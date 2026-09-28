Program cu fonduri europene pentru prevenirea abandonului școlar – vizează sprijinirea a 50.000 de elevi din ciclul primar

Ministerul Educației și Cercetării a lansat luni PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, care are ca țintă sprijinirea a aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar proveniți din medii dezavantajate.

Programul este derulat cu fonduri europene și își propune prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar din unitățile încadrate cu risc ridicat la acești indicatori.

Valoarea PRIMII, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, este de peste 1,21 miliarde de lei (aproximativ 232 de milioane de euro), cu o durată de implementare de trei ani.

Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este 12 octombrie.

Program pentru copiii săraci, cu risc mare de abandon

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar. Practic, vorbim de aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli, dedicată integral activităților remediale și celor de accelerare a învățării, în special în zona alfabetizării funcționale și științifice. Apreciez eforturile comune pentru simplificarea cererii de finanțare, precum și pentru simplificarea evaluării, care va ține cont de indicatori obiectivi, precum Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), dezvoltat împreună cu Banca Mondială, Indicele de risc comunitar UNICEF și mediul de rezidență al școlii. Îmi doresc ca sprijinul să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, citat într-un comunicat al instituției.

Cui se adresează și ce activități sunt eligubile

Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Lista școlilor eligibile este alcătuită pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii rezultate din MATE și gradului de marginalizare comunitară.

Finanțarea poate fi folosită pentru: activități de tip Școala după Școală (lecții individualizate, activități de recuperare), activități extracurriculare și extrașcolare, bunuri și servicii pentru elevi (materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală).

Ministerul Educației și Cercetării transmita că va organiza, în perioada următoare, webinare de informare, pentru sprijin în implementarea proiectelor la nivel de școală.

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