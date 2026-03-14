Proiect de lege pentru transferul tehnologic și parteneriat public-privat în domeniul inovării, anunță ministrul Educației

Un proiect de lege pentru transferul tehnologic și inovare, precum și pentru digitalizarea cercetării, se află în lucru, a anunțat joi ministrul Educației, Mihai Dimian.

Proiectul, aflat într-un stadiu avansat de elaborare, creionează cadrul pentru transferul de tehnologie și pentru parteneriatele public – privat, a explicat ministrul, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026).

Summitul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, o nouă ediție a evenimentului internațional Digital Innovation Summit Bucharest.

„Sunt familiar cu temele acestei conferințe și cred că este mare nevoie de ele, este mare nevoie de dezbatere în spațiul public, nu doar în spațiul cercetării, și trebuie să explicăm aceste lucruri societății, importanța lor pentru societate și mai ales pentru viitor, deoarece sunt exact lucrurile care se vor dezvolta accelerat în viitor. Și trebuie să pregătim un cadru pentru ele, trebuie să pregătim tinerii pentru ele, trebuie să ne pregătim noi. Pentru că am constatat că revoluțiile industriale ne afectează, fie că ne dorim sau nu acest lucru. Și am să vorbesc un pic despre ceea ce fac în prezent (…) În primul rând, lucrăm la un proiect, un proiect de lege, pentru digitalizarea cercetării, pentru transferul tehnologic și inovare”, a declarat ministrul Dimian, citat de Agerpres.

El a explicat că societatea așteaptă de la cercetători rezultate care să se regăsească în economie, iar proiectul de lege tocmai asta încearcă, să ofere cadrul pentru transferul de cunoștințe, de tehnologie pentru inovare, pentru parteneriatele publice-private.

„Sigur că societatea așteaptă de la cercetători rezultate, rezultate care să se regăsească în economie. Există în același timp o anumită confuzie între cercetare și inovare. Ce pot pe scurt să spun e că cercetarea consumă bani, nu produce bani. Toată lumea se așteaptă să producă bani. Nu, cercetarea consumă bani, dar produce cunoaștere. De fapt, ce așteaptă lumea de la noi nu este cercetare, este inovare. Adică să luăm cunoașterea de la noi sau de la alții, să o transformăm în bani. Și, tocmai, acest proiect de lege încearcă să ofere cadrul pentru acest transfer de cunoștințe, transfer de tehnologie, pentru inovare, pentru parteneriatele publice-private. Ne aflăm într-un stadiu avansat. Am consultat și în weekend specialiști, și din străinătate, și din țară, încercând să răspundem într-un fel tuturor aspectelor legate atât de mediul cercetării de stat, cât și de mediul cercetării din privat”, a explicat Mihai Dimian.

Ministrul a făcut un apel către experți, îndemnându-i să orienteze cercetarea către aplicații și mai multă inovare: „Vă rog pe toți să facem acest efort pentru a orienta cercetarea noastră către aplicații și a încerca să inovăm mai mult, pentru că în momentul de față economia și societatea au nevoie. Pe de altă parte și noi, fie că vorbim despre oameni din educație sau din cercetare, sau oameni care facem ambele lucruri, trebuie să înțelegem că mai mulți bani pentru educație și cercetare vin dacă economia produce mai mulți bani mai întâi. Și noi putem contribui la acest aspect”.

