiile de luni.

„PNL susține un buget onest, orientat spre investiții și relansare economică, construit în condiții bugetare dificile, dar cu obiectivul clar de a repune economia pe traiectoria de creștere. Investițiile cresc de la 138 miliarde la 165 miliarde de lei, cu accent pe cofinanțarea proiectelor care pot aduce aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR. Este un buget care nu mai susține privilegiile și risipa, dar care menține un nivel de protecție socială cel puțin egal cu cel de anul trecut, inclusiv cu posibilitatea atragerii unor fonduri europene suplimentare”, se arată pe pagina de Facebook a PNL.

Bugetul prevede și evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului București, cu angajamentul actualei administrații de a implementa reforme majore pentru modernizarea Capitalei.

„Bugetele administrațiilor locale sunt mai mari decât anul trecut, chiar și în condițiile reformelor care reduc risipa și privilegiile”, arat[ liberalii.

„Pentru ca bugetul să producă efecte, este esențială stabilitatea în coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că stabilitatea parlamentară și stabilitatea în coaliție sunt esențiale pentru ca acest buget să producă efecte reale în economie și administrație și pentru ca reformele începute în ultimele luni să continue. Președintele PNL a amintit despre contextul internațional dificil și a subliniat că acest context obligă clasa politică internă să dea dovadă de seriozitate și maturitate în mod deosebit”, a precizat PNL.

Ministrul Finanțelor a arătat că acest buget a fost construit după un an în care statul și-a achitat integral proiectele finanțate din PNRR și din programele naționale, „ceea ce dovedește o disciplină mai bună și o prioritizare mai bună a investițiilor”.

Președintele Senatului răspunde PSD: PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat dur ultimele declarații ale unor lideri PSD care condiționează rămânerea îl guvernare de înlocuirea lui premierului Bolojan. Liberalul spune că nu stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, pentru că e altă bucătărie internă, aşa cum nici liberalii nu stabilesc ce face PSD cu acele consultări interne anunțate.

”Atacurile din partea social-democraţilor sunt una. Eu cred că fiecare a trebuit să-şi vadă de partidul lui, ca idee. Deci nu văd aici niciun fel de problemă, în afară de declaraţii politice care sunt poate prea zgomotoase pentru situaţia în care ne aflăm acum. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne pe care le au. E treaba fiecăruia din coaliţie”, a spus preşedintele Senatului, întrebat despre afirmaţiile celor de la PSD cu privire la o schimbare din funcţie a premierului Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan tocmai a obţinut un vot de încredere, în partid, acum trei săptămâni, așa încât președintele Senatului spune că nu înțelege insistența social-democraților pe acest subiect.

”Deci nu văd pentru ce l-ar mai cere încă o data, pentru că a fost categoric acel vot de încredere. 47 pentru şi 3, cred că, împotrivă. Nu s-a schimbat nimic de atunci. În continuare, PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Deci mergem înainte”, a spus Mircea Abrudean.

