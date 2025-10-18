Lege în Portugalia – se interzicere burqa

Parlamentul Portugaliei a aprobat un proiect de lege ce interzice purtarea vălurilor care acoperă fața în public din motive „de gen sau religioase”, așa cum au făcut deja mai multe state europene.

Măsura a fost propusă de partidul de extremă dreapta Chega și ar interzice purtarea acoperitoarelor precum burqa (o îmbrăcăminte care acoperă întregul corp al femeii, de la cap până în picioare) și niqab (vălul islamic care acoperă întregul chip, cu o deschizătură pentru ochi) în majoritatea locurilor publice, relatează The Guardian.

Vălurile care acoperă fața vor fi în continuare permise în avioane, sediile diplomatice și lăcașurile de cult.

Proiectul de lege prevede amenzi pentru persoanele care poartă văluri care acoperă fața în public, cuprinse între 200 și 4.000 de euro (175 și 3.475 de lire sterline).

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa trebuie încă să aprobe proiectul de lege. El ar putea să-l respingă sau să-l trimită Curții Constituționale pentru revizuire.

Austria, Franța, Belgia și Țările de Jos, printre statele europene ce au interzis deja burqa și niqabul

Dacă va fi promulgat, Portugalia se va alătura unui număr de țări europene, precum Austria, Franța, Belgia și Țările de Jos, care au interzis total sau parțial acoperirea feței și a capului.

Nu multe femei din Portugalia poartă astfel de vestimentație, dar problema vălurilor islamice a generat controverse similare cu cele din alte țări europene.

Chega a citat argumentele Franței și ale altor state din UE pentru interzicerea acoperirii feței, practică obișnuită în rândul femeilor musulmane. Partidul a primit sprijin pentru proiectul de lege din partea partidelor de centru-dreapta.

În proiectul de lege, Chega a afirmat că ascunderea feței supune persoanele – în special femeile – „la situații de excludere și inferioritate” și este incompatibilă cu principii precum „libertatea, egalitatea și demnitatea umană”.

Legiuitorii din partidele de stânga nu au fost de acord cu au fost de acord cu acest proiect.

„Această inițiativă este utilizată exclusiv pentru a viza străinii, cei care au o credință diferită”, a declarat Pedro Delgado Alves, deputat al Partidului Socialist de centru-stânga, al cărui partid a votat împotriva proiectului de lege.

El a afirmat că, deși nicio femeie nu ar trebui să fie obligată să poarte văl, abordarea partidului de extremă dreapta era greșită.

