Proiect de relansare a industriei de apărare propus de patronatul din domeniu – companiile cer un cadru legislativ și financiar care să susțină investițiile

Reprezentanții industriei naționale de apărare lansează un apel pentru definirea și implementarea unui proiect național de relansare și dezvoltare a capacităților de producție, adaptat noilor realități de securitate din regiune.

Proiectul propus de industrie vizează repornirea și modernizarea capacităților existente, dezvoltarea producției locale de echipamente militare, atragerea de investiții și parteneriate strategice, precum și integrarea companiilor românești în lanțurile de producție NATO și ale Uniunii Europene.

De asemenea, inițiativa are în vedere stimularea cercetării și inovării, precum și formarea unei forțe de muncă specializate, capabile să susțină dezvoltarea pe termen lung a sectorului.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului „NATO Day 2026”, organizat la București de Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA), în prezența reprezentanților autorităților, ai corpului diplomatic prezent în România și ai companiilor din domeniu.

OPIA: România are obligația de a-și reconstrui industria de apărare

România se află într-un moment cheie, în care rolul său pe flancul estic al Alianței trebuie susținut nu doar prin angajamente militare, ci și prin dezvoltarea unei industrii de apărare robuste, capabile să producă echipamente și tehnologii critice, menționează un comunicat al Asociației.

Actualul context de securitate, marcat de războiul din Ucraina și de reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global, creează o oportunitate reală pentru repoziționarea României în ecosistemul industrial de apărare european și euro-atlantic.

Relansarea industriei de apărare trebuie tratată ca o prioritate strategică națională, în linie cu angajamentele asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene, dar și ca o oportunitate majoră de dezvoltare economică, prin crearea de locuri de muncă și consolidarea unui sector industrial competitiv la nivel regional, precizează OPIA.

„România are astăzi nu doar nevoie, ci și responsabilitatea urgentă de a-și reconstrui industria de apărare ca pilon strategic al securității naționale și al economiei. În contextul conflictelor globale, devine clar că nu mai putem depinde doar de alții pentru securitate, ci trebuie să ne consolidăm propriile capabilități. Vorbim despre un proiect de țară care presupune viziune, investiții și parteneriate solide. În cadrul NATO, nu mai este suficient să fim doar consumatori de securitate, ci trebuie să devenim și furnizori de capabilități”, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, președintele OPIA, citat în comunicat.

Pentru relansarea industriei este nevoie de identificarea soluțiilor de finanțare

Pentru dezvoltarea industriei este însă nevoie de identificarea unor soluții concrete de finanțare și eliminarea blocajelor sistemice care afectează sectorul, în special în relația cu sistemul bancar, atrag atenția reprezentanții companiilor.

Aceștia au semnalat dificultăți legate de accesul la servicii bancare de bază, predictibilitatea finanțărilor și cerințele de conformitate.

De aceea, spune Asociația, este nevoie de un cadru legislativ și financiar adaptat specificului industriei de apărare, dezvoltarea unor programe dedicate și standardizarea proceselor, astfel încât investițiile să poată fi susținute eficient, iar impactul economic să fie resimțit la nivel național.

Subiectele discutate la eveniment

Principalele subiecte abordate au vizat consolidarea industriei naționale de apărare prin creșterea exporturilor, atragerea de investiții și dezvoltarea de parteneriate internaționale, precum și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție.

Oficialii prezenți au subliniat importanța unei colaborări mai strânse între mediul public și cel privat, inclusiv prin misiuni economice externe, participarea extinsă la târguri internaționale și o mai bună valorificare a oportunităților generate de programele europene.

Contextul actual de securitate impune o transformare accelerată bazată pe inovație, cercetare-dezvoltare și transfer de tehnologie.

NATO Day 2026 a oferit o platformă de discuții și prezentări dedicate consolidării industriei de apărare, precum și schimburi de bune practici între reprezentanți ai sectorului public și privat, în domeniu.

Printre participanți s-au numărat consilierul Prezidențial pentru Securitate Națională – Marius Lazurca, președintele Senatului României – Mircea Abrudean, președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională – Senatului României – Nicoleta Pauliuc, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău, secretarul general al Guvernului României – Ștefan Radu Oprea.

OPIA reunește peste 80 dintre cele mai importante companii active în industria de apărare din România, printre care Compania Națională ROMARM și cele 15 filiale, Lunox, TOP Metrology, Șantierul Naval Mangalia, Compa Sibiu, Grampet Defence, Societatea Națională de Radiocomunicații, Optoelectronica și altele.

Asociația are ca misiune susținerea dezvoltării și competitivității sectorului prin promovarea dialogului și cooperării între industrie, instituțiile publice relevante și partenerii internaționali.

