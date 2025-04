Programul de susținere a natalității prin FIV continuă și în 2025 – buget de 150 mil. lei, pentru 10.000 beneficiari

Programului social de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității prin fertilizarea in vitro (FIV), continuă și anul acesta, cu un buget de 150 de milioane de lei, în contextul .

Programul prevede acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro, în contextul unei crize demografice grave și având în vedere că infertilitatea este o problemă medicală semnificativă, care afectează aproximativ 10-15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România.

Prin bugetul de anul acesta vor fi ajutați 10.000 de beneficiari – cupluri sau femei singure.

Sprijinul constă într-un ajutor financiar în valoare de 15.000 de lei, adică a două vouchere, care pot fi folosite în modul următor:

voucherul de 5.000 de lei este pentru cumpărarea medicamentelor necesare

celălalt, de 10.000 de lei, acoperă costurile procedurilor medicale.

Programul se adresează cuplurilor și femeilor singure, cu vârsta între 20 și 45 de ani, care au fost diagnosticate de un medic specialist cu probleme de fertilitate ce le împiedică să aibă copii pe cale naturală.

Rata fertilității totale în România – aproximativ 1,6 copii per femeie, sub pragul de înlocuire a populației

Programul face parte din măsurile de sprijin luate de guvernanți și susținute din fonduri europene, pe fondul gravei crize demografice cu care se confruntă România din cauza scăderii accentuate a natalității.

Datele statistice arată că fertilitatea a scăzut sub nivelul de înlocuire a generațiilor, ceea ce contribuie la un declin demografic pronunțat. În 2022, rata fertilității totale în România a fost de aproximativ 1,6 copii per femeie, sub pragul de înlocuire de 2,1 copii per femeie, necesar pentru menținerea stabilității populației.

Declinul natalității este agravat de migrația masivă a forței de muncă, care a început în anii 1990 și continuă să influențeze negativ structura demografică a României, ceea a provocat o reducere a populației apte de muncă și îmbătrânirea accentuată a populației.

Aceste transformări demografice au dus la un spor natural negativ al populației României. În 2022, România a înregistrat un declin natural al populației de -3,9 persoane la 1.000 de locuitori, o valoare mai mare decât media UE, care a fost de -2,1 persoane la 1.000 de locuitori.

Natalitatea scăzută și îmbătrânirea populației, o problemă în întreaga Europă – măsurile altor țări

Probleme demografice au majoritatea statelor europene, dar acestea au introdus de mai mulți ani diverse măsuri de combatere a declinului populației.

De exemplu, în Franța, politicile familiale, care includ alocații substanțiale pentru copii și sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare, au contribuit la menținerea unei rate a fertilității relativ ridicate în comparație cu alte state membre.

Ungaria, la rândul său, aplică un program amplu de sprijinire a familiilor, care include nu doar subvenții pentru fertilizare in vitro, ci și reduceri fiscale, credite avantajoase pentru familiile cu mai mulți copii și alte beneficii sociale, ca parte a unei strategii naționale ambițioase de creștere a natalității.

