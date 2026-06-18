Program de certificare Guvernanță Corporativă pentru Piețe Financiare, lansat de Envisia și Academy – Euronext Group

Școala de business Envisia anunță lansarea programului de certificare profesională în Guvernanță Corporativă pentru Piețe Financiare, dezvoltat în parteneriat cu Academy – Euronext Group, platforma educațională a principalului grup pan-european de infrastructură a piețelor de capital, transmite un comunicat de presă al entității.

Comunicatul integral:

Programul va începe la 24 septembrie 2026 și este destinat profesioniștilor cu experiență care activează la intersecția dintre guvernanță corporativă, piețe de capital, reglementare, raportare și transparență, relații cu investitorii și sustenabilitate. Inițiativa răspunde unei nevoi tot mai accentuate în Europa Centrală și de Est de consolidare a competențelor de guvernanță în cadrul companiilor listate, instituțiilor financiare și ecosistemelor piețelor de capital, unde încrederea, transparența și responsabilitatea reprezintă elemente esențiale pentru maturizarea pieței.

Prin acest parteneriat, Envisia și Academy – Euronext Group reunesc expertiza în educația pentru boarduri și cunoștințele aprofundate despre piețele de capital într-un parcurs educațional practic, conceput pentru profesioniști care activează în medii reglementate, transparente și supuse unui nivel ridicat de monitorizare și responsabilitate publică.

„Prin parteneriatul strategic cu Academy – Euronext Group, care permite acestui nou program să ajungă la profesioniști din peste 30 de țări, Envisia își consolidează recunoașterea internațională ca partener educațional dedicat profesionalizării membrilor de board. Este un pas important prin care extindem contribuția Envisia dincolo de piața românească a educației pentru boarduri, către dialogul regional privind guvernanța, piețele de capital și leadershipul responsabil. Prin integrarea expertizei directe din piețele de capital în experiența de învățare, această certificare sprijină profesioniștii din România și din regiune să înțeleagă și să aplice standardele, practicile și așteptările care modelează piețele financiare europene”, a declarat Carmen Micu, CEO și Co-Fondator Envisia.

„Guvernanța corporativă a devenit un factor definitoriu pentru reziliența, competitivitatea și atractivitatea piețelor de capital la nivel global. Astăzi, investitorii analizează dincolo de performanța financiară, evaluând modul în care sunt conduse companiile, felul în care boardurile supraveghează strategia și riscurile, gradul de transparență al informațiilor comunicate și modul în care organizațiile răspund provocărilor legate de sustenabilitate, transformare tehnologică și așteptările stakeholderilor. Într-un context marcat de incertitudine geopolitică, schimbări de reglementare, transformare digitală și cerințe crescânde privind responsabilitatea organizațională, o guvernanță eficientă reprezintă un factor strategic pentru crearea de valoare pe termen lung și consolidarea încrederii în piață.

Prin colaborarea cu Envisia, un partener cu o experiență îndelungată în domeniul guvernanței corporative, suntem mândri să lansăm prima ediție a programului Corporate Governance in Financial Markets, conceput pentru a sprijini dezvoltarea excelenței în guvernanță la nivel european și pentru a contribui la consolidarea poziției regiunii ca destinație de încredere pentru investițiile internaționale”, a declarat Daniela Biagi, Head of Academy – Euronext Group.

Programul se va derula anual pentru un grup de maximum 30 profesioniști și include 145 de ore de studiu, dintre care 50 de ore de curs și interacțiune directă cu lectorii și 95 de ore de studiu individual. Acesta este conceput ca un parcurs educațional aplicat, ancorat în realitățile piețelor europene de capital și dezvoltat în parteneriat cu Euronext Academy.

Un element distinctiv al programului îl reprezintă expunerea directă la principalele centre financiare europene. Sesiunile față în față vor debuta la Borsa Italiana din Milano și se vor încheia la Euronext Amsterdam, unde participanții vor lua parte la experiența capstone și la evaluarea finală.

Curriculumul este structurat în jurul a nouă piloni esențiali:

Fundamentele guvernanței în piețele financiare; Cadre de reglementare și funcționare a piețelor; Guvernanța boardului și a managementului executiv în piețele de capital și cadrul de reglementare specific industriei; Guvernanța relațiilor cu investitorii și a proceselor de raportare și transparență; Cadrul de guvernanță al sustenabilității; Integrarea guvernanței, riscului și conformității; Guvernanță digitală și transformare tehnologică; Instrumente și cadre de implementare a modelelor de guvernanță; Experiența Capstone: excelență în boardroom și dinamica comportamentală.

“Bazat pe parteneriatul strategic dintre Envisia și Academy – Euronext Group, programul Corporate Governance in Financial Markets reprezintă o certificare profesională unică, concepută pentru profesioniști care activează în medii reglementate și supuse unui nivel ridicat de monitorizare. Programul depășește abordarea tradițională centrată exclusiv pe conformitate și combină expertiza piețelor financiare cu competențele de leadership și guvernanță necesare în boardroom. Pentru liderii care navighează într-un context economic din ce în ce mai complex, înțelegerea cadrului de reglementare european și integrarea principiilor de guvernanță în procesul decizional reprezintă o necesitate strategică. Programul contribuie la consolidarea rezilienței organizaționale și oferă participanților instrumentele necesare pentru a echilibra interesele stakeholderilor, menținând în același timp stabilitatea și încrederea în piețele financiare”, a adăugat Gabriela Hârțescu, PhD, Decan Envisia.

Programul este destinat membrilor de board, executivilor de nivel C-suite, profesioniștilor în guvernanță corporativă, consultanților, antreprenorilor și proprietarilor de afaceri de familie, precum și specialiștilor din domeniile juridic, conformitate, managementul riscului, relații cu investitorii, ESG și servicii financiare.

Absolvenții vor avea acces la comunitatea internațională de alumni a Envisia și Academy – Euronext Group, care reunește profesioniști și experți din 32 de țări și facilitează dialogul continuu privind guvernanța, leadershipul și standardele piețelor de capital.

Mai multe informații: https://www.envisia.eu/ro/posts/certificare-euronext-guvernanta-corporativa

Despre Envisia

Envisia este prima școală de afaceri din România dedicată membrilor de board, executivilor de nivel C-suite și profesioniștilor cu înaltă specializare care aspiră la roluri în consilii de administrație și poziții executive. Misiunea Envisia este de a profesionaliza boardurile și de a forma generații de lideri responsabili, care creează valoare pentru companii și societate prin profesionalism, conduită etică și responsabilitate.

Portofoliul său educațional include două premiere naționale: primul program academic internațional postuniversitar cu triplă acreditare globală dedicat profesionalizării membrilor de board, Master of Arts in Board Practice and Directorship, derulat în parteneriat cu Henley Business School, și primul program postuniversitar de guvernanță acreditat și recunoscut de Ministerul Educației, Guvernanță Corporativă care Creează Valoare – Corporate Governance in Practice, derulat în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Bursa de Valori București.

Mai multe informații: www.envisia.eu

Despre Academy – Euronext Group

Academy – Euronext Group oferă programe specializate de educație și formare dedicate ecosistemului piețelor de capital, sprijinind profesioniștii și organizațiile în dezvoltarea competențelor relevante în domeniul piețelor financiare, al reglementării și al guvernanței corporative.

Mai multe informații: https://live.euronext.com/en/education/academy