Proiect / ANAF va acorda din oficiu bonificația de 3% pentru firmele și microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de ordin care stabilește procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea fiscală a fost aprobată de Guvern în luna februarie și vine după aplicarea unei măsuri similare pentru rezultatele fiscale ale anului 2024.

Potrivit proiectului, contribuabilii nu vor trebui să depună cereri pentru obținerea bonificației. Verificarea îndeplinirii condițiilor și acordarea reducerii vor fi realizate din oficiu de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin emiterea unei decizii de acordare a bonificației.

În cazul plătitorilor de impozit pe profit, procedura va fi declanșată după expirarea termenului de depunere a declarației privind impozitul pe profit anual pentru anul fiscal 2025. Pentru microîntreprinderi, verificarea va avea loc după termenul de depunere a declarației privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV din 2025.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii

Pentru a beneficia de bonificație, contribuabilii trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: să aibă depuse toate declarațiile fiscale prevăzute de vectorul fiscal, să fi achitat integral și la termen impozitul datorat pentru anul 2025 și să nu înregistreze alte obligații fiscale sau bugetare restante la data-limită de depunere a declarațiilor relevante.

Proiectul stabilește că ANAF va întocmi automat liste cu contribuabilii eligibili, va calcula valoarea bonificației și va emite decizia de acordare. Ulterior, suma rezultată va fi evidențiată ca plată în plus în contul fiscal al contribuabilului.

Documentul reglementează și situațiile în care decizia de acordare poate fi modificată sau anulată, de exemplu atunci când contribuabilul depune declarații rectificative ori când, în urma controalelor fiscale, sunt stabilite diferențe de impozit pentru anul 2025.

Potrivit proiectului, bonificația va putea fi utilizată pentru compensarea altor obligații fiscale ale contribuabilului, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În cazul în care nu este compensată, suma poate fi restituită în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Ministerul Finanțelor precizează că ordinul urmărește să detalieze mecanismul administrativ de acordare a facilității fiscale și să stabilească documentele, fluxurile de aprobare și procedurile aplicabile atât pentru acordarea, cât și pentru eventuala revizuire a bonificației.

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