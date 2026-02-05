Ministerul Energiei a retras proiectul pentru limitarea adaosului comercial la vânzările en-gros de gaze și energie electrică – „Eroare materială”

Update: Proiectul de act normativ privind limitarea adaosului comercial aplicat în activităţile de comercializare en-gros şi de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale către consumatorii finali a fost publicat pe site ca urmare a unei erori materiale şi a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, precizează Ministerul Energiei, transmite Agerpres.

„Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure preţuri mai mici la energie pentru toţi românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toţi actorii relevanţi din piaţa de energie şi integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern.

Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate”, se arată în nota transmisă de minister..

Știrea inițială: Adaosul comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali ar putea fi limitat la 3%, respectiv 5%, pentru o perioadă de 12 luni, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat miercuri pe site-ul Ministerului Energiei, citat de Agerpres.

„Adaosul comercial permis este: maximum 3% pentru activitățile traderului de energiei electrică și traderului de gaze naturale; maximum 5% pentru activitățile de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale către clienții finali”, se menționează în proiect.

Conform Notei de fundamentare, proiectul de act normativ instituie un mecanism temporar de limitare a adaosului comercial aplicat în activitățile de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale către consumatorii finali în scopul corectării distorsiunilor de preț identificate pe lanțul de comercializare și furnizare.

„Măsura are caracter temporar, fiind instituită pentru o perioadă determinată de 12 luni, și nu afectează:

prețul energiei electrice și al gazelor naturale ca marfă; tarifele reglementate de transport și distribuție;

mecanismele concurențiale de funcționare ale piețelor angro.

Intervenția vizează exclusiv componenta comercială a prețului final, respectiv marjele practicate în activitățile de comercializare și furnizare, cu scopul restabilirii unei corelări echilibrate între prețurile finale și costurile reale din sector”, se explică în document.

Potrivit sursei citate, prin limitarea adaosurilor comerciale excesive se urmărește creșterea transparenței în formarea prețurilor, reducerea presiunii asupra consumatorilor finali și diminuarea necesității intervențiilor bugetare de tip plafonare și compensare.

Inițiatorii precizează că adoptarea actului normativ va genera efecte pozitive semnificative la nivel economic și social, prin corectarea disfuncționalităților existente în formarea prețurilor energiei electrice și prin protejarea consumatorilor finali.

Printre beneficii se menționează: reducerea prețului final al energiei electrice suportat de consumatori casnici și non-casnici, ca urmare a limitării adaosurilor comerciale excesive; diminuarea riscului de sărăcie energetică și creșterea accesibilității energiei electrice pentru populație; stabilizarea pieței energiei electrice și creșterea predictibilității pentru consumatori și operatori economici; reducerea presiunii asupra bugetului public prin limitarea necesității măsurilor de compensare și subvenționare; consolidarea funcționării concurențiale a pieței prin eliminarea practicilor speculative.

Conform Notei de fundamentare, proiectul de act normativ nu introduce discriminări între operatorii economici activi pe piața energiei electrice și nu conferă avantaje selective anumitor categorii de participanți la piață, limitarea temporară a adaosului comercial aplicându-se în mod uniform tuturor operatorilor care desfășoară activități de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali, indiferent de forma de proprietate, dimensiunea acestora sau structura capitalului. Intervenția nu afectează mecanismele concurențiale de formare a prețului energiei ca marfă și nu restricționează accesul pe piață, vizând exclusiv componenta comercială a prețului final, în contexte de dezechilibru accentuat al marjelor.

Sursa citată mai subliniază că măsura nu constituie ajutor de stat în sensul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât: nu implică transfer de resurse publice; nu conferă avantaje economice selective; nu favorizează anumite întreprinderi sau sectoare; se aplică în mod general și nediscriminatoriu tuturor operatorilor vizați.

„Prin caracterul său general, temporar și proporțional cu obiectivul de corectare a distorsiunilor de piață, intervenția contribuie la menținerea unui cadru concurențial echilibrat și la funcționarea corectă a pieței energiei electrice, fără a afecta principiile economiei de piață”, explică inițiatorii.

Pe de altă parte, proiectul de act normativ are un impact asupra operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare en-gros și de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, prin introducerea unor limite maxime ale adaosului comercial aplicabil. Măsura determină o ajustare a modelelor comerciale practicate de furnizori și traderi, prin reducerea marjelor excesive identificate în anumite segmente ale lanțului de comercializare, fără a afecta costurile reale de achiziție, tarifele reglementate sau mecanismele concurențiale ale pieței.

„Deși actul normativ poate genera o diminuare a veniturilor obținute din marje comerciale ridicate, acesta nu restrânge desfășurarea activităților economice și nu afectează funcționarea pieței în condiții concurențiale, menținând posibilitatea realizării unui profit rezonabil. Impactul asupra mediului de afaceri este estimat ca fiind moderat și temporar, fiind justificat de necesitatea corectării distorsiunilor de preț și de protejării consumatorilor finali, cu potențiale efecte pozitive pe termen mediu asupra stabilității pieței și încrederii în sectorul energetic”, se mai precizează în Nota de fundamentare.

