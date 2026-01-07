Proiect OUG – Investițiile strategice în România: Șeful Cancelariei premierului va fi președintele Comisiei de evaluare – Sfera de analiză a fost extinsă, domeniile sensibile au fost redefinite / DOCUMENT

Guvernul propune extinderea sferei de monitorizare a investițiilor directe făcute de străini în România (nu doar investițiile străine vor fi analizate, ci orice preluare de active din domenii strategice), precum și redefinirea domeniilor sensibile (tehnologie, energie, sănătate, media, farma, apărare și industrie militară), potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, pus în dezbatere publică.

OUG mai prevede și numirea șefului Cancelariei Prim-Ministrului drept președinte al Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID, fosta CEISD), poziția fiind deținută anterior de secretari de stat, desemnați prin decizia premierului, precum și reducerea termenelor de emitere a avizelor, înjumătățirea taxei de evaluare și realizarea de către STS a unui sistem informatic dedicat cererilor.

”Prin prezentul proiect de act normativ se propune actualizarea şi consolidarea cadrului normativ privind examinarea investiţiilor, în scopul creşterii coerenţei instituţionale şi a eficienţei mecanismului naţional de examinare, precum şi al asigurării unui cadru procedural clar, predictibil şi compatibil cu obligaţiile de cooperare stabilite de Regulamentul (UE) 2019/452”, se arată în nota de fundamentare.

În acest sens, se propune extinderea şi clarificarea sferei analizei investiţiilor, prin includerea explicită în procesul de examinare a preluării oricăror active din domenii strategice relevante. Anterior erau incluse doar investițiile care stabilesc legături durabile sau permit controlul asupra unei întreprinderi din domeniile strategice, așa-numitele investiții străine directe (ISD). Noua formă prevede explicit orice achiziție de active de orice natură din domeniile în cauză – investiții directe.

Totodată, constituie domenii sensibile, în care dobândirea de active poate afecta securitatea ori ordinea publică, următoarele:

a) Tehnologii critice şi avansate, incluzând, fără a se limita la: inteligenţă artificială, robotică, semiconductori şi componente electronice, securitate cibernetică, tehnologii aerospaţiale, tehnologii din domeniul apărării, tehnologii de stocare a energiei, tehnologii cuantice, tehnologii nucleare, nanotehnologii, biotehnologii.

b) Infrastructură critică astfel cum este definită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv în următoarele domenii: energie, apă, transporturi, reţele de aprovizionare cu resurse vitale, sănătate, comunicaţii, mass-media, financiar-bancar, asigurări, procesarea sau stocarea datelor, infrastructuri aerospaţiale, infrastructuri din domeniul apărării, terenuri şi proprietăţi imobiliare esenţiale pentru funcţionarea infrastructurilor de mai sus.

c) Sectorul farmaceutic, incluzând activităţi de cercetare, dezvoltare, producţie, distribuţie şi furnizare de medicamente, dispozitive medicale şi substanţe active.

d) Sectorul apărării şi industria de apărare, incluzând: producţia, dezvoltarea, întreţinerea, reparaţia, integrarea, testarea sau furnizarea de echipamente, tehnologii, sisteme, componente, subansamble şi servicii destinate sau utilizate în scopuri militare ori cu dublă utilizare.

Proiectul de act normativ mai prevede și eficientizarea procedurii de examinare prin reducerea termenului de analiză la nivelul Comisiei de la 60 de zile la 45 de zile calendaristice. În completarea acestei măsuri, se propune simplificarea şi accelerarea etapei de emitere a soluţiei de autorizare, prin modificarea procedurii de adoptare a deciziei, care se va realiza prin ordin al şefului Cancelariei PrimMinistrului, în locul deciziei emise de plenul Consiliului Concurenţei, cu reducerea corespunzătoare a termenului de emitere de la 75 de zile la 10 zile calendaristice.

