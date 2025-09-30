cursdeguvernare

marți

30 septembrie, 2025

Stiri

Programul de înzestrare: „Tanc principal de luptă” / 7 mld. euro pentru achiziția de armament – 216 tancuri americane vor fi fabricate în România

De Vladimir Ionescu

30 septembrie, 2025

Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru demararea procedurii de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II., contracte cu o valoare totală de aproape șapte miliarde de euro.

În cadrul celei de-a doua etape a programului, cele 216 prevăzute a fi achiziționate vor fi produse și întreținute în țară.

Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1.068.526.880 dolari, cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.


Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale, menționează un comunicat al MApN.

Contractele

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 mil. USD fără TVA, presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. Sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.

Etapa a II-a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6.488,34 mil. Euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

Această etapă prevede măsuri de cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040. 


Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA.

(Citește și: Strategia pentru industria de apărare, adoptată: Cum arată industria de armament de stat și cea privată a României. Detaliile și obiectivele strategiei)

****

