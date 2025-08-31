Programul Rabla pentru persoane fizice se reia în septembrie – buget de 200 mil. lei

Programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie și va avea un buget total de 200 de milioane de lei, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

”Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare şi apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăviţa, judeţul Timiş.

”Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei voucherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a spus Diana Buzoianu.

Reaminitm că programul a fost pus în așteptare din cauza reducerilor cheltuielilor publice pentru a diminua deficitul bugetar.

Rezultatele Dacia, în pericol fără Programul Rabla

Scăderea vânzărilor cu 8% din primul semestru al acestui an pentru Dacia Sandero, cel mai bine vândut model în Europa în 2024, cu doar 151.000 de unități a fost cauzată parțial și de amânarea programului Rabla din România, a declarat la sfârșitul lunii iulie directorul de vânzări și marketing al mărcii Dacia pe plan mondial, Frank Marotte.

Directorul de vânzări spune că ținta pentru vânzările modelelor sub sigla Dacia, în 2025, pe plan mondial este de 700.000 de unități, în creștere față de 674.000 anul trecut, dar că va fi dificil de îndeplinit din cauza condițiilor și incertitudinilor de pe piață. „Este foarte greu să faci o prognoză”, spune el.

Dacia a raportat vânzări globale de peste 356.000 de unități în primul semestru al anului 2025, în ușoară scădere cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2024, pe fondul unor provocări de piață în Europa și al amânării programului Rabla în România. Modelele Sandero, Spring și noul Bigster continuă însă să performeze solid, iar marca românească rămâne în topul preferințelor pe segmentul de retail auto european.

****