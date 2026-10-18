Proiect care extinde activitățile avocaților, criticat pentru efectele asupra companiilor și persoanelor fizice – Prevederile controversate privind contractele

Un proiect de modificare a Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Codului civil propune ca anumite contracte pentru care legea impune forma scrisă să fie întocmite de avocați, extinde lista activităților rezervate profesiei și introduce proceduri judiciare accelerate împotriva unor servicii online care ar încălca legea.

Inițiativa e criticată de antreprenorul Radu-Sebastian Amariei și de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care avertizează asupra efectelor pentru companii, profesioniști din alte domenii și platforme de inteligență artificială.

„Dacă proiectul trece, ar ajunge să fie redactate de avocat angajarea, actul adițional pentru mărirea de salariu, asigurarea sau actele firmei, fără ca cineva să fi calculat cât i-ar costa asta pe oameni și pe firme”, a scris Dimitriu pe Facebook.

Propunerea legislativă B563/2026 a fost înregistrată la Senat la 14 octombrie 2026. Inițiatorii au solicitat examinarea în procedură de urgență. Proiectul a fost semnat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, AUR și PACE, dar USR a decis ulterior să nu susținută inițiativa.

Contractele pentru care legea cere forma scrisă ar urma să fie întocmite de avocat

Una dintre cele mai importante modificări apare în articolul II al proiectului, care completează Codul civil. Textul propus pentru articolul 1241, alineatul (2), prevede:

„Atunci când legea cere, pentru validitatea sau pentru dovedirea contractului, forma scrisă sub semnătură privată, înscrisul constatator se întocmește de avocat, dacă legea nu prevede altfel.”

În ceea ce privește modificarea contractelor, proiectul propune completarea articolului 1243 din Codul civil cu următorul text: „Obligația prevăzută la art. 1241 alin. (2) se aplică modificării contractului numai în măsura în care legea cere, pentru modificarea respectivă, forma scrisă sub semnătură privată pentru validitate sau pentru dovadă.”

Pentru contractele încheiate electronic, articolul 1245 ar urma să prevadă: „În cazul contractelor încheiate prin mijloace electronice, obligația prevăzută la art. 1241 alin. (2) se aplică în condițiile și cu respectarea legii speciale.”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat măsura, afirmând că aceasta ar putea crește costurile suportate de persoane fizice și firme.

„Dacă proiectul trece, ar ajunge să fie redactate de avocat angajarea, actul adițional pentru mărirea de salariu, asigurarea sau actele firmei, fără ca cineva să fi calculat cât i-ar costa asta pe oameni și pe firme”, a scris Dimitriu pe Facebook.

Antreprenorul Radu-Sebastian Amariei a formulat o critică similară: „Orice contract scris sau act adițional trebuie făcut de avocat”.

Totuși, proiectul mai prevede ca „La art. 1242, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Nerespectarea obligatiei prev5zute la art. 1241 alin. (2) nu atrage nulitatea contractului

decat daca legea prevede in mod expres aceasta sanctiune.””

Consultanța juridică, definită indiferent de tehnologia utilizată

Proiectul introduce un nou articol, 3¹, în Legea nr. 51/1995, pentru a defini consultanța juridică. La alineatul (1), aceasta este descrisă ca un serviciu personalizat care presupune: „furnizarea unei opinii sau a unui sfat, pe baza aplicării normelor de drept, cu privire la o solicitare adresată referitoare la o situație juridică concretă”.

Alineatul (2) stabilește și ce activități nu ar urma să fie considerate consultanță juridică: „Nu constituie consultanță juridică furnizarea de informații generale privind dreptul și nici activitățile de documentare, cercetare, publicare sau furnizare de instrumente juridice standardizate, în măsura în care acestea nu presupun analiza juridică a unei situații concrete.”

Prevederea relevantă pentru serviciile digitale apare la alineatul (3): „Calificarea unei activități drept consultanță juridică se realizează potrivit alin. (1), indiferent de mijlocul sau tehnologia utilizată pentru furnizarea acesteia.”

Amariei interpretează această formulare ca pe un risc pentru instrumentele de inteligență artificială și platformele care oferă recomandări juridice individualizate. „Adio ChatGPT, Claude sau platforme online pentru spețe juridice”, a scris antreprenorul.

UNBR ar putea cere instanței încetarea unor activități desfășurate online

Un alt articol nou, 25¹, ar reglementa posibilitatea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) de a se adresa instanței atunci când consideră că anumite activități online încalcă legea profesiei.

