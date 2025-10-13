Proiecte de 3 mld. euro propuse de MAI prin SAFE – investiții în drone și armament pentru gestionarea situațiilor de urgență și a ordinii publice

Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ trei miliarde de euro prin mecanismul SAFE, în perioada 2026 – 2030, pentru întărirea capacității MAI de gestionare a situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi protecţiei civile.

Bugetul propus se împarte egal între Ordine şi Siguranţă Publică şi Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, câte 1,4 miliarde euro fiecare.

Aceste investiţii – axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice – vor crește, de asemenea, interoperabilitatea cu partenerii europeni şi rezilienţa naţională.

Proiectele includ achiziția de tehnologie cu utilizare duală, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict:

sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate

drone pentru monitorizare

tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă

comunicaţii securizate

Mecanismul SAFE oferă finanţare pentru echipamente şi tehnologii moderne destinate poliţiei, jandarmeriei, serviciilor de intervenţie rapidă şi protecţiei civile, susţinând modernizarea infrastructurii şi respectarea angajamentelor UE.

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, sprijină cooperarea industrială europeană şi reducerea fragmentării pieţei de securitate şi apărare. România este unul dintre cele 19 state membre interesate de acest program.

****