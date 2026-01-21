Program național de teleinterpretare în radiologie – ar acoperi lipsa specialiștilor și ar crește accesul la servicii de calitate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea unui program național de teleinterpretare, menit să eficientizeze serviciile medicale și să rezolve problema deficitului de personal din spitalele din urbanul mic.

Cele mai importante modificări:

Interpretarea de la distanță – Medicii radiologi vor putea interpreta investigațiile (precum CT sau RMN) de la distanță, eliminând necesitatea prezenței fizice în unitatea medicală pentru validarea rezultatelor.

Reguli noi pentru spitale – Prezența fizică a medicului radiolog va rămâne obligatorie doar în spitalele de urgență.

Aplicabilitate generală – Noile reglementări vor viza toți furnizorii de servicii medicale, indiferent dacă fac parte din sistemul public sau privat.

Calendarul implementării:

Consultări inițiale – Ministerul a demarat deja discuțiile cu sindicatele, societățile profesionale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Primul pachet de legi este estimat să apară în primăvara acestui an.

Infrastructura tehnică – Implementarea completă va fi un proces de durată, fiind condiționată de dezvoltarea și integrarea soluțiilor tehnologice IT necesare pentru transmiterea securizată a datelor.

Avantajele introducerii acestui program

Teleinterpretarea prezintă numeroase avantaje, atât pentru pacienți, cât și pentru eficientizarea sistemului medical.

Beneficii pentru pacienți

Pacienții din orașele mici sau din spitalele care nu au radiologi de gardă nu vor mai aștepta zile întregi pentru un rezultat. Interpretarea se poate face aproape instantaneu de către un medic aflat oriunde în țară, ceea ce crește șansele unei vindecări mai rapide.

Un pacient dintr-un spital mic poate beneficia de expertiza unui medic supraspecializat, dintr-un centru universitar, fără a fi nevoie de deplasarea pacientului, ceea ce echivalează cu acces mai larg la servicii de calitate.

Sistemele de teleinterpretare permit adesea „second opinion” (o a doua opinie) mult mai rapid, prin trimiterea digitală a imaginilor către mai mulți specialiști, permițând astfel un diagnostic mai precis, reducerea cazurilor de diagnostic greșit.

Eficiență pentru sistemul medical

Este soluția pentru acoperirea deficitului de specialiști din spitalele din zone defavorizate, unde posturile de radiolog sunt neocupate de ani de zile.

Un medic radiolog poate interpreta investigații din mai multe centre în aceeași zi, eliminând timpii morți și „naveta” între clinici, ceea ce înseamnă optimizarea timpilor.

Spitalele mici nu vor mai fi obligate să plătească salarii sau gărzi pentru personal care nu are un volum de lucru constant, plătind doar pentru serviciile efectiv interpretate, adică vor face economii.

Avantaje tehnologice și logistice

Programul forțează digitalizarea completă a bazelor de date medicale, ceea ce înseamnă că istoricul pacientului poate fi consultat oricând, fără riscul pierderii filmelor radiografice clasice.

Toate centrele medicale, indiferent de mărime, vor trebui să se alinieze la aceleași standarde de calitate IT pentru a putea funcționa în program.

****