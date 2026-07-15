Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice se deschide pe 20 iulie: buget de 300 mil. lei, ecotichete de până la 18.500 lei. Restricția pentru mașinile din afara UE se amână pentru 2027

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va demara, din 20 iulie 2026, la ora 10:00, sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în același format cu ediția din anul 2025. În același timp, regula care limita ajutorul de stat doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană a fost eliminată, pentru că această condiție putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin trei luni, după cum a anunțat recent Ministerul Mediului.

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Criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu. Bugetul total alocat se ridică la 300 de milioane de lei, la același nivel cu cel de anul trecut.

Pentru ediţia din acest an programului”Rabla”, suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei, iar persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Procedura de înscriere

Conform Agerpres, înscrierea solicitanţilor se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente: cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată; actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor”, a declarat într-un comunicat de presă, preşedintele AFM, Florin Bănică.

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