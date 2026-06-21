Premierul Ilie Bolojan, mandatat să negocieze cu Serbia hidrocentrala Porțile de Fier 3, investiție de 2,6 mld. € – Garanțiile cerute de România – SUA sunt interesate de proiect

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, mandatarea premierului interimar Ilie Bolojan, interimar și la Ministerul Energie, pentru negocierea și semnarea unui memorandum de înțelegere între România și Serbia necesar implementării proiectului hidrocentralei Porțile de Fier 3 (Đerdap 3).

Proiectul hidrocentralei Porțile de Fier 3 e o investiție pe care sârbii o doresc de mult timp, una estimată de partea sârbă, printr-un studiu de fezabilitate, la un cost de peste 2,63 miliarde de euro.

În memorandumul aprobat în ședința de joi a Guvernului se arată că Ministerul Mineritului și Energiei din Republica Serbia a înaintat Ministerului Energiei din România un Memorandum de Înțelegere (MoU) între guvernele celor două state privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Djerdap 3, care vizează exploatarea lacului inferior de la Porțile de Fier.

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Obiectivul Memorandumului de Înțelegere este de a facilita schimbul de informații între România și Republica Serbia privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Djerdap 3, prin diseminarea de informații între instituțiile și companiile implicate din ambele țări.

”România a propus introducerea în textul memorandumului a necesității de a dezvolta proiectul Porțile de Fier 3/Djerdap 3 în condiții rezonabile, care să reflecte interesele ambelor părți, respectiv fără a afecta negativ funcționarea sau producția de energie a hidrocentralelor de pe Dunăre, din partea română – Porțile de Fier I și II și, în același timp, fără a afecta implementarea proiectului FAST DANUBE II derulat, sub coordonarea ministerelor de transport ale Statului român și Republicii Bulgaria, de administrațiile de cale navigabilă, respectiv AFDJ RA Galați (RO) și IAPPD Ruse (BG). Un alt aspect care trebuie considerat este cel legat de condițiile de defluent, în aval de Porțile de Fier II, și posibile provocări legate de terenurile riverane (maluri) în aval din România și Bulgaria, precum cele și cele de navigatie de pe Dunare”, se arată în memorandumul aprobat joi de Guvern.

Prin semnarea Memorandumului de Înțelegere se vor desemna puncte de contact compuse din reprezentanți ai ministerelor de resort din România și Serbia, alte structuri guvernamentale sau autorități competente, instituții și companii cu expertiză.

România a respins argumentat proiectul, dar a lăsat ușa deschisă pentru analiza sa – Sârbii îi folosesc pe americani să împingă proiecul în față

De notat că proiectul a fost respins argumentat de România, dar o comisiei de experți a fost formată, în mandatul de la Energie al lui Sebastian Burduja, pentru a analiza această posibilă investiție pentru care insistă Serbia, care are un acord în domeniul energiei semnat cu SUA.

Ambasada SUA a publicat recent o invitație publică de „exprimare a interesului” (EOI) pentru participarea la proiectul de construcție a centralei hidroelectrice cu pompaj Porțile de Fier 3. Posibilitatea ca ambasada americană să lanseze o astfel de invitație a fost deschisă printr-un acord interstatal.

Companiile interesate au termen până pe 25 iunie să depună scrisori de intenție la Ministerul Mineritului și Energiei. Scopul procedurii este selectarea partenerilor strategici pentru elaborarea documentației tehnice, finanțarea și construirea viitoarei centrale electrice.

Companiile americane pot participa la această cerere de exprimare a interesului.

Apelul de exprimare a interesului reprezintă prima etapă a selecției, iar procesul este condus de un grup de lucru special al Guvernului Serbiei. Selectarea partenerilor se realizează în baza Legii privind achizițiile publice și a acordului interstatal în domeniul energiei dintre Serbia și Statele Unite. Această mișcare reprezintă începutul oficial al implicării unor companii americane de inginerie și financiare de top în proiect, a cărui valoare este estimată la peste două miliarde și jumătate de euro.