Alineatul (1) prevede: „Atunci când constată că, prin intermediul serviciilor online, sunt realizate, promovate, oferite sau intermediate activități cu încălcarea prevederilor prezentei legi, Uniunea Națională a Barourilor din România poate solicita instanței:

a) încetarea încălcării;

b) emiterea unui ordin în temeiul art. 9 din Regulamentul (UE) 2022/2065, atunci când pentru încetarea încălcării este necesară intervenția unui furnizor de servicii intermediare.”

Proiectul permite și solicitarea unor informații pentru identificarea persoanei care desfășoară activitățile respective, printr-un ordin emis în condițiile articolului 10 din același regulament european. Procedura judiciară ar urma să fie accelerată. Alineatul (3) al articolului 25¹ prevede: „Cererile prevăzute la alin. (1) și (2) se judecă de instanța competentă potrivit legii, de urgență și cu precădere. Primul termen de judecată se stabilește în cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii.”

Amariei a criticat mecanismul, pe care l-a descris drept „Cenzură pe internet în 5 zile”. Și Alexandru Dimitriu a avertizat că platformele online și aplicațiile de inteligență artificială ar putea fi afectate, scriind că acestea „ar putea fi oprite prin instanță în câteva zile, la cererea barourilor”.

Folosirea unor denumiri care induc publicul în eroare ar putea fi pedepsită penal

Proiectul modifică și articolul 59 din Legea nr. 51/1995. La alineatul (6), se propune sancționarea folosirii fără drept a unor denumiri profesionale și a unor însemne specifice avocaturii. Textul prevede:

„Folosirea fără drept a denumirilor «avocat», «Barou», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaților din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

La alineatul (7), proiectul extinde sancțiunea și la alte formulări:

„Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancționează și folosirea fără drept a oricărei denumiri, titulaturi sau expresii care, prin modul de prezentare ori prin contextul în care sunt utilizate, sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la deținerea calității de avocat, apartenența la o formă de exercitare a profesiei de avocat ori apartenența la o structură de organizare a profesiei.”

Alineatul (8) precizează că aceste dispoziții se aplică indiferent de suportul utilizat, inclusiv în cazul:

„unui nume de domeniu internet, a unui site, a unei platforme online, a unei rețele de socializare, a unei aplicații ori a altui serviciu al societății informaționale.”

Amariei a criticat formularea, pe care a rezumat-o prin expresia „Până la 3 ani de închisoare pentru «context»”.

Textul propus nu stabilește că orice utilizare a cuvântului „avocat” sau orice aplicație juridică reprezintă automat o infracțiune. Prevederea vizează folosirea fără drept a unor denumiri, titulaturi sau expresii care, prin prezentare ori context, pot induce publicul în eroare cu privire la statutul profesional.

Lista activităților avocaților ar urma să fie extinsă

Proiectul propune modificarea articolului 3 din Legea nr. 51/1995 și adăugarea unor activități în lista celor exercitate de avocați.

Printre formulările introduse se numără:

„activități de executor testamentar, în condițiile legii”;

„activități de consiliere judiciară, curatelă și tutelă specială”;

„servicii de publicitate mobiliară, inclusiv redactarea, verificarea și îndeplinirea formalităților aferente înscrierilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, în condițiile legii”;

„redactarea și depunerea actelor privind înființarea, modificarea și încetarea persoanelor juridice”, cu excepțiile prevăzute în text;

„activități de arbitraj, inclusiv arbitraj ad-hoc și arbitraj instituțional”;

„desfășurarea de activități juridice pentru recuperarea creanțelor”, prin notificare, negociere, reprezentare și proceduri judiciare sau extrajudiciare prevăzute de lege.

O altă prevedere introduce asistarea obligatorie a soților în anumite proceduri de divorț atunci când există copii minori. Textul propus se referă la „asistarea obligatorie a soților în procedurile de divorț, indiferent de calea procedurală aleasă”, în condițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

În plus, proiectul propune modificarea articolului 3 alineatul (2) astfel:

„Activitățile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, cu excepția celor care sunt stabilite în mod expres prin lege și în competența altor profesii juridice.”

Dimitriu a avertizat că extinderea ar putea afecta și profesioniști din afara avocaturii. „Pe deasupra, lista lucrurilor pe care doar avocații au voie să le facă se lungește atât de mult încât îl scoate din joc pe contabilul care îți pregătește actele firmei”, a scris acesta.

Deputatul a invocat și arbitrii proveniți din alte domenii, recuperarea creanțelor și administrarea testamentelor. „La fel pe inginerul ales arbitru într-o neînțelegere de pe un șantier, pe cei care îți recuperează banii de la un client rău-platnic și chiar pe fratele pe care l-ai lăsat să se îngrijească de testamentul tău”, a afirmat el.

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