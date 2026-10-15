DOCUMENT / Programul de guvernare al cabinetului Niculescu

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi seara, la Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare. Într-un mesaj postat pe Facebook, el a prezentat și prioritățile primelor luni, printre care se numără rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru 2027 și relansarea economică.

În mesaj el le mulțumește pentru susținere PNL, UDMR și minorităților, sugerând că are deja voturile necesare învestirii.

Principalele măsuri din programul de guvernare

Parametrii macroeconomici fixați:

Guvernul își propune să încheie anul 2026 cu un deficit de aproximativ 6% din PIB, calculat potrivit metodologiei europene ESA, și să reducă acest indicator la 5,2% din PIB în 2027, conform strategiei fiscal-bugetare aprobate în martie 2026.

Documentul precizează că ținta finală pentru anul viitor va fi stabilită pe baza prognozei de toamnă, fără depășirea plafonului de cheltuieli.

Deficitul bugetar ar urma să coboare la 3,2% din PIB în 2029 și sub 3% în 2030, în timp ce datoria publică ar urma să se stabilizeze sub 64% din PIB și să intre pe o traiectorie descendentă în perioada 2030-2031.

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, de la 1 ianuarie 2027

Fără noi taxe și impozite.

IMCA se elimină de la 1 ianuarie 2027, cu impactul inclus în buget și fără nicio prorogare. IMCA penalizează cifra de afaceri în locul profitului real, descurajează investițiile și afectează competitivitatea companiilor, motiv pentru care eliminarea sa este esențială pentru un mediu fiscal echitabil și predictibil.

Păstrarea principiului cotei unice, creșterea veniturilor prin combaterea evaziunii fiscale și revizuirea facilităților și regimurilor preferențiale, fără introducerea unor poveri suplimentare pentru contribuabilii corecți.

Introducerea unui mecanism de impozitare la ieșire (exit tax), conform standardelor europene și internaționale, pentru câștigurile de valoare generate pe teritoriul României înainte de transferul activelor, al rezidenței fiscale sau al activității economice în alte jurisdicții.

Rambursarea rapidă a TVA pentru contribuabilii corecți, sistarea rambursărilor urmând să se facă numai în cazul unor suspiciuni documentate de fraudă.

Contribuabilii cu un istoric bun de conformare fiscală ar urma să beneficieze de rambursări accelerate, mai puține controale și eșalonări simplificate, prin introducerea unui sistem de scoring fiscal pozitiv.

Guvernul își propune ca nicio cheltuială permanentă să nu fie aprobată fără o sursă permanentă de finanțare sau economii echivalente.

Cheltuielile nete ar urma să crească cu cel mult 4,6% în 2027, iar cheltuielile de personal să scadă gradual, ca pondere în PIB, de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2031. ‘Legea salarizării unitare se aplică respectând acest plafon. Spațiul fiscal va fi utilizat pentru corecții structurale ale inechităților din sistemul de salarizare, nu pentru majorări uniforme care le adâncesc”.

Indexarea acestora începând cu 2027, în limitele stabilite prin strategia fiscal-bugetară, cu atenție specială pentru pensionarii cu venituri mici și persoanele vulnerabile.

Reunificarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a Autorității Vamale Române într-o singură autoritate fiscală și de control, pe baza unei evaluări a funcționării separate a celor două instituții.

Introducerea, până la 31 decembrie 2026, a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus pentru conducerea ANAF și structurile operative, aplicabil din 2027. Bonusurile vor fi acordate doar în cazul depășirii planului de încasări, iar penalitățile vor fi stabilite în funcție de indicatorii de performanță.

Dotarea inspectorilor antifraudă și vamali cu camere video portabile, în termen de 18 luni, precum și consolidarea mecanismelor de analiză de risc pentru selectarea contribuabililor supuși controalelor.

Înlocuirea Registrului unic de control cu o platformă digitală integrată, eliminarea treptată a raportărilor fiscale redundante și dezvoltarea declarațiilor precompletate.

Indexarea pensiilor și elaborarea noii legi a salarizării bugetarilor

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”.

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025-2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor”.

Salariul minim. „Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni, pe baza datelor economice și a consultării tripartite, conform directivei europene, pentru un calendar previzibil. Continuăm Planul Național de Acțiune pentru negocierea colectivă, susținem contractele colective în instituțiile publice și bunele practici în mediul privat și publicăm anual gradul de acoperire. Consolidăm concilierea și medierea prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022, cu respectarea autonomiei partenerilor sociali”.

