Proiectul comasării voluntare a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori a fost pus în dezbatere publică și prevede patru milioane de lei acordate pentru proiecte de investiții în localitățile ce fuzionează, precum și o înjumătățire, timp de cinci ani, a impozitelor pe locuințe și terenuri datorate de locuitori.
Comasarea voluntară este definită în proiectul de OUG ca unirea a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, cu limită administrativă comună.
Aceasta se face prin lege, pe baza hotărârilor consiliilor locale și a referendumurilor locale, și are ca rezultat înființarea unei noi unități administrativ-teritoriale.
Conform premierului, Luca Niculescu, peste 420 de comune ar putea beneficia de sprijin și stimulente. „Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării, după 35 de ani”, a declarat Luca Niculescu.
(DESCĂRCAȚI AICI Proiectul de OUG)
Stimulente pentru locuitorii comasați – reducerea impozitelor
Proiectul prevede o măsură de stimulare fiscală pentru persoanele fizice din unitățile administrativ-teritoriale nou înființate prin comasare voluntară aprobată prin lege:
- Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale și a impozitului/taxei pe terenurile situate în intravilan, datorate de persoanele fizice.
- Reducerea se acordă pentru o perioadă de 5 ani fiscali consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost înființată noua unitate administrativ-teritorială.
Programul START Reforma administrativă 4 milioane lei pentru investițiile noii UAT, bani eșalonați pe 2 ani și care pot fi folosiți și pentru plățile restante
Stimularea administrațiilor se va face printr-un program multianual, START Reforma administrativă, coordonat de Ministerul Dezvoltării (MDLPA), care finanțează investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și cheltuieli de integrare administrativă în unitățile administrativ-teritoriale comasate și în noile unități administrativ-teritoriale.
Contractele de finanțare se încheie pe 2 ani și pot fi prelungite.
Beneficiari și sume:
- Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale a căror comasare a fost aprobată prin lege, unitățile administrativ-teritoriale nou-înființate, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care face parte cel puțin una dintre unitățile administrativ-teritoriale supuse comasării.
- Valoarea totală este de 4.000.000 mii lei, sub formă de credite de angajament pentru 2027 și 2028.
- Creditele bugetare sunt de 2.000.000 mii lei în 2027 și 2.000.000 mii lei în 2028.
Domenii eligibile:
- utilități publice;
- drumuri și poduri;
- digitalizare;
- servicii sociale, educaționale, de tineret și sport și de sănătate;
- cultură și turism;
- competitivitate economică;protecția și conservarea mediului;
- ordine publice și situații de urgență;
- pregătirea investițiilor;urbanism și amenajarea teritoriului;
- plăți restante.
Proiectele de investiții vor fi selectate conform unor priorități ce recompensează rapiditatea derulării procedurii
- unitățile administrativ-teritoriale care înainte de legea de aprobare a comasării aveau un număr de locuitori mai mic sau egal cu 1.500 și care prin legea de comasare, aprobată, formează o unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 2.500 de locuitori;
- unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul comasării voluntare și pentru care a fost aprobată legea de comasare;
- unitățile administrativ-teritoriale nou înființate în urma comasării voluntare.
(Citește și: Statul evită reorganizarea teritorială, deși suntem în dezastru administrativ: scade accelerat numărul comunelor și orașelor care îndeplinesc criteriile legale pentru a-și păstra statutul. Cu cât numărul de locuitori e mai mic, cu atât cresc cheltuielile administrative per capita)
Impactul bugetar – aproape 4,5 mld. lei, în 4 ani
Impactul calculat de autorități este de aproape 4,5 miliarde de lei, distribuiți pe cinci ani, conform documentelor puse în dezbatere, dar sumele defalcate sunt pe doar patru ani:
- câte două miliarde în 2027 și 2028
- câte 172 milioane de lei în 2029 și 2030
Radiografia fragmentării actuale a administrației locale
- Conform populației după domiciliu (din acte, nu de rezidență, populație care efectiv locuiește acolo) la 1 ianuarie 2023, România are 3.181 de unități administrativ-teritoriale de bază (UAT), dintre care 429 sunt comune cu cel mult 1.500 de locuitori.
- Împreună, respectivele acestea însumează 479.290 de locuitori.
- Evoluțiile demografice din ultimele decenii, respectiv scăderea populației, îmbătrânirea și migrația către marile centre urbane sau în străinătate, au accentuat această situație și au redus capacitatea administrațiilor locale de a răspunde nevoilor comunităților.
- Aceste unități administrativ-teritoriale depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce le limitează autonomia financiară și capacitatea de planificare pe termen mediu și lung. Baza locală de impozitare nu permite acoperirea nici măcar a cheltuielilor de funcționare, cu atât mai puțin investițiile necesare dezvoltării locale.
- Fragmentarea afectează și capacitatea instituțională. Primăriile mici întâmpină dificultăți în a atrage și a păstra personal de specialitate în urbanism, achiziții publice, management de proiect, administrare financiară și accesare de fonduri europene. Rezultatul este întârzierea investițiilor, valorificarea insuficientă a oportunităților de finanțare și diferențe semnificative în calitatea serviciilor publice între comunități. În plus, serviciile care necesită o abordare integrată (drumuri, apă și canalizare, salubritate) sunt greu de dezvoltat de administrații separate, cu resurse limitate.
(Citește și: Cât ne costă Statul. În Țara Primarilor, primăriile nu sunt administrație, ci hub-uri electorale: 24% din localități nu-și pot plăti nici salariile și funcționează pe subvenții. 30% din localități au sub 2000 de locuitori. Reforma administrativă: ”Niciodată”)
Cadrul general al comasării voluntare
- Se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ. Au prioritate unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.
- Condiții obligatorii: teritoriul rezultat trebuie să fie continuu, trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură și nu se pot depăși granițele județului.
- Proiectul nu se aplică reorganizării județelor și nici transferului de localități între unitățile administrativ-teritoriale.
- Noua unitate administrativ-teritorială preia reședința unității administrativ-teritoriale cu cele mai mari venituri proprii pe cap de locuitor din impozite și taxe locale, în anul anterior referendumului. Dacă veniturile sunt egale, reședința noii unități administrativ-teritoriale, înființate ca urmare a comasării, sunt date de unitatea administrativ-teritorială care are cea mai mare populație.
- Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării, care va fi supusă referendumului, poate fi stabilită de comun acord de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale participante la procesul de comasare. Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării nu poate fi formată prin alăturarea a mai mult de două denumiri alte unităților administrativ-teritoriale care se comasează. În situația în care nu există acord comun, denumirea se stabilește conform regulilor aplicabile pentru reședință.
Procedura de comasare
- Comasarea se inițiază prin hotărâri ale consiliilor locale din cel puțin două unități administrativ-teritoriale, adoptate cu majoritate absolută. Hotărârile cuprind obligatoriu: UAT-urile implicate, populația, data referendumului, întrebările și cererea de finanțare a referendumului.
- Referendumurile locale se finanțează din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
- Proiectul de lege de comasare poate fi promovat dacă referendumul este valabil și favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate.
(Citește și: Reforma administrativă în R. Moldova – finalizarea comasării primăriilor, până în octombrie 2026 – circa 87% dintre ele au sub 3.000 de locuitori)
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