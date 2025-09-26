Ministrul Finanțelor: Rectificarea bugetară va fi finalizată luni

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat vineri, după o discuție la Finanțe cu premierul Ilie Bolojan, că proiectul de rectificare bugetară va fi finalizat luni și publicat în consultare publică, urmând ca până la finalul săptămânii viitoare acesta să fie adoptat în ședință de guvern.

Inițial, premierul a anunțat publicarea proiectului în transparență vineri și adoptarea într-o ședință extraordinară de guvern marți. Nazare motivează întârzierea prin faptul că au fost primite solicitări de finanțare care ”necesită analiză și decizii responsabile”.

”Discuție la Finanțe în această dimineață cu Premierul Ilie Bolojan. Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele urmǎtoare, iar până la finalul sǎptǎmânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a transmis ministrul Finanțelor.

Discuții cu premierul despre ANAF și Vamă: ”Au mandat ferm combaterea evaziunii”

Potrivit acestuia, discuțiile cu premierul au vizat inclusiv ”direcțiile majore pentru ANAF și Vamă”.

În același timp, acesta a transmis că ANAF va accelera și finaliza ”marile investigații” (de ex. în ancheta Recorder despre RICHRBT SRL) aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor.

”Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor. Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate. ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă. O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamǎ”, a mai transmis Alexandru Nazare.