Includerea în bugetul pentru 2027 a unui pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în contextul creșterii prețurilor și a facturilor la energie: „Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”.

Măsuri pentru reducerea întârzierilor în soluționarea dosarelor de pensie și digitalizarea serviciilor de protecție socială.

Administrație și Dezvoltare Regională – Continuarea Programului Anghel Saligny

Continuarea investițiilor CNI și a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, astfel încât, în 2027 și 2028, proiectele existente să continue după o calibrare bazată pe oportunitate și necesitate.

„În primele șase luni evaluăm ministerele, agențiile și structurile subordonate după atribuții, personal, buget, rezultate și suprapuneri. Identificăm competențele nealocate și clarificăm responsabilitățile la nivelul instituțiilor. Integrăm structurile cu atribuții suprapuse și consolidăm funcțiile suport, după regula: o competență publică – o instituție – un buget – un set de indicatori”.

Adoptarea Codului de procedură administrativă cu reguli și termene unitare în relația dintre cetățean și administrație, și revizuirea Codului administrativ, la opt ani de la intrarea sa în vigoare.

Personalul din administrația publică va fi dimensionat după volumul de activitate și funcționari profesioniști. „Renunțăm la principiul reducerilor procentuale uniforme. Numărul de posturi se stabilește prin indicatori obiectivi, precum populația, contribuabilii, autorizațiile, beneficiarii sau dosarele pe funcționar. Personalul instituțiilor reorganizate poate trece în alte instituții printr-un sistem național de mobilitate. Adoptăm un nou statut al funcționarilor publici, cu recrutare competitivă, evaluare pe obiective și salarizare după performanță, corelată cu noua lege a salarizării”.

Transferurile către bugetele locale să fie stabilite printr-o formulă prevăzută de lege, predictibilă pe cel puțin 3 ani, fără alocări ad-hoc.

Pentru fiecare UAT va fi introdus un Indice de Sustenabilitate Administrativă, cu cel puțin șase criterii: populație, venituri proprii pe locuitor, ponderea cheltuielilor administrative, gradul de colectare, capacitatea de furnizare a serviciilor și accesibilitatea teritorială.

Va fi implementat și Programul Național de Dezvoltare Metropolitană, care vizează să dezvolte pe inelele metropolitane infrastructura edilitară, de educație, sănătate și patrimoniu, împreună cu economia locală și mobilitatea, cu proiecte complementare și sustenabile financiar, pentru ca localitățile periurbane de tip ‘dormitor’ să devină zone urban-funcționale, capabile să asigure serviciile de bază și legate între ele pe axe de mobilitate.

În același timp, se propune modernizarea a peste 1.000 km de drumuri județene neasfaltate prin Programul Național de Infrastructură Județeană.

Program național multianual de locuințe sociale și de necesitate pentru persoanele defavorizate prevăzute de Legea nr. 114/1996, pentru grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate, urbane și rurale.

Start reforma administrativă:

Adoptarea cadrului legislativ pentru START Reforma Administrativă, astfel încât UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative primesc susținere pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, iar cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze primesc, pentru o perioadă determinată, bonusuri investiționale și garanția menținerii punctelor locale de servicii.

429 de UAT-uri de până la 1.500 de locuitori au prioritate la finanțare prin comasare voluntară, se subliniază în document.

La nivel de UAT-uri se propune înființarea de consorții administrative și servicii comune. „Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) mici pot folosi în comun servicii de urbanism, juridice, de achiziții, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene. Consorțiile administrative primesc finanțare pentru proiecte integrate în educație, sănătate, incluziune socială, infrastructură edilitară, patrimoniu local și digitalizare, selectate pe bază de punctaj, după criterii transparente”.

O altă măsură vizează accelerarea programului de cadastru gratuit, precum și autorizarea rapidă a construcțiilor.

Justiție: Colaborare „loială” cu CSM, Înalta Curte și Parchete

Guvernul Luca Niculescu propune la capitolul „Justiție” din programul de guvernare o colaborare „loială” cu Ministerul Public (parchete), Consiliul Superior al Magistraturii și Instanța supremă, dând asigurări că vor fi continuate investițiile pentru digitalizarea sistemului judiciar și modernizarea infrastructurii.

„Colaborarea loială și eficientă cu CSM, ICCJ, MP, INM, SNG, Inspecția judiciară, precum și toate profesiile juridice și societatea civilă pentru îmbunătățirea cadrului legal privind eficientizarea funcționării sistemului judiciar”, se arată în programul de guvernare, prezentat de Agerpres.

