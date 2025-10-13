cursdeguvernare

luni

13 octombrie, 2025

Stiri

Proiecte de 3 mld. euro propuse de MAI prin SAFE – investiții în drone și armament pentru gestionarea situațiilor de urgență și a ordinii publice

De Vladimir Ionescu

13 octombrie, 2025

Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ trei miliarde de euro prin mecanismul SAFE, în perioada 2026 – 2030, pentru întărirea capacității MAI de gestionare a situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi protecţiei civile.

Bugetul propus se împarte egal între Ordine şi Siguranţă Publică şi Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, câte 1,4 miliarde euro fiecare.

Aceste investiţii – axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice – vor crește, de asemenea, interoperabilitatea cu partenerii europeni şi rezilienţa naţională.


Proiectele includ achiziția de tehnologie cu utilizare duală, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict:

  • sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate
  • drone pentru monitorizare
  • tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă
  • comunicaţii securizate

Mecanismul SAFE oferă finanţare pentru echipamente şi tehnologii moderne destinate poliţiei, jandarmeriei, serviciilor de intervenţie rapidă şi protecţiei civile, susţinând modernizarea infrastructurii şi respectarea angajamentelor UE.

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, sprijină cooperarea industrială europeană şi reducerea fragmentării pieţei de securitate şi apărare. România este unul dintre cele 19 state membre interesate de acest program.

(Citește și: Cristian Diaconescu: Urmează o regândire a întregului concept de „securitate naţională”. Ce spune despre SAFE și parteneriatul România-Ucraina pentru producerea de drone)

****


