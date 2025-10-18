cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

18 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Lege în Portugalia – se interzicere burqa

Rss
De Iulian Soare

18 octombrie, 2025

Parlamentul Portugaliei a aprobat un proiect de lege ce interzice purtarea vălurilor care acoperă fața în public din motive „de gen sau religioase”, așa cum au făcut deja mai multe state europene.

Măsura a fost propusă de partidul de extremă dreapta Chega și ar interzice purtarea acoperitoarelor precum burqa (o îmbrăcăminte care acoperă întregul corp al femeii, de la cap până în picioare) și niqab (vălul islamic care acoperă întregul chip, cu o deschizătură pentru ochi) în majoritatea locurilor publice, relatează The Guardian.

Vălurile care acoperă fața vor fi în continuare permise în avioane, sediile diplomatice și lăcașurile de cult.


Proiectul de lege prevede amenzi pentru persoanele care poartă văluri care acoperă fața în public, cuprinse între 200 și 4.000 de euro (175 și 3.475 de lire sterline).

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa trebuie încă să aprobe proiectul de lege. El ar putea să-l respingă sau să-l trimită Curții Constituționale pentru revizuire.

Austria, Franța, Belgia și Țările de Jos, printre statele europene ce au interzis deja burqa și niqabul

Dacă va fi promulgat, Portugalia se va alătura unui număr de țări europene, precum Austria, Franța, Belgia și Țările de Jos, care au interzis total sau parțial acoperirea feței și a capului.

Nu multe femei din Portugalia poartă astfel de vestimentație, dar problema vălurilor islamice a generat controverse similare cu cele din alte țări europene.

Chega a citat argumentele Franței și ale altor state din UE pentru interzicerea acoperirii feței, practică obișnuită în rândul femeilor musulmane. Partidul a primit sprijin pentru proiectul de lege din partea partidelor de centru-dreapta.


În proiectul de lege, Chega a afirmat că ascunderea feței supune persoanele – în special femeile – „la situații de excludere și inferioritate” și este incompatibilă cu principii precum „libertatea, egalitatea și demnitatea umană”.

Legiuitorii din partidele de stânga nu au fost de acord cu au fost de acord cu acest proiect.

„Această inițiativă este utilizată exclusiv pentru a viza străinii, cei care au o credință diferită”, a declarat Pedro Delgado Alves, deputat al Partidului Socialist de centru-stânga, al cărui partid a votat împotriva proiectului de lege.

El a afirmat că, deși nicio femeie nu ar trebui să fie obligată să poarte văl, abordarea partidului de extremă dreapta era greșită.

(Citește și: Abaya, articol vestimentar specific lumii musulmane, interzisă în școlile publice din Franța)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

Abaya, articol vestimentar specific lumii musulmane, interzisă în școlile publice din Franța

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți