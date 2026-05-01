Program de 5,3 mld. lei pentru susţinerea investiţiilor în noi capacităţi de producţie în România/ Criterii de eligibilitate și accesare

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 5,313 miliarde lei (aproximativ 1,05 miliarde euro).

Mecanismul are rolul de a pune în aplicare pachetul de măsuri pentru relansare economică adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 8/2026 și vizează consolidarea industriei prelucrătoare, prin susținerea investițiilor în sectoare cu deficit comercial ridicat.

Programul oferă un cadru predictibil mediului de afaceri, cu un orizont extins: acordurile de finanțare pot fi emise până în 2032, iar plățile aferente ajutorului de stat se pot realiza până în 2036.

Un element inovator al schemei este flexibilitatea formei de sprijin, companiile putând opta între granturi directe și credite fiscale, în funcție de nevoile de finanțare și strategia de dezvoltare.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, programul marchează o schimbare de paradigmă economică, de la un model bazat pe consumul de importuri la unul orientat spre producția internă de valoare adăugată. Acesta subliniază că inițiativa nu reprezintă doar un instrument financiar, ci un mecanism strategic de susținere a industriei românești, menit să reducă dependența de piețele externe și să întărească capitalul autohton într-un context european competitiv.

Criterii de eligibilitate

Accesul la finanțare este condiționat de realizarea unei investiții inițiale de minimum 50 milioane lei în unități de producție noi. Schema este deschisă atât companiilor existente, cât și start-up-urilor, cu respectarea unor criterii stricte:

Pentru companii active: capitaluri proprii pozitive și rentabilitate a cifrei de afaceri peste zero în cel puțin unul dintre ultimele trei exerciții financiare;

Evaluarea proiectelor

Proiectele vor fi evaluate pe baza unui sistem de punctaj care prioritizează impactul economic. Printre criteriile principale se numără:

reducerea deficitului comercial prin producția locală;

gradul de automatizare și digitalizare;

utilizarea materiilor prime din Spațiul Economic European;

amplasarea investițiilor în regiuni mai puțin dezvoltate;

integrarea în clustere de inovare;

asumarea unei intensități a ajutorului sub plafonul maxim.

Implementare

Sesiunile de depunere vor avea loc anual, pe o perioadă de 30 de zile lucrătoare, anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte. Finanțarea acoperă cheltuieli precum construcții, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

În același timp, odată cu intrarea în vigoare a noii scheme, se suspendă emiterea acordurilor de finanțare în baza HG nr. 300/2024, pentru a asigura tranziția către acest nou instrument adaptat nevoilor actuale ale economiei românești.

