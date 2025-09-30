Programul Rabla 2025 / Bugetul pentru autovehicule cu propulsie termică, epuizat în 13 minute; încă mai sunt disponibile fonduri pentru mașinile electrice

Bugetul alocat de Programul Rabla 2025 pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat marți în 15 minute, dar la 11.30 încă mai erau disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.

Sesiunea de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice a debutat, marţi, la ora 10:00.

”În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice şi au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 20 de secunde”, conform unui comunicat al AFM.

Până la momentul emiterii comunicatului, s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25 noiembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

În perioada 2005 – 2024, prin Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule şi au fost achiziţionate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in şi 49.716 pur electrice, ceea ce evidenţiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor şi modernizării parcului auto naţional.