Guvernul Niculescu promite sprijin pentru îmbunătățirea criteriilor obiective de meritocrație și experiență pentru accesul magistraților la grade profesionale superioare și la funcții de conducere.

Un alt punct trecut în programul de guvernare se referă la dezvoltarea și utilizarea instrumentelor digitale, inclusiv de AI, în sistemul judiciar și instituțiile subordonate, pentru a spori eficacitatea, transparența și securitatea juridică.

Alte propuneri:

Digitalizarea sistemului judiciar ca un cadru tehnic unitar pentru dezvoltări ritmice pe termen mediu și lung la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin adaptarea infrastructurii hardware și software, cât și prin pilotarea unor noi soluții din sfera AI în domeniul activității judiciare, menite să accelereze redactarea încheierilor de ședință și/sau a altor acte procedurale consumatoare de timp, să asiste magistrații și personalul implicat în actul de justiție;

Dezvoltarea digitalizării la nivelul aparatului propriu al MJ prin demersuri de adoptare a unor soluții de utilizare a AI (de exemplu Chatbox, destinat aparatului administrativ sau interacțiunilor cu cetățenii);

Darea în folosință a aplicației ANC pentru soluționarea cererilor de cetățenie, dezvoltată prin PNRR, și continuarea digitalizării instituției prin utilizarea AI pentru detecția fraudelor;

Utilizarea de instrumente AI în procesul de realizare a expertizelor criminalistice în cadrul INEC pentru eficientizarea majoră a activității.

Sănătate

Guvernul Niculescu are în vedere dezvoltarea rețelei județene de centre de prevenire, consiliere și tratament al adicțiilor. „Adoptăm, în 2027, programul național de prevenție și consiliere pentru adicții, cu prioritate pentru copii și adolescenți. Dezvoltăm servicii comunitare și ambulatorii de sănătate mintală, ca alternativă la internarea îndelungată, includem treptat serviciile psihologice în pachetul decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în limita resurselor FNUASS, adoptăm în 2027 planul de acțiune pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților și oferim sprijin psihologic personalului medical””, precizează sursa citată”, precizează programul de guvernare, prezentat de Agerpres.

Continuarea, din fonduri europene și prin parteneriatul România-Elveția, a modernizării centrelor comunitare medicale integrate din satele și orașele mici (telemedicină, stomatologie, farmacie comunitară).

Finanțarea unui pachet de instalare și retenție pentru medicii, farmaciștii și asistenții medicali din mediul rural, iar medicilor de familie li se acordă, împreună cu autoritățile locale, bonificație, locuință de serviciu și buget de practică.

Medicii de familie pot fi angajați și în unitățile sanitare publice, iar cei pensionabili își pot continua activitatea, la cerere, cu avizul autorității locale.

Se va da posibilitatea angajării în sistemul public a medicilor de medicină de familie în centrele comunitare integrate, unitățile spitalicești, ambulatoriile de specialitate, compartimentele și unitățile de primiri urgențe.

Se introduce un pachet complex de monitorizare a sarcinii în diferite zone medicale (medicul de familie, ambulatoriu etc), cu identificarea timpurie a riscurilor și sprijin pentru mamele vulnerabile, prin asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari.

Se extinde, în 2027-2028, lista vaccinurilor compensate și gratuite și se publică anual acoperirea vaccinală, pe județe.

Se accelerează programele naționale de screening pentru cancerul de sân, colon, col uterin și prostată, finanțate aproape integral din Fondul Social European Plus și prin Programele Naționale ale Ministerului Sănătății. „Extindem screeningul neonatal la 22 de biomarkeri, nivelul mediu din Uniunea Europeană, pentru toți nou-născuții, circa 140.000 pe an, prin Programul Național finanțat de Ministerul Sănătății și acoperire națională în 2027”.

Ae va implementa Planul național de îngrijiri paliative: „creștem finanțarea paliației și dezvoltăm centre publice de paliație pentru copii”.

Eficientizarea spitalelor

Elaborarea, în 2027, a hărții naționale a nevoilor de sănătate, pe județe și regiuni, ca bază pentru reorganizarea rețelei.

