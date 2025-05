Prognoza de creștere economică s-a înrăutățit în întreaga Europa Centrală și Est – dar România are legați de gât și bolovanii inflației și deficitelor

Analiștii Erste au revizuit semnificativ prognozele de creștere pentru țările din Europa Centrală și de Est (ECE) după publicarea datelor semnal ale evoluției PIB în primul trimestru din 2025. În aprilie, în varianta anterioară a prognozei, fuseseră luate în calcul doar creșterile ale tarifelor anunțate de administrația Trump. Însă la acel moment, revizuirea prognozei pentru 2025 a fost marginală deoarece s-a considerat că impactul pachetului fiscal anunțat de Germania (pozitiv) va fi superior și va anihila șocul tarifar (negativ) asupra evoluției economiilor din ECE.

Însă după publicarea datelor semnal ale evoluției PIB în regiune în T1/2025, analiștii de la Erste Bank au redus și mai mult previziunile de creștere în 2025 pentru Ungaria (0,8%) și Slovenia (1.5%).

Pentru România și Slovacia, au fost menținute prognozele dar cu riscurile mărite îndreptate spre scădere.

Doar Cehia și Polonia au înregistrat o creștere în conformitate cu așteptările și cu o dinamică solidă (2,0% față de anul precedent și, respectiv, 3,2% față de anul precedent) și se mențin previziunile pentru PIB-ul din 2025 în aceste două țări.

În afară de Cehia și Polonia, restul regiunii a crescut într-un ritm mult mai lent sau deloc. În termeni trimestriali, economia maghiară s-a contractat, în timp ce economia românească a stagnat. Aceasta s-a tradus printr-o creștere zero în termeni anuali în Ungaria și o creștere modestă de 0,2% de la an la an în România. PIB-ul Sloveniei a scăzut cu -0,7% de la an la an, prima rată negativă de creștere din trimestrul 4 al anului 2020. Serbia și Slovacia au crescut în termeni anuali, dar dinamica creșterii a fost sub așteptări.

După publicarea datelor semnal privind PIB-ul din primul trimestru al anului 2025, au fost reduse și mai mult prognozele de creștere în Ungaria (la 0,8% în 2025) și Slovenia (la 1,5% în 2025), în timp ce în România și Slovacia riscurile rămân îndreptate în sensul scăderii. Structura PIB-ului va fi publicată abia la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie.

România și Ungaria – cea mai mare inflație din ECE

Cu excepția României și Sloveniei, inflația generală a scăzut în aprilie în toate celelalte țări din Europa Centrală și de Est. Scăderea recentă a prețurilor la energie este un factor pozitiv pentru evoluția prețurilor. Pe de altă parte, indicele prețurilor la alimente a crescut recent, iar nivelul său rămâne ridicat. În ciuda unei tendințe de scădere, rata inflației rămâne peste ținta băncilor centrale în toate țările, cu excepția Cehiei. Inflația din aprilie, de 1,8%, este cea mai scăzută din martie 2018. Inflația medie din 2025 va fi probabil mai mare în comparație cu 2024 în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est.

Doar în România și Serbia se așteaptă ca inflația medie din 2025 să fie mai mică în comparație cu 2024. Cu toate acestea, în România pentru sfârșitul anului, Erste prognozează o inflație de 4,7%, și de 3.5% pentru 2026.

Politica monetară

Banca Națională Cehă și-a redus ratele dobânzilor la 3,25% de la începutul anului. Privind în perspectivă, Erste anticipează următoarea reducere a ratei dobânzii de către BNR în noiembrie. În mai, BNR a păstrat dobânda neschimbată de 6,5%.

În mod similar, banca centrală poloneză a reinstaurat relaxarea monetară înaintea alegerilor prezidențiale și și-a redus dobânda cheie cu 50 de puncte de bază, de la 5,75% la 5,25%. În scenariul de referință, vor fi reduceri suplimentare de 50-75 puncte de bază până la sfârșitul anului.

„În alte țări, și anume Ungaria, România și Serbia, anticipăm o relaxare monetară doar în a doua jumătate a anului. În România, relaxarea monetară va depinde de planul de consolidare fiscală și de impactul acestuia asupra creșterii economice și a inflației”, se arată în analiza Erste.

România rămâne cu cele mai mari deficite din ECE

