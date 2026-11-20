Proiectul comasării voluntare a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori a fost pus în dezbatere publică și prevede patru milioane de lei acordate pentru proiecte de investiții în localitățile ce fuzionează, precum și o înjumătățire, timp de cinci ani, a impozitelor pe locuințe și terenuri datorate de locuitori.

Comasarea voluntară este definită în proiectul de OUG ca unirea a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, cu limită administrativă comună.

Aceasta se face prin lege, pe baza hotărârilor consiliilor locale și a referendumurilor locale, și are ca rezultat înființarea unei noi unități administrativ-teritoriale.

Conform premierului, Luca Niculescu, peste 420 de comune ar putea beneficia de sprijin și stimulente. „Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării, după 35 de ani”, a declarat Luca Niculescu.

Stimulente pentru locuitorii comasați – reducerea impozitelor

Proiectul prevede o măsură de stimulare fiscală pentru persoanele fizice din unitățile administrativ-teritoriale nou înființate prin comasare voluntară aprobată prin lege:

Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale și a impozitului/taxei pe terenurile situate în intravilan, datorate de persoanele fizice.

Reducerea se acordă pentru o perioadă de 5 ani fiscali consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost înființată noua unitate administrativ-teritorială.

Programul START Reforma administrativă 4 milioane lei pentru investițiile noii UAT, bani eșalonați pe 2 ani și care pot fi folosiți și pentru plățile restante

Stimularea administrațiilor se va face printr-un program multianual, START Reforma administrativă, coordonat de Ministerul Dezvoltării (MDLPA), care finanțează investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și cheltuieli de integrare administrativă în unitățile administrativ-teritoriale comasate și în noile unități administrativ-teritoriale.

Contractele de finanțare se încheie pe 2 ani și pot fi prelungite.

Beneficiari și sume:

Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale a căror comasare a fost aprobată prin lege, unitățile administrativ-teritoriale nou-înființate, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care face parte cel puțin una dintre unitățile administrativ-teritoriale supuse comasării.

Valoarea totală este de 4.000.000 mii lei, sub formă de credite de angajament pentru 2027 și 2028.

Creditele bugetare sunt de 2.000.000 mii lei în 2027 și 2.000.000 mii lei în 2028.

Domenii eligibile:

utilități publice;

drumuri și poduri;

digitalizare;

servicii sociale, educaționale, de tineret și sport și de sănătate;

cultură și turism;

competitivitate economică;protecția și conservarea mediului;

ordine publice și situații de urgență;

pregătirea investițiilor;urbanism și amenajarea teritoriului;

plăți restante.

Proiectele de investiții vor fi selectate conform unor priorități ce recompensează rapiditatea derulării procedurii

unitățile administrativ-teritoriale care înainte de legea de aprobare a comasării aveau un număr de locuitori mai mic sau egal cu 1.500 și care prin legea de comasare, aprobată, formează o unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 2.500 de locuitori;

unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul comasării voluntare și pentru care a fost aprobată legea de comasare;

unitățile administrativ-teritoriale nou înființate în urma comasării voluntare.

Impactul bugetar – aproape 4,5 mld. lei, în 4 ani

Impactul calculat de autorități este de aproape 4,5 miliarde de lei, distribuiți pe cinci ani, conform documentelor puse în dezbatere, dar sumele defalcate sunt pe doar patru ani:

câte două miliarde în 2027 și 2028

câte 172 milioane de lei în 2029 și 2030

Radiografia fragmentării actuale a administrației locale

Conform populației după domiciliu (din acte, nu de rezidență, populație care efectiv locuiește acolo) la 1 ianuarie 2023, România are 3.181 de unități administrativ-teritoriale de bază (UAT), dintre care 429 sunt comune cu cel mult 1.500 de locuitori.

Împreună, respectivele acestea însumează 479.290 de locuitori.

Evoluțiile demografice din ultimele decenii, respectiv scăderea populației, îmbătrânirea și migrația către marile centre urbane sau în străinătate, au accentuat această situație și au redus capacitatea administrațiilor locale de a răspunde nevoilor comunităților.

Aceste unități administrativ-teritoriale depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce le limitează autonomia financiară și capacitatea de planificare pe termen mediu și lung. Baza locală de impozitare nu permite acoperirea nici măcar a cheltuielilor de funcționare, cu atât mai puțin investițiile necesare dezvoltării locale.

Fragmentarea afectează și capacitatea instituțională. Primăriile mici întâmpină dificultăți în a atrage și a păstra personal de specialitate în urbanism, achiziții publice, management de proiect, administrare financiară și accesare de fonduri europene. Rezultatul este întârzierea investițiilor, valorificarea insuficientă a oportunităților de finanțare și diferențe semnificative în calitatea serviciilor publice între comunități. În plus, serviciile care necesită o abordare integrată (drumuri, apă și canalizare, salubritate) sunt greu de dezvoltat de administrații separate, cu resurse limitate.

Cadrul general al comasării voluntare

Se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ. Au prioritate unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.

Condiții obligatorii: teritoriul rezultat trebuie să fie continuu, trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură și nu se pot depăși granițele județului.

Proiectul nu se aplică reorganizării județelor și nici transferului de localități între unitățile administrativ-teritoriale.

Noua unitate administrativ-teritorială preia reședința unității administrativ-teritoriale cu cele mai mari venituri proprii pe cap de locuitor din impozite și taxe locale, în anul anterior referendumului. Dacă veniturile sunt egale, reședința noii unități administrativ-teritoriale, înființate ca urmare a comasării, sunt date de unitatea administrativ-teritorială care are cea mai mare populație.

Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării, care va fi supusă referendumului, poate fi stabilită de comun acord de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale participante la procesul de comasare. Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării nu poate fi formată prin alăturarea a mai mult de două denumiri alte unităților administrativ-teritoriale care se comasează. În situația în care nu există acord comun, denumirea se stabilește conform regulilor aplicabile pentru reședință.

Procedura de comasare

Comasarea se inițiază prin hotărâri ale consiliilor locale din cel puțin două unități administrativ-teritoriale, adoptate cu majoritate absolută. Hotărârile cuprind obligatoriu: UAT-urile implicate, populația, data referendumului, întrebările și cererea de finanțare a referendumului.

Referendumurile locale se finanțează din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Proiectul de lege de comasare poate fi promovat dacă referendumul este valabil și favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate.

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