„Adaptăm numărul de paturi cu spitalizare continuă la nevoile județene și regionale, prioritar prin reconversia lor în ambulatoriu și spitalizare de zi, și reîncadrăm spitalele în categorii: de interes strategic, I, II și III. Niciun serviciu medical nu se desființează înainte ca alternativa din aceeași zonă să funcționeze, iar unitățile autorităților locale se convertesc numai în acord cu acestea. Introducem criterii de performanță pentru șefii de secție și comitetele directoare, legăm sporurile personalului de indicatori de performanță medicală și dezvoltăm consorții de spitale și achiziții comune. Reorganizăm sau comasăm direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică și reorganizăm rețeaua de transfuzie sanguină, cu centre regionale de stocare și prelucrare a sângelui.”

Se adaptează sistemul de rezidențiat și se includ module de perfecționare, încă din timpul rezidențiatului, pentru supraspecializări (proceduri intervenționale, utilizarea echipamentelor de epurare extracorporeală etc.).

Se adaptează sistemul de gărzi și se regândește modul de efectuare a gărzilor în funcție de specificul unităților sanitare și al specialităților (de exemplu, gărzi de monitorizare, gărzi de urgență, gărzi la domiciliu, gărzi intervenționale), cu tarifare diferită.

„Actualizăm treptat tarifele de gardă la valoarea venitului aflat în plată, condiționat de echilibrul dintre contribuții, resursele disponibile și angajamentele pentru cheltuieli, pentru un cadru de finanțare predictibil și sustenabil în conformitate cu traiectoria fiscal bugetară. Introducem plata gărzilor pentru rezidenți în funcție de anul de studiu, începând cu anul I. Reducem progresiv deficitul de personal medical în funcție de nevoile regionale și locale de servicii medicale. Modernizăm și regândim mecanismele pentru stabilirea normativului de personal. Stabilim normativul de personal în funcție de tipul de unitate sanitară, complexitatea cazurilor, numărul de pacienți și adresabilitatea pacienților la serviciile medicale la nivel local și regional”.

Va fi adoptată o legislație nouă privind malpraxisul, pentru a acoperi un vid legislativ important.

Se finalizează investițiile în spitale și clădiri noi din Programul Sănătate, inclusiv spitalele regionale Iași, Cluj-Napoca și Craiova, și se investește în alte spitale din împrumuturi externe, alte surse sau parteneriat public-privat. „Împreună cu Banca Mondială, dăm în folosință centrele de arși gravi de la Timișoara, Târgu Mureș și București (pentru copii) și pornim un nou proiect de construcție a unui centru pentru arși gravi (adulți) în București.”

Medicamente – reducerea adaosurile comerciale pe lanțul medicamentului

„Reducem centrele de permanență urbane în favoarea ambulatoriului, convertim unitățile cu grad redus de ocupare în ambulatorii sau spitale de recuperare și paliație, adaptăm gradual tarifele CNAS la costurile reale și facem achiziții centralizate pentru unele produse ale spitalelor și ambulanțelor, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Rezidenții din sistemul privat sunt plătiți parțial de unitatea medicală, iar contractul celor care lucrează în alte unități în timpul programului din sistemul public se desface. Controlul fraudei devine sistemic, pe baza analizei de risc a datelor CNAS, inclusiv pentru concediile medicale fictive; din 2027, fiecare pacient vede online serviciile decontate în numele său”.

Se va implementa Strategia națională de digitalizare în sănătate, cu planuri de acțiune regionale. „Operaționalizăm platforma informatică a asigurărilor de sănătate, pentru acces facil, debirocratizare și eliminarea fraudelor, și dosarul electronic de sănătate, cu protecția maximă a datelor personale. Extindem reglementarea și finanțarea telemedicinii și implementăm un sistem național de securitate cibernetică și de protecție a datelor în sănătate”.

Calendarul procedurii de învestire

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act, în şedinţa de joi seară, de depunerea Listei miniştrilor şi a Programului de guvernare și au stabilit următorul calendar:

Audierile încep luni, la ora 12.00, primul programat fiind Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii.

Luni, audierile se vor derula pâmnă la ora 20.00, fiind programaţi 11 dintre membrii Cabinetului. Restul candidaţilor propuşi vor fi audiaţi marţi, începând cu ora 09.00.

Marţi, audierile încep cu Radu Marinescu (PSD), propus la Ministerul Justiţiei, şi se încheie cu Alexandru Rogobete (PSD), propus la Sănătate.

Marti, 20 octombrie, de la ora 14.00: Sedinţa comună a Camerei Dedutaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere.

Prezentăm integral postarea lui Luca Niculescu:

”Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare. Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli. Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă. În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta: – rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme; – adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului; – sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă; – relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget; – consolidarea apărării și securității țării. Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare”.

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