joi

5 februarie, 2026

Stiri

Proiect strategic: Memorandum pentru interconectarea energetică Georgia – România printr-un cablu submarin în Marea Neagră

De Razvan Diaconu

5 februarie, 2026

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC (GSE) au semnat miercuri, la București, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România, Cablu Submarin în Marea Neagră.

Cablul de înaltă tensiune dintre Georgia și România urmează să aibă o lungime de 1.195 kilometri (dintre care 1,100 km pe sub apă) la o capacitate de 1.300 MW și ar presupune și o conexiune digitală pentru comunicații. Costul total estimat este de 3,57 miliarde de euro.

„Semnarea Memorandumului marchează o nouă etapă în evoluția proiectului, care a parcurs deja faza studiilor de fezabilitate, este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 și 2024 și este promovat pentru includerea în ediția TYNDP 2026”, se arată într-un comunicat al operatorului român de transport al energiei electrice, transmis Agerpres.

În luna decembrie 2025, proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene


Proiectele de Interes Mutual (PMI) sunt inițiative care contribuie la securitatea energetică a Europei, facilitează integrarea piețelor energetice între mai multe țări și promovează tranziția către energie verde și surse regenerabile. Practic, PMI sunt proiecte care trec granițele naționale și ajută Uniunea Europeană să își atingă obiectivele strategice în domeniul energiei.

Un proiect inclus pe lista PMI beneficiază de acces prioritar la fonduri europene, prin granturi și cofinanțare. De asemenea, procedurile de aprobare la nivel european sunt simplificate, iar proiectul primește sprijin politic și instituțional din partea UE și a statelor membre implicate. În plus, includerea pe lista PMI crește vizibilitatea proiectului, recunoscându-l drept infrastructură critică pentru regiune.

Pentru proiectul cablului Georgia – România, includerea pe lista PMI înseamnă că poate primi granturi semnificative de la UE, acoperind între 50 și 75% din costurile totale și reducând presiunea financiară asupra statelor implicate, potrivit unor declarații făcute de oficiali georgieni.

„Valoarea totală a investiției este de aproximativ 3,5 miliarde de euro. În consecință, finanțarea prin granturi ar putea varia între 30 și 50 la sută, iar în unele cazuri chiar până la 75 la sută. Aceasta reprezintă un sprijin substanțial. Investitori importanți europeni și asiatici sunt deja implicați și își exprimă un interes puternic de a participa”, a declarat Inga Pkhaladze, Vice‑ministru al Economiei și Dezvoltării Durabile, potrivit presei georgiene.

Coordonarea activităților de planificare și finanțare

Documentul semnat la București stabilește cadrul de cooperare dintre Transelectrica și GSE pentru pregătirea și avansarea proiectului de interconectare în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) dintre Georgia și România, prin coordonarea activităților de planificare, studii tehnice și marine, evaluări de mediu și sociale, finanțare și reprezentare instituțională la nivel european și internațional.


„Semnarea acestui Memorandum reflectă maturitatea și progresul semnificativ înregistrat de Proiectul Cablu Submarin în Marea Neagră, precum și angajamentul ferm al Transelectrica de a contribui activ la dezvoltarea unei infrastructuri energetice strategice pentru regiune. Colaborarea strânsă cu Georgian State Electrosystem consolidează rolul României ca nod energetic regional și sprijină obiectivele europene privind securitatea energetică, integrarea piețelor și tranziția către energie verde”, a declarat Ștefanița Munteanu, CEO Transelectrica.

(Citește și: ”România-Georgia-Ungaria: s-a constituit compania care va administra cablul submarin pe sub Marea Neagră”)

***

Abonează-te la noutăți