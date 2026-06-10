Autorizație de construire pentru un parc hibrid eolian-solar în jud. Constanța: investiție de 65 mil. euro €

Eurowind Energy România, dezvoltator și operator danez de proiecte regenerabilă, a anunțat marți că a obținut autorizațiile de construire pentru proiectul Siminoc, primul parc hibrid eolian–fotovoltaic al Eurowind Energy România, amplasat în județul Constanța.

Investiția e estimată la aproximativ 65 de milioane de euro, a transmis compania, iar proiectul beneficiază de sprijin prin mecanismul Contractelor pentru Diferență (CfD), ceea ce conferă stabilitate investiției și susține o execuție predictibilă.

Proiectul va avea o capacitate instalată totală de aproximativ 49,6 MW, împărțită în mod echilibrat între componenta eoliană și fotovoltaică, fiecare de circa 24,8 MW. Pe baza modelărilor tehnice curente, producția anuală este estimată la aproximativ 120 GWh, echivalentul consumului a peste 50.000 de gospodării.

Punerea în funcțiune va avea loc în 2028 – Compania spune că va pune baterii de stocare la toate proiectele, adică va avea 1 GW în stocare în 2030

Calendarul de implementare prevede etapele de avizare și obținerea autorizației de construire în prima jumătate a anului 2026 – etapă finalizată, demararea lucrărilor în 2027 și punerea în funcțiune în 2028, cu ajustări posibile în funcție de ritmul procedurilor administrative și de programarea ferestrelor de racordare. Selectarea modelelor de turbine și a panourilor fotovoltaice, precum și configurarea finală a echipamentelor BESS, sunt etape ulterioare pe măsură ce proiectul avansează în faza de achiziții, mai arată compania.

„Nu mai privim proiectele doar ca pe simple capacități de producție, ci ca pe active care oferă flexibilitate reală sistemului energetic, iar primul nostru parc hibrid eolian-fotovoltaic din România, Siminoc, este un exemplu în acest sens. Ne propunem să integrăm stocarea în baterii în toate proiectele noastre, astfel încât să putem alinia mai bine producția la cerere, să reducem impredictibilitatea locală și să contribuim în mod responsabil la integrarea sigură a energiilor regenerabile. Ambiția noastră la nivel local este să atingem 1 GW până în 2030, printr-un plan de investiții sustenabil de aproximativ un miliard de euro în următorii patru ani”, a declarat Adrian Dobre, Country Manager, Eurowind Energy România.

Cum arată portofoliul Eurowind în România

Activă pe piața locală din 2011, Eurowind Energy România dezvoltă și operează proiecte de energie regenerabilă. Portofoliul companiei include patru parcuri solare operaționale – Hălchiu, Măgurele, Pufești și Teiuș – și un pipeline de aproximativ 7,5 GW în diferite stadii de dezvoltare, conform planurilor de investiții.

Până la finalul lunii iunie 2026, compania spune că va ajunge la o capacitate operațională de 184 MW în România, inclusiv 60MW stocare în baterii la parcul fotovoltaic de la Teiuș.

Recent, în final de aprilie, Eurowind a inaugurat parcul eolian de la Pecineaga, județul Constanța, cu o capacitate instalată de 48 MW. Parcul e echipat cu 8 turbine Siemens Gamesa SG 6.6-170, cel mai mare tip de turbină eoliană instalat în România.

Eurowind Energy A/S este o companie daneză specializată în dezvoltarea, construcția și operarea de parcuri de energie regenerabilă. Portofoliul său include proiecte din domeniile eolian, solar, hidrogen, biogaz, soluții de conversie energie electrică în căldură (power-to-heat) și stocare în baterii.

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