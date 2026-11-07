Programul „Casa Verde Baterii”: instalatorii se validează din 16 noiembrie, persoanele fizice se înscriu din 20 noiembrie, pentru până la 15.000 de lei – Buget de 400 mil. lei

Persoanele fizice vor putea beneficia de o finanțare de maximum 15.000 de lei pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în cadrul unui program cu un buget de 400 de milioane de lei, pentru care înscrierile vor începe pe 20 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), citat de Agerpres.

„Administrația Fondului pentru Mediu deschide, începând cu data de 16 noiembrie 2026, ora 10:00 și până în data de 20 noiembrie 2026, ora 23:59, sesiunea de validare a instalatorilor care doresc să participe în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în vederea acumulării necesarului pentru consum propriu și livrării surplusului energetic în rețeaua națională”, se arată în comunicat.

Finanțarea acordată va acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus, exclusiv pentru cheltuielile eligibile prevăzute în ghidul de finanțare, în condițiile unui standard maxim de cost eligibil de 1.500 lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclus, precizează AFM.

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Persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul programului începând cu data de 20 noiembrie 2026, ora 10:00 și până în data de 25 noiembrie, ora 23:59, prin completarea cererii de finanțare descărcate din aplicație și încărcarea următoarelor documente, se menționează în comunicat.

Documentele necesare înscrierii persoanelor fizice sunt cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată, actul de identitate al solicitantului, certificatul fiscal emis de ANAF, certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu, precum și certificatul fiscal emis de primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu.

De asemenea, solicitanții trebuie să depună contractul de prosumator și certificatul de racordare, emise pe numele acestora, precum și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a subliniat că programul urmărește utilizarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile și creșterea autonomiei energetice.

„Așa cum am menționat în cadrul conferinței de presă, susținută alături de doamna ministru Natalia Intotero, Programul Sisteme de stocare a energiei electrice va demara la jumătatea lunii noiembrie, cu etapa de validare a instalatorilor, urmată de deschiderea înscrierilor pentru persoanele fizice. Prin acest program, ne propunem să oferim unui număr cât mai mare de beneficiari oportunitatea de a investi în sisteme de stocare, de a utiliza mai eficient energia produsă din surse regenerabile și de a avea un control mai bun asupra propriului consum. În același timp, aceste investiții contribuie la creșterea autonomiei energetice și la reducerea presiunii asupra rețelei electrice”, a declarat Florin Bănică, citat în comunicat.

În ceea ce privește instalatorii, înscrierea în program și transmiterea documentelor pentru validare se vor realiza prin intermediul aplicației informatice disponibile pe pagina de internet a AFM.

Dosarul de validare trebuie să cuprindă cererea semnată electronic, împuternicirea, dacă este cazul, actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite, certificatul constatator, cazierele fiscal și judiciar, certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și autoritățile locale, dovada deschiderii contului 50.70.24 și atestatul ANRE de tip B sau echivalent, valabil la data depunerii cererii și emis cu cel puțin 12 luni anterior acesteia.

Criteriile de eligibilitate, documentele necesare și celelalte informații privind înscrierea instalatorilor și a persoanelor fizice sunt disponibile în Ghidul de finanțare, publicat pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

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