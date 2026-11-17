Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza privind evoluția economiei României, estimând o contracție de 0,3% în 2026, față de o creștere de 0,1% anticipată în prognoza de primăvară. Pentru 2027, estimarea privind avansul PIB a fost redusă de la 2,3% la 1,8%, în timp ce pentru 2028 Comisia anticipează o creștere economică de 2,2%.

„După o creștere economică modestă în 2025, se preconizează că economia României va înregistra o contracție într-o anumită măsură în 2026, pe fondul faptului că măsurile de consolidare fiscală afectează consumul privat. Investițiile publice finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) s-au accelerat, compensând parțial cererea slabă de consum. Se estimează că redresarea consumului privat și public, împreună cu o relansare treptată a investițiilor private, va determina creșterea PIB-ului real cu aproximativ 2% în 2027 și 2028”, arată Comisia Europeană.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus, la rândul său, drastic prognoza privind evoluția activității economice din România în acest an, de la +0,7% în PIB estimarea din primăvară, la -0,5% în octombrie. Capital Economics vede o contracție de 1% din PIB în acest an.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în jos perspectiva de creștere economică pentru 2026, de la un avans real de 0,1% la o contracție de 0,4%. Cu toate acestea, PIB-ul nominal estimat a urcat la 2.086,3 miliarde de lei, cu 30,3 miliarde de lei peste prognoza din primăvară, pe fondul revizuirii în sus a inflației.

Analiștii CFA România văd la rândul rău contracție în acest an, dar consideră că economia României va înregistra o redresare modestă și în 2027, de doar 0–0,5%, mult sub alte prognoze care văd niveluri de 1,8–2,5%.

Economia urmează să iasă dintr-o recesiune ușoară în 2027

În 2027, reducerea inflației și unele majorări ale pensiilor și salariilor din sectorul public sunt estimate să susțină veniturile reale disponibile, încrederea economică și consumul privat, reiese din evaluarea Comisiei Europene.

„Cu toate acestea, se preconizează că ritmul de creștere a formării brute de capital fix va încetini, pe măsură ce efectele investițiilor realizate prin PNRR se vor diminua. În același timp, absorbția mai ridicată a fondurilor de coeziune ale UE, precum și stabilizarea și redresarea preconizată a investițiilor private, susținute de creșterea încrederii ca urmare a reducerii incertitudinii politice, sunt estimate să sprijine investițiile”, se arată în raport.

PIB-ul real este estimat să crească cu 1,8% în 2027 și să accelereze în continuare până la 2,2% în 2028.

Relaxarea treptată a politicii monetare, pe fondul reducerii inflației, ar urma să conducă la condiții de finanțare mai favorabile și să susțină creșterea creditării.

Un alt factor de susținere a economiei îl reprezintă proiectul de exploatare a gazelor naturale Neptun Deep din Marea Neagră.

„Începerea exploatării gazelor naturale în cadrul proiectului Neptun Deep este estimată să contribuie la creșterea PIB-ului real și la reducerea deficitului de cont curent, efectul fiind mai pronunțat în 2028. Pe parcursul perioadei de prognoză, se estimează că deficitul de cont curent se va reduce constant, ajungând la mai puțin de 6% din PIB în 2028”, potrivit raportului.

Comisia avertizează însă că riscurile la adresa creșterii economice sunt orientate predominant în sens negativ. O eventuală revenire a instabilității politice ar putea afecta procesul de consolidare fiscală, încrederea investitorilor și investițiile private.

Incertitudinile privind cererea externă, în special în sectorul auto, și persistența prețurilor ridicate la energie reprezintă, de asemenea, riscuri pentru industria prelucrătoare.

Șomajul va crește în 2026, înainte de a reveni pe o traiectorie descendentă

Piața muncii a început să se deterioreze încă din 2025, pe fondul încetinirii activității economice, iar tendința de reducere a ocupării forței de muncă este estimată să continue și în 2026.

Rata șomajului ar urma să atingă un nivel maxim de aproximativ 6,7% în 2026, după care va începe să scadă gradual, în concordanță cu redresarea economiei.

Înghețarea salariilor din sectorul public în 2025 și 2026 a determinat o încetinire rapidă a creșterii salariilor nominale, în timp ce salariile reale au înregistrat scăderi.

Comisia estimează că moderarea creșterilor salariale va continua și în următorii ani, contribuind la menținerea unor costuri unitare cu forța de muncă reduse și la susținerea competitivității externe.

Reducerea inflației, un proces de durată: va rămâne peste intervalul țintă al BNR și în 2027

Comisia Europeană estimează o accelerare a inflației medii anuale IAPC (indicele armonizat al prețurilor de consum) până la 7,9% în 2026, de la 6,8% în 2025.

Evoluția este explicată prin majorarea TVA și a accizelor, eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică pentru consumatorii casnici, precum și prin creșterea prețurilor internaționale la petrol și efectele secetei asupra pieței energiei electrice.

„În pofida unei reduceri treptate a prețurilor petrolului la nivel mondial, se preconizează că presiunile inflaționiste subiacente se vor diminua lent în 2027, menținând rata medie anuală a inflației IAPC la 4,4%, peste intervalul țintă al băncii centrale (2,5% ± 1 punct procentual)”, se arată în raport.

Procesul de dezinflație ar urma să fie încetinit în 2028 de introducerea sistemului ETS2, care va determina noi presiuni asupra prețurilor. În aceste condiții, inflația medie anuală ar urma să scadă doar până la 3,8%.

Deficitul bugetar coboară la 6% din PIB în 2026, dar rămâne peste 5% până în 2028

Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar al României se va reduce de la 7,8% din PIB în 2025 la 6% în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală adoptate în a doua parte a anului trecut și al controlului strict al cheltuielilor bugetare.

Cheltuielile curente ale administrației publice, ca pondere în PIB, sunt estimate să scadă cu aproximativ un punct procentual în 2026, în principal ca urmare a înghețării nominale a pensiilor și salariilor din sectorul public.

În același timp, majorările de taxe și impozite adoptate în 2024 și 2025, inclusiv cele privind TVA, impozitarea proprietății și contribuția la asigurările de sănătate, ar urma să majoreze veniturile bugetare cu 1,2 puncte procentuale din PIB.

Pentru 2027, deficitul bugetar este estimat la 5,8% din PIB, iar în 2028 ar urma să ajungă la 5,6%.

Reducerea deficitului în 2027 va fi susținută de continuarea controlului cheltuielilor curente și de diminuarea cheltuielilor publice de capital după încheierea Mecanismului de Redresare și Reziliență, în special a finanțărilor sub formă de granturi.

În schimb, cheltuielile pentru apărare sunt estimate să crească de la 1,7% din PIB în 2025 la 2,2% în 2028, inclusiv prin împrumuturile acordate prin programul european SAFE (Security Action for Europe).

În aceste condiții, datoria publică va continua să crească.

„Datoria publică este prognozată să crească de la aproximativ 59% din PIB în 2025 la circa 64% din PIB în 2028, evoluție determinată în principal de deficitele primare ridicate ale administrației publice și de cheltuielile cu dobânzile”, mai avertizează raportul.

***