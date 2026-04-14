Proiect de lege în Parlament – păgubiții prin creşterea artificială a ROBOR ar putea să-şi recupereze mai uşor prejudiciul

Românii păgubiţi prin practicile nelegale surprinse de investigaţia recent finalizată de Consiliul Concurenţei ar putea avea un mecanism simplu şi eficient pentru recuperarea prejudiciului, conform unui proiect de lege înregistrat la Parlament de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Proiectul vizează, la modul mai general, recuperarea pierderilor generate de practicile neconcurențiale.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a anunţat deputatul Alexandru Dimitriu.

Coform estimărilor, 1 punct procentual în plus la ROBOR înseamnă aproximativ 58 milioane lei/lună în plus de la populaţie, 137 milioane lei/lună în plus de la firme şi 29 milioane lei/lună în plus de la administraţia locală, adică, în total, într-o singură lună ar fi aproximativ 225 de milioane de lei în plus, peste 2,5 miliarde de lei pe an.

Cu toate acestea, în 2022, ROBOR nu a crescut cu 1 punct procentul, ci cu mai mult de 6 puncte procentuale.

Proiectul modifică şi completează OUG 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, în sensul stabilirii unui mecanism clar şi eficient pentru maximizarea şanselor de recuperare a prejudiciului, arată USR într-u comunicat.

”Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiţie şi a asigura o protecţie eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante şi li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă. Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legal necesare – inclusiv formularea de acţiuni în justiţie – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi administraţiei publice centrale şi locale”, menţionează USR.

Consiliul Concurenței a trimis raportul investigației ROBOR către cele 10 bănci

Consiliul Concurenței a finalizat etapa de documentare în investigația privind o posibilă înțelegere între băncile participante la stabilirea ROBOR și a transmis raportul către cele zece instituții vizate.

Majoritatea bancilor listate la bursă și vizate de investigația privind ROBOR au transmis comunicate către investitori, în care subliniază că raportul Consiliului Concurenței este doar o etapă intermediară și își reafirmă poziția de conformare la lege.

După finalizarea audierilor, Consiliul Concurenței poate decide respingerea raportului, completarea acestuia sau admiterea concluziilor și, după caz, aplicarea unor sancțiuni.

O eventuală decizie de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București.

Băncile își susțin nevinovăția

Documentul reprezintă un pas procedural intermediar și nu o decizie finală, urmând etapa audierilor în care băncile își vor putea susține punctele de vedere, a precizat banca Transilvania.

„Raportul reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituțiilor care fac obiectul acestei investigații”, a mai arătat instituția financiară, adăugând că fiecare instituție are dreptul să formuleze observații asupra concluziilor din raport, înainte ca autoritatea de concurență să ia o decizie finală.

„Banca Transilvania susține că a acționat în conformitate cu legea și anunță că își va apăra poziția în toate etapele procedurale. BT isi va apara cu vigoare pozitia in toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege si crede ca veridicitatea si soliditatea argumentelor sale vor cantari in fata institutiilor si instantelor competente”, a mai menționat bnaca.

„Raportul aflat în analiza noastră nu reflectă poziția finală a autorității de concurență”, a precizat și BCR.

BCR a transmis că a acționat corect pe piață și anunță că își va apăra poziția în cadrul procedurilor legale. „Suntem convinși de corectitudinea poziției BCR și a comportamentului nostru de piață, pe care le vom argumenta prin toate mijloacele legale puse la dispoziție de legislația națională, de cadrul legislativ european și internațional și de reglementările bancare, pe care ne bazăm în mod strict activitatea.”, a transmis instituția, după primirea raportului Concurenței.

