Proiecte eoliene și solare de 19 mld. dolari anulate în SUA: proiectele verzi au scumpit electricitatea

De la preluarea în ianuarie a mandatului de președinte de către Donald Trump, au fost deja anulate proiecte pentru construirea de centrale pentru producția de energie electrică utilizând energia eoliană și solară în valoare de aproape 19 miliarde de dolari, potrivit firmei de consultanță americane Atlas Public Policy.

Pe măsură ce președintele Trump a redus drastic subvențiile și faciltățile fiscale pentru energia eoliană și solară, companiile implicate în aceste industrii au anulat proiecte în valoare totală de 18,6 miliarde de dolari, consideră firma de consultanță, citată de Financial Times.

Investițiile în regenerabile au scăzut cu 20%

Valoarea investițiilor noi anunțate în primele șapte luni a scăzut cu 20%, a mai precizat Atlas Public Policy în raportul său Clean Economy Tracker, ajungând la 15,8 miliarde de dolari, comparativ cu 20,9 miliarde de dolari anul trecut.

Schimbarea radicală a atitudinii guvernului federal față de industria energiilor regenerabile afectează deja sectorul, provocând falimente și scăderi ale prețurilor acțiunilor. În cazul gigantului danez producător de turbine eoliene Orsted, această schimbare a contribuit semnificativ la necesitatea intervenției guvernamentale sub forma unei emisiuni de drepturi în valoare de 10 miliarde de dolari, pentru salvarea companiei de la faliment.

Raportul Atlas Public Policy vine la scurt timp după o nouă amenințare din partea președintelui Trump, care a declarat la începutul acestei săptămâni că administrația sa nu va mai aproba realizarea de noi proiecte eoliene și solare.

Eolienele și solarele au scumpit electricitatea în SUA

„Orice stat care s-a bazat și a construit MORI DE VÂNT și FOTOVOLTAICE pentru generarea de energie se confruntă cu CREȘTERI RECORD ALE COSTURILOR LA ELECTRICITATE ȘI ENERGIE. ESCROCHERIA SECOLULUI! Nu vom mai aproba eoliene sau distrugerea fermierilor de către panourile fotovoltaice. Zilele prostiei s-au terminat în SUA!!! MAGA”, a scris Trump pe Truth Social.

Într-adevăr, odată cu eliminarea Legii pentru reducerea inflației și a normelor sale din timpul administrației Biden, care prevedea subvenții generoase pentru proiectele eoliene și solare, administrația Trump a anulat deja de facto noile proiecte eoliene și solare, lăsându-le neviabile din punct de vedere economic.

Regenerabilele nu produc în bandă

Între timp, susținătorii tranziției energetice avertizează că această acțiune ar putea compromite securitatea aprovizionării cu energie a centrelor de date destinate Inteligenței artificiale.

„Sursele regenerabile pot fi construite și conectate într-un an sau doi, într-un mod care să respecte termenele dezvoltatorilor de centre de date”, a declarat pentru Financial Times Advait Arun, analist de politici energetice la Centrul pentru Întreprinderi Publice. „Dacă ignori sursele regenerabile de energie, atunci ratezi o parte esențială a ecuației.”

Energia eoliană și cea solară, însă, nu pot genera electricitate în bandă, și predictibil, aceasta fiind o altă parte esențială a ecuației pe care majoritatea activiștilor pro-tranziție o ignoră în mod constant.

