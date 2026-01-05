Colegiul Stomatologilor cere amânarea programului ce reglementează finanțarea tratamentelor stomatologice în sistemul public și solicită ”consultare reală”

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA, o reglementare despre care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că introduce pentru prima dată un sistem clar şi predictibil de finanţare a stomatologiei în sistemul public.

Colegiul cere „iniţierea unui proces de consultare reală” cu reprezentanţii legali ai corpului profesional al medicilor stomatologi, înainte de intrarea în vigoare a programului vizat.

Programul AP-STOMA prevede finanţarea publică a tratamentelor stomatologice realizate în spitalele publice

Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională, la 29 decembrie 2025, un ordin de ministru ce introduce programul AP-STOMA, un nou mecanism de finanţare publică a tratamentelor stomatologice realizate în spitalele publice.

Este pentru prima dată când în România se creează un sistem clar şi predictibil de finanţare a stomatologiei în sistemul public, este modul în care ministrul Rogobete a explicat importanța programului.

Stomatologia trebuie dezvoltată şi în spitalele publice, existând deja unităţi medicale interesate să ofere intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, a explicat ministrul Sănătății.

Principalele prevederi ale programului

Prin AP-STOMA statul va putea acoperi costurile anumitor tratamente stomatologice efectuate în spitalele publice, în special pentru pacienţii cu urgenţe, afecţiuni dentare grave, infecţii, dureri severe, boli cronice sau pentru pacienţi vulnerabili care necesită tratamente complexe, inclusiv sub anestezie generală.

Tratamentele vor fi gratuite pentru pacienţi, cheltuielile fiind suportate din bugetul de stat.

Programul se va aplica doar în spitalele publice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordin – existenţa cabinetelor de stomatologie, a medicilor specializaţi şi, în cazurile complexe, a secţiilor de anestezie şi terapie intensivă (ATI).

Fondurile pot fi utilizate pentru consultaţii, tratamente dentare, medicamente, materiale şi instrumentar stomatologic, precum şi pentru monitorizarea pacienţilor după intervenţii, dar nu pentru cheltuieli generale sau investiţii majore ale spitalelor.

Ordinul prevede şi mecanisme de raportare şi control pentru prevenirea utilizării necorespunzătoare a fondurilor publice, urmând ca lista spitalelor incluse efectiv în program să fie stabilită printr-un ordin separat.

Solicitările Colegiului Stomatologilor

CMSR a transmis un comunicat în care atenţia că ordinul Ministerul Sănătăţii privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asigurarea tratamentului, monitorizării şi îngrijirii pacienţilor cu afecţiuni stomatologice nu poate intra în vigoare fără parcurgerea etapelor legale obligatorii de consultare şi avizare ale CMSR, prevăzute de legislaţie.

„CMSR subliniază în mod clar că nu se opune sub nicio formă accesului pacienţilor la servicii stomatologice în sistemul public de sănătate. Colegiul susţine extinderea acestui acces, cu condiţia ca măsurile să ţină cont de realităţile din teren, de capacitatea efectivă a sistemului şi de distribuţia resursei umane”, se arată în comunicat.

Există riscuri importante ale implementării AP-STOMA fără corelare cu mecanismele existente de finanţare şi cu realităţile din teren, și fără a se ține cont de importanţa reprezentării profesionale în structurile de guvernanţă ale programului, precum şi de nevoia unei abordări strategice, etapizate şi complementare pentru dezvoltarea stomatologiei cu suport ATI şi pentru prevenţie, arată Colegiul.

„CMSR regretă lipsa consultării prealabile, dar îşi reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituţional, în beneficiul pacienţilor şi al siguranţei actului medical stomatologic”, mai precizează comunicatul.

