joi

27 noiembrie, 2025

Programul Rabla ar putea fi suspendat în 2026 – Ministrul Mediului: Decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul

De Vladimir Ionescu

27 noiembrie, 2025

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri seară că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, când se va stabili bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Diana Buzoianu a afirmat că urmează negocieri pentru buget, iar în următoarea lună se va ști exact dacă Programul Rabla va fi continuat sau nu.

”Pentru anul viitor, decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul. Dacă vor exista bani, vom pune acest program. Dacă nu vor mai exista bani pentru anul viitor din bugetul AFM, din păcate, nu se va mai finanța proiectul. Când vom avea bugetul AFM, ceea ce se va întâmpla maxim într-o lună de zile de acum încolo, vom ști exact dacă mai sunt banii necesari și pentru Rabla”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24, conform News.ro.

Ministru: Vom vedea, din discuțiile cu Finanțele, dacă vom avea bani suplimentari la AFM


Ea a explicat că vor figura sigur în bugetul pe anul viitor proiectele mutate de pe PNRR la AFM.

”Vorbim de apă-canal, vorbim de fabrici de reciclare, de fabrici de gestionarea deșeurilor. Toate aceste proiecte care au fоst mutate pentru care nu mai există bani din PNRR trebuie să fie finalizate sau cel puțin să primească o bună parte din bani anul viitor. Mai avem câteva proiecte care au fоst finanțate deja, care au contracte în derulare din partea AFM, care și acestea trebuie sa fie continuate. Dar dacă vorbim de o nouă ediție Rabla, aceste ediții noi vor putea să mai existe doar în măsura în care, în discuții și cu Ministerul Finanțelor și în Guvern, vom avea bani suplimentari în cadrul AFM”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Interesul pentru Programul Rabla este extrem de crescut în România, bugetele disponibile fiind epuizate de fiecare dată în câteva minute de la deschiderea înscrierilor.

În acest an, programul a început abia în septembrie, cu un buget de doar 200 milioane de lei. Bugetul a subvenționat 9.200 persoane fizice, înscrise în Programul Rabla Auto 2025, în 30 septembrie.

(Citește și: ”Cum a evoluat parcul auto românesc în ultimii 5 ani: Avans bun la mașinile cu motorizări alternative, dar… 80% s-ar încadra la programul Rabla. Situația pe țările UE”)

(Citește și: ”Programul Rabla pentru autoturisme – reluat doar pentru persoane fizice”)

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

