Proiect legislativ – sprijin de 600 lei lunar pentru chiria tinerilor angajați

Sprijin de până la 600 de lei pentru chirie și o reducere de 50% la transport, sunt prevederile unui proiect legislativ prin care USR dorește să-i ajute pe tinerii angajați cu venituri mici să facă tranziția spre viața de adult independent.

Măsurile pot fi acordate pe o perioadă maximă de 36 de luni, indiferent de durata programului de lucru.

Principalele prevederi din proiect

Proiectul completează Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Legea nr. 76/2002), prin introducerea unui sprijin financiar lunar pentru plata chiriei.

Pentru a beneficia de sprijin, tinerii ar trebui să aibă un contract de închiriere înregistrat fiscal, încheiat pentru cel puțin șase luni, și domiciliul sau reședința în locuința respectivă.

Propunerea vizează angajații cu normă întreagă, dar include și tineri care lucrează cu timp parțial și urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate. În cazul lor, plafonul salarial s-ar reduce proporțional cu timpul de lucru: pentru un program de patru ore pe zi, ar fi de 2.000 de lei net lunar.

Condițiile de eligibilitate:

Beneficiarii sunt tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani, care muncesc cu normă întreagă, realizează un venit salarial net lunar de maximum 4.000 de lei și au un contract de închiriere pe o perioadă de cel puțin 6 luni.

Este interzisă posesia oricărei locuințe în proprietate, ocuparea unor locuințe sociale, de necesitate, de serviciu sau pentru tineri, precum și închirierea de la o rudă până la gradul al IV-lea inclus.

Cuantumul sprijinului variază în funcție de localitatea în care se află locuința închiriată:

cu plafoane maxime de 600 de lei lunar pentru București și Cluj-Napoca

500 de lei pentru municipiile Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea

400 de lei pentru celelalte localități.

A doua măsură – reducerea cu 50% a costurilor cu transportul public local, metropolitan și integrat, precum și a abonamentelor feroviare nominale de navetă

Pentru tinerii cu un salariu net de până la 4.000 de lei. Sprijinul se poate aplica și tinerilor care muncesc cu timp parțial, dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate.

Proiectul este o inițiativă a USR

Proiectul legislativ a fost înregistrat de deputații USR Alin Stoica și Diana Stoica, alături de parlamentari din alte partide. Inițiativa legislativă vizează facilitarea tranziției tinerilor către independență, o etapă descrisă ca fiind „una dintre cele mai dificile”.

Chiria și transportul consumă o parte importantă din salariu, au declarat tinerii la consultările ce au avut loc, făcând ca mulți să continue să depindă de sprijinul familial și să continue să locuiască împreună cu părinții, amânând întemeierea unei familii. „Vrem ca tinerii să-și permită să locuiască în orașele în care muncesc”, a spus Alin Stoica .

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