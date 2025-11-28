cursdeguvernare

vineri

28 noiembrie, 2025

Stiri

Proiect-pilot UE de 14,5 mil. euro pentru recalificarea lucrătorilor din industria auto

De Alexandra Pele

28 noiembrie, 2025

Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot în valoare de 14,5 milioane de euro, pentru recalificarea lucrătorilor din industria auto și lanțul său de aprovizionare, considerați vulnerabili la pierderea locurilor de muncă.
În faza completă, Garanția de competențe se va adresa sectoarelor strategice și emergente cu deficit de forță de muncă — de exemplu industrii verzi, digitale, tehnologice sau alte domenii aflate în expansiune.

Proiectul va testa modalități de accelerare a tranziției angajaților din sectoare aflate în dificultate către sectoare în creștere, prin programe de perfecționare și recalificare, precum și prin formare la locul de muncă. Potrivit Comisiei, inițiativa va sprijini și companiile din domenii cu cerere ridicată, care vor putea recruta mai rapid personal calificat.

”O inițiativă emblematică în cadrul uniunii competențelor, garanția de competențe va consolida sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond european pentru competitivitate. Acest lucru va permite lucrătorilor să facă tranziția către industrii strategice, să asigure noi locuri de muncă și să dezvolte competențe suplimentare”, se arată în comunicatul executivului.


Comisia a deschis o cerere de propuneri pentru testarea diferitelor modele de tranziție profesională. Proiectul-pilot reprezintă baza pentru dezvoltarea unui viitor sistem complet al Garanției de competențe, care ar urma să fie implementat în bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034.

Cererea de propuneri este deschisă până la 29 ianuarie 2026. O sesiune online de informare pentru solicitanți va avea loc la jumătatea lunii decembrie 2025, iar acordurile de grant sunt programate pentru iunie 2026. Proiectele finanțate se vor derula până în vara anului 2028, pe o durată de maximum doi ani.

Statele membre sunt încurajate să utilizeze cât mai curând mecanismul Garanției de competențe, inclusiv prin finanțările disponibile în cadrul actualului buget european 2021–2027.

Proiectul-pilot va fi implementat împreună cu Centrul european de competențe pentru inovare socială, finanțat prin FSE+, și va implica întreprinderi, servicii publice de ocupare, parteneri sociali și furnizori de educație și formare din cel puțin două state membre.

Există circa 13 milioane de locuri de muncă legate de industria auto în Europa, care generează aproximativ 7% din PIB-ul UE

(Citește și: ”(Încă un) Plan al Bruxelles pentru a salva industria auto europeană”)


***