Bechtel, interesată de proiect

Participarea SUA la proiectul Djerdap 3 se află în lucru de câțiva ani. Gigantul american al construcțiilor Bechtel și-a manifestat interesul pentru proiect încă din 2021, iar în 2022 a preluat pregătirea studiilor tehnice.

Un pas important a fost făcut odată cu semnarea Acordului interstatal privind energia între Serbia și SUA la Washington în 2024. Acordul a intrat în vigoare în martie anul acesta, creând o bază legală pentru ca Serbia să invite oficial companiile americane să se alăture proiectului prin intermediul Ambasadei SUA.

Primele contacte noi pe marginea proiectului au fost în vara anului trecut. În iunie 2025, reprezentanții Ministerului Minelor și Energiei din Republica Serbia au avut o întâlnire online cu reprezentanți ai Ministerului Energiei din România, ai „Industriei Energetice Electrice din Serbia” și ai companiei energetice românești „Hidroelectrica”, în cadrul căreia au discutat despre dezvoltarea proiectului hidrocentralei reversibile Đerdap 3, comunica la acel moment ministerul sârb.

Pe 4 august, ministra energiei din Serbia, Dubravka Djekovic, anunța ca „iminentă” semnarea memorandumului, dar această semnare nu a mai venit niciodată.

„Am discutat cu Ivan Bogdan, ministrul energiei al României, despre construirea de noi capacități energetice în interesul ambelor țări. Am convenit să semnăm cât mai curând Memorandumul de înțelegere privind hidrocentrala cu acumulare prin pompare Djerdap 3, a cărui semnare a fost inițiată de noi și care se află în prezent în faza de armonizare. Construcția acestei hidrocentrale cu acumulare prin pompare poate îmbunătăți stabilitatea sistemelor electroenergetice, poate facilita integrarea surselor regenerabile de energie în rețeaua energetică regională și poate asigura soluții pentru stocarea sezonieră a energiei electrice, în interesul ambelor părți”, a anunțat ministra din Serbia.

România a avertizat că proiectul pune în pericol Porțile de Fier 1 și 2 și navigabilitatea pe Dunăre

Acum doi ani, România a avertizat că construcția Djerdap 3 nu trebuie să pună în pericol stabilitatea centralelor hidroelectrice comune existente Djerdap 1 și Djerdap 2. Atunci, ministrul român al energiei, Sebastian Burduja, a declarat că Bucureștiul nu va susține o soluție care ar putea afecta negativ sistemul existent de pe Dunăre.

De aceea, sunt în curs discuții între ministerele de profil ale celor două țări și comisiile mixte ce evaluează consecințele hidrologice și ecologice ale proiectului.

Pe lângă dimensiunea internațională, proiectul ridică de ani de zile întrebări cu privire la posibilul impact asupra mediului, precum și la metoda de finanțare și selecția contractorilor.

SUA ar putea acționa ca mediator între Serbia și România, pentru a obține consimțământul Bucureștiului

Expertul în energie Miodrag Kapor consideră că acesta este un proiect de o importanță excepțională pentru Serbia, dar avertizează că publicul nu dispune încă de suficiente informații pentru a putea evalua toate consecințele sale.

„Proiectul este important, implică investiții mari, dar și necunoscute, astfel încât nu putem spune cu certitudine ce se ascunde în spatele lui. Din ceea ce știm, ambasada invită companiile americane să se implice într-un proiect strategic nu numai pentru Serbia, ci și pentru regiune, deoarece are potențialul de a reprezenta o centrală electrică de bază”, a declarat Kapor pentru „Vreme”.

El reamintește că implicarea americană este o consecință a acordului strategic deja semnat între cele două țări.

„Cu siguranță, Serbia are nevoie de un astfel de proiect; cu siguranță, rolul Statelor Unite este binevenit pentru a acționa eventual ca mediator între Serbia și România, deoarece este necesar și consimțământul României, care este membră a Alianței NATO și un partener apropiat al Statelor Unite. SUA sunt cu siguranță binevenite să ajute în acest sens, la fel ca și tehnologia și expertiza americană”, spune Kapor.