Totodată, taxa de examinare a fost redusă de la 10.000 de euro la 5.000 de euro. Aceasta va fi rambursată investitorului dacă CEID nu respectă termenele legale pentru emiterea avizului.

Șeful Cancelariei devine președintele Comisiei

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) a fost redenumită Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID).

Prin decizie a prim-ministrului, Comisia pentru examinarea investiţiilor directe, organ colegial fără personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului României, va fi formată din următorii membri:

a) Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care va avea calitatea de preşedinte al CEID;

b) un reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;

d) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;

e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

g) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

h) un reprezentant al Ministerului Energiei.”

Totodată, componență a fost extinsă pentru a include reprezentanți noi și invitați permanenți din serviciile de informații (SRI și SIE), STS și Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE).

Totodată, va exista un grup de lucru permanent care include experți din mai multe ministere (Transporturi, Sănătate) și Consiliul Concurenței.

Toți membrii, experții și invitații trebuie să dețină certificate de securitate pentru informații clasificate (nivel strict secret).

CEID va prezenta un raport anual

Acumularea tranzacțiilor – Dacă mai multe operațiuni interdependente sunt realizate între aceleași părți într-un interval de un an, valoarea lor se adună. Atunci când valoarea cumulată depășește pragul de 2 milioane de euro, investitorul este obligat să solicite autorizare.

Regimuri de autorizare condiționată și măsuri de restabilire – Se reglementează mai detaliat procedura de autorizare condiționată, pe baza unor angajamente structurale sau comportamentale ale investitorului. De asemenea, se stabilesc proceduri clare pentru cazurile în care o investiție a fost realizată fără autorizare sau încălcând condițiile autorizării, Guvernul putând dispune măsuri pentru readucerea la starea inițială.

Cooperare cu Consiliul Concurenței – În cazul operațiunilor care sunt atât concentrări economice, cât și investiții străine, procedura de examinare a concurenței este suspendată dacă CEID declanșează o cercetare detaliată din motive de securitate națională.

Digitalizarea procedurii – Se implementează o aplicație informatică dedicată pentru gestionarea cererilor de autorizare, dezvoltată de Cancelaria Prim-Ministrului împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Prelucrarea datelor se face în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Raportare anuală și transparență – CEID este obligată să elaboreze și să publice pe site-ul său web un Raport anual de activitate, în maxim 5 zile de la aprobarea acestuia.

”În lipsa unor intervenţii de natură legislativă, menţinerea cadrului normativ în forma actuală poate conduce la dificultăţi de aplicare în practică şi la interpretări neunitare, fără a răspunde pe deplin nevoilor identificate în urma experienţei acumulate. În acest sens, se impune analizarea şi ajustarea cadrului normativ existent, în vederea consolidării mecanismului de examinare a investiţiilor străine directe şi a asigurării unei protecţii adecvate a intereselor esenţiale de securitate şi ordine publică”, susține Guvernul.

Viitorul șef al Comisiei a anunțat că Guvernul va reorganiza Comisia

În vara anului trecut, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, a anunțat că executivul va reduce numărul de membri și indemnizațiile primite de Comisia pentru Evaluarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), precum și numărul de experți tehnici și indemnizațiile acestora.

Aceste propuneri nu se regăsesc în textul OUG.

Jurca a precizat că CEISD avea 11 membri, plătiți fiecare cu indemnizație de 4.000 lei net, adică 30% din indemnizația unui ministru, la fiecare ședință – și puteau avea loc și 3 ședințe săptămânal. Totodată, el a precizat că existau 75 de experți tehnici care susțineau activitatea CEISD, care erau remunerați cu 20% din indemnizația unui ministru, la fiecare ședință, adică în jur de 2.600 lei pe ședință.

Șeful Cancelariei premierului a anunțat că numărul de membri ai comisiei CEISD se va reduce astfel de la 11 la 7, iar indemnizația lor se va reduce la 15% din indemnizația unui ministru, adică circa 1.900 lei net, iar ea va fi plătită o singură dată pe lună.

