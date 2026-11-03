Profituri record ale companiilor energetice globale – Rezultate peste așteptări pe fondul exploziei prețurilor la petrol

Gigantul petrolier de stat al Arabiei Saudite – Saudi Aramco – a depășit estimările analiștilor privind profitul pe al treilea trimestru, prețurile mai mari ale țițeiului și combustibililor compensând impactul întreruperilor în livrările de țiței, cauzate de atacurile rebelilor houthy asupra activelor sale.

Aramco a raportat marți un profit net de 31,2 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru – în creștere față de cele 28,6 miliarde de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut – depășind estimarea madiană a economiștilor sondați de Bloomberg, de 28,7 mld dolari.

În ciuda atacurilor asupra conductei de petrol „Est-Vest” (care ocolește Strâmtoarea Ormuz) și a altor atacuri asupra infrastructurii Aramco, comise de gruparea Houthi susținută de Iran, gigantul petrolier saudit și-a majorat câștigurile în al treilea trimestru față de anul precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor țițeiului și la reducerea capacităților de rafinare și a exporturilor, ceea ce a generat o explozie a marjelor de rafinare și prețuri record ale produselor pe multe piețe.

Câștigurile ajustate înainte de plata dobânzilor și taxelor (EBIT) ale Aramco paratea de „downstream” (rafinare și distribuție) au crescut cu 234% față de anul precedent, datorită marjelor de rafinare mai solide. EBIT-ul ajustat al acestei divizii s-a triplat, ajungând la 10,3 miliarde de dolari, față de 3,1 miliarde de dolari în anul anterior.

Compania a menținut dividendul de bază pentru al treilea trimestru din 2026 la nivelul de 21,9 miliarde de dolari – același nivel ca în al doilea trimestru din 2026 – ceea ce reprezintă o creștere de 3,5% față de anul precedent. Cea mai mare parte a dividendelor revine Regatului Arabiei Saudite, care deține peste 90% din gigantul petrolier.

Aramco a subliniat riscurile pe care incertitudinