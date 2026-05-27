Proiect OUG adoptat în Senat: 2 noi tipuri de vize pentru lucrătorii străini – pentru înalt calificați și angajați din domenii deficitare

Angajatorii şi agenţiile de plasare care aduc lucrători străini trebuie să se înregistreze şi să fie autorizaţi prin platforma electronică “WorkinRomania.gov.ro”, conform unui proiect de OUG adoptat marți în Senat, prima cameră sesizată. De asemenea, proiectul stabilește introducerea a noi tipuri de viză de lungă şedere pentru angajare în muncă, una pentru persoane înalt calificate și alta pentru lucrători din domenii cu deficit de personal.

Reglementarea a fost aprobată cu mai multe amendamente.

Actul normativ reglementează:

condiţiile de înregistrare, autorizare, drepturile şi obligaţiile angajatorilor care încadrează în muncă străini pe teritoriul României

procedura de autorizare a agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România

suspendarea, retragerea sau anularea autorizaţiei

condiţiile de funcţionare, supraveghere şi control ale activităţii agenţiilor de plasare a străinilor.

Principalele prevederi

Condiţiile pentru autorizare vor diferi în funcţie de tipul solicitantului, ocupaţia şi calificarea lucrătorului străin, dar şi de modalitatea de recrutare şi angajare.

Sunt introduse noi tipuri de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă: viza D/AM1 pentru lucrători înalt calificaţi şi alte categorii speciale prevăzute de lege, respectiv viza D/AM2 pentru lucrători permanenţi, sezonieri şi transfrontalieri care activează în domenii incluse în lista ocupaţiilor deficitare.

Introducerea cererii unice pentru solicitarea vizelor de lungă şedere de angajare în muncă prin platforma “WorkinRomania.gov.ro”, concomitent cu eliminarea avizelor de angajare şi a avizelor de detaşare.

Lista ocupaţiilor deficitare se va elabora şi actualiza semestrial sau de câte ori se impune, pe baza metodologiei de elaborare şi actualizare, aprobată prin ordin al ministrului Muncii, ca urmare a nevoilor identificate atât la nivel naţional, cât şi judeţean de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu luarea în considerare a informaţiilor furnizate de către Inspecţia Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări şi cu avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. Iniţial erau prevăzute consultări cu partenerii sociali.

“Prin excepţie, angajatorul poate încheia contracte individuale de muncă cu un număr de străini care poate depăşi numărul mediu de salariaţi înregistrat în anul anterior dacă: a) demonstrează viabilitate financiară prin încărcarea în platforma electronică a dovezii deţinerii unei linii de credit, a scrisorii de bonitate bancară sau a unei disponibilităţi de fonduri neangajate în valoare de minimum 500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României, din ziua depunerii sau emiterii acestora; b) cel puţin 50% dintre angajaţii cu care are încheiate contracte individuale de muncă cu normă întreagă înregistrate în REGES-ON LINE la momentul depunerii ofertei ferme de locuri de muncă sunt cetăţeni români. Viabilitatea financiară trebuie să fie certă, lichidă, exigibilă şi complet liberă de sarcini comerciale sau gajuri în favoarea unor terţi”, prevăd articolele nou introduse.

Sunt introduse excepţii la obligaţiile Agenţiei de plasare a străinilor de a suporta cheltuielile ocazionate de întoarcerea străinului în ţara de origine: cazurile în care agenţia a prezentat străinului cel puţin două oferte conforme în termen de 90 de zile şi străinul a refuzat ofertele în mod nejustificat, refuzul fiind consemnat în scris şi a notificat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspectoratul General pentru Imigrări, respectiv când contractul individual de muncă al străinului a încetat de drept ca urmare a expirării duratei determinate.

În cazul contravenţiilor, amenzile vor fi aplicate pentru fiecare lucrător străin plasat.

Avizele de angajare emise în baza cererilor se anulează în condiţiile dispoziţiilor legislaţiei aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă.

****