Programul TechUp România: Peste un miliard de euro pentru transformarea cercetării în producție

Ministerul Finanțelor propune, în ședința de Guvern de joi, TechUp România, un program de finanțare în valoare totală de 5,313 miliarde de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro, destinat dezvoltării tehnologiilor avansate și transformării cercetării în produse și capacități de producție în România.

Din bugetul total al programului, 2,656 miliarde de lei sunt alocate ajutoarelor regionale pentru investiții, iar 2,657 miliarde de lei proiectelor de cercetare-dezvoltare. Bugetul mediu anual este de aproximativ 759 milioane de lei, echivalentul a 150 de milioane de euro.

Acordurile de finanțare prin TechUp România vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile se vor realiza în perioada 2027-2041.

Finanțarea leagă cercetarea de producție

Potrivit Ministerului Finanțelor, TechUp România introduce un mecanism integrat prin care cercetarea și investiția în capacități de producție sunt legate într-un singur parcurs de finanțare, cu obiectivul de a transforma tehnologiile dezvoltate în România în produse și capacități industriale competitive.

„Prin TechUp corelăm, pentru prima dată, cercetarea de producție într-un singur parcurs de finanțare și introducem posibilitatea acordării unui avans pentru cercetare. Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc, să îl orientăm către antreprenoriat și tehnologii avansate și să păstrăm proprietatea intelectuală în compania care dezvoltă tehnologia”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a arătat că, pentru proiectele care au nevoie de validare și ghidaj privat, finanțarea prin fonduri de venture capital sau business angels poate completa sprijinul public.

„Statul preia o parte importantă din efortul financiar, iar antreprenorul păstrează un activ valoros pentru rundele viitoare de finanțare”, a mai spus Nazare.

Proiecte de până la 50 de milioane de lei

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri eligibile cuprinse între 5 milioane și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive.

Componenta de cercetare-dezvoltare trebuie să aibă o valoare de cel puțin 2 milioane de lei, iar investiția în capacitatea de producție sau prestarea de servicii trebuie să fie de minimum 3 milioane de lei.

Cele două etape vor fi integrate în același proiect și vor face obiectul unei singure cereri de acord pentru finanțare.

Avans de până la 30% pentru cercetare

Una dintre principalele noutăți ale schemei este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru componenta de cercetare-dezvoltare.

O nouă cerere de avans va putea fi depusă după justificarea celui anterior. Beneficiarii care folosesc acest mecanism vor trebui să transmită trimestrial rapoarte privind progresul proiectului și utilizarea fondurilor.

Pentru cercetare-dezvoltare, programul combină granturile cu o deducere fiscală de 200% pentru anumite cheltuieli eligibile cu active corporale și necorporale.

Intensitatea maximă a ajutorului este de 50% pentru cercetarea industrială și de 25% pentru dezvoltarea experimentală, la care se pot adăuga bonusurile regionale prevăzute de cadrul european.

Pentru etapa de producție, sprijinul va fi acordat sub forma ajutorului regional, în limitele prevăzute de harta ajutoarelor regionale aplicabile.

Două categorii de beneficiari

TechUp România va avea două categorii de beneficiari.

Categoria A este destinată întreprinderilor autonome care nu dispun de suficiente resurse pentru contribuția proprie și care atrag capital privat de la fonduri de venture capital și/sau business angels. Investitorul privat are, în acest caz, și rolul de validare și disciplină de business pentru proiectele aflate într-o etapă în care finanțarea bancară tradițională este dificil de accesat.

Categoria B vizează întreprinderile care își pot asigura contribuția necesară dintr-un mix mai larg de surse private: capital propriu, profit reinvestit, credit bancar, împrumut intragrup, venture capital sau business angels.

În ambele cazuri, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, atât pentru componenta de cercetare-dezvoltare, cât și pentru cea de producție. Contribuția trebuie să provină din resurse care nu beneficiază de alt sprijin public.

Ministerul Finanțelor susține că arhitectura programului urmărește să completeze, și nu să înlocuiască, piața privată de capital. Pentru proiectele antreprenoriale cu acces redus la finanțare, investitorii de tip venture capital sau business angels pot aduce inclusiv expertiză pentru calibrarea tehnică și comercială a produsului, în timp ce finanțarea publică reduce povara investițională.

Monitorizare adaptată proiectelor DeepTech

Programul prevede o abordare mai flexibilă a perioadei de după finalizarea investiției, ținând cont de riscurile specifice proiectelor DeepTech.

În primii doi ani de monitorizare, apropierea de piață poate fi demonstrată prin proiecte-pilot cu clienți, teste plătite, scrisori de intenție, interes de achiziție, progres în procesul de certificare, validarea de către clienți, finanțări ulterioare, active de proprietate intelectuală, parteneriate strategice sau alte dovezi ale apropierii de comercializare.

Perioada de menținere poate fi prelungită cu până la doi ani în cazul în care există un progres demonstrabil.

În situația în care rezultatele comerciale sunt sub estimările inițiale, schema prevede, în anumite cazuri, recuperarea proporțională cu gradul de nerealizare, și nu automat recuperarea integrală a sprijinului.

Rămân însă obligatorii finalizarea componentei de cercetare și atingerea nivelului de maturitate tehnologică prevăzut în acordul de finanțare.

Proprietatea intelectuală trebuie păstrată în România

Un element central al programului este menținerea valorii tehnologice create prin finanțare în compania beneficiară.

Beneficiarul va avea obligația de a menține drepturile de proprietate intelectuală asupra produsului sau serviciului rezultat din cercetare-dezvoltare pe întreaga perioadă de menținere a investiției în producție.

De asemenea, activitatea economică și proprietatea intelectuală rezultate din cercetare trebuie menținute în regiunea în care este realizată investiția, pentru perioada prevăzută de schemă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, obiectivul este ca proprietatea intelectuală creată prin capitalul uman și finanțarea din România să rămână un activ al companiei și să poată fi utilizată ulterior pentru atragerea unor noi runde de capital privat, dezvoltarea de parteneriate și extinderea pe piețele internaționale.

Ce tehnologii sunt vizate

TechUp România se concentrează pe domenii considerate strategice și cu potențial ridicat de valoare adăugată, între care:

calcul avansat, inteligență artificială, microelectronică și infrastructură digitală;

biotehnologie, Agri-Tech și sănătate de precizie;

energie verde, stocare și tehnologii climatice;

mobilitate, spațiu și sisteme autonome;

materiale avansate și Industry 4.0;

securitate cibernetică și securitate digitală.

Ministerul Finanțelor afirmă că programul urmărește valorificarea capitalului uman românesc în domenii în care România poate dezvolta competențe și proprietate intelectuală proprie, transformând cercetarea și expertiza tehnică în companii, produse, capacități de producție și locuri de muncă înalt calificate.

Miza declarată este readucerea României în lanțurile globale de valoare din industriile care vor defini economia următoarelor decenii, prin formarea unui portofoliu de tehnologii și drepturi de proprietate intelectuală dezvoltate în țară.

Ghidurile vor fi publicate în 45 de zile lucrătoare

În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii, Ministerul Finanțelor va aproba și publica Ghidul solicitantului și Ghidul de plată.

Documentele vor stabili detaliile privind accesarea programului: cine poate aplica, tipurile de proiecte și formele de sprijin, cheltuielile eligibile, documentele necesare, procedura de evaluare și monitorizare, precum și condițiile și mecanismul de acordare a avansurilor, granturilor și facilităților fiscale.

Ministerul Finanțelor va comunica ulterior și data de la care vor putea fi depuse cererile de finanțare, precum și bugetul anual disponibil.

***