Problema corupției și a lipsei de transparență

Modul în care este implementat proiectul poate genera probleme politice și instituționale grave, consideră Kapor.

„Problema este că Statele Unite, sub actuala administrație, se angajează tot mai profund într-un conflict strategic cu Uniunea Europeană, iar așa-numita relație tranzacțională dintre Casa Albă și alte guverne conține elemente care suscită îndoieli serioase. De aceea, Uniunea Europeană, cu procedurile sale, reprezintă un obstacol în calea acestui tip de elaborare a politicilor”, afirmă el.

Cea mai mare necunoscută este dacă proiectul va fi dezvoltat prin proceduri transparente sau prin acorduri bilaterale.

„Dacă acest lucru are potențialul de a se încheia cu un acord bilateral între cele două părți, se deschid mult mai multe necunoscute și aspecte potențial negative decât pozitive. Este puțin probabil ca Serbia să poată încheia efectiv un acord cu România fără o anumită mediere americană, dar acordurile care depășesc procedurile stabilite de Comisia Europeană îndepărtează cu siguranță Serbia de Uniunea Europeană și deschid un spațiu mai mare pentru potențială corupție”, consideră Kapor.

El avertizează că problema nu este implicarea americană în sine, ci modul în care se iau deciziile. „Corupția duce de obicei la un profesionalism inadecvat. Practica actualei administrații americane este de a include organizații, persoane și companii care neglijează procedurile obișnuite prin intermediul relațiilor personale și al nepotismului”, apreciază Kapor.

Proiectul, în valoare de 2,6 mld. euro, pune problema relației Serbiei cu UE

Proiectul centralei hidroelectrice reversibile Porțile de Fier 3 este conceput ca o centrală hibridă reversibilă de acumulare prin pompare, situată la kilometrul 1007 al Dunării, pe teritoriul municipalității Golubac.

Capacitatea proiectată a centralei este de 2.400 megawați, cu posibilitatea de a integra încă 400 megawați din surse de energie regenerabilă, în principal eoliană și solară.

Cu o valoare estimată la aproximativ 2,63 miliarde de euro și finalizarea prevăzută până în 2038, Đerdap 3 se numără printre cele mai mari proiecte energetice din regiune.

Experții în energie subliniază de ani de zile că o astfel de centrală ar putea juca un rol cheie în echilibrarea sistemului energetic al Serbiei, mai ales având în vedere ponderea tot mai mare a surselor de energie regenerabilă, a căror producție depinde de condițiile meteorologice.

Nu se știe încă cine va răspunde în cele din urmă la cererea de oferte și în ce condiții vor fi aleși partenerii strategici. Este cert că Đerdap 3, pe lângă aspectele energetice și economice, va deschide și o discuție mai amplă despre poziționarea geopolitică a Serbiei, relația sa cu Uniunea Europeană și rolul marilor puteri în dezvoltarea infrastructurii interne.

Reacții vehemente pe rețelele de socializare

Anunțul Ambasadei Americane a stârnit numeroase reacții și pe rețelele de socializare, unde s-au declanșat dezbateri cu privire la faptul dacă este vorba de un parteneriat strategic legitim sau de o extindere suplimentară a influenței americane asupra proiectelor-cheie de infrastructură din Serbia.

Analistul politic Saša Paunović a considerat că este problematic faptul că ambasada unei țări străine își asumă practic rolul de mediator într-un proiect de importanță națională.

„Pentru prima dată în istorie, aud că o ambasadă preia atribuțiile statului sârb. AMBASADA AMERICANĂ a publicat o invitație publică pentru Đerdap 3. AMBASADA AMERICANĂ. Conform acordului interstatal”, a scris Paunović pe Facebook.

Opinii similare au apărut și în rândul altor utilizatori ai rețelelor sociale. Unii spun că Serbia devine o „colonie americană”, în timp ce alții avertizează că resursele strategice sunt treptat plasate sub controlul companiilor străine și că lucrările importante de infrastructură sunt din ce în ce mai des contractate prin acorduri interstatale, în loc de licitații internaționale deschise.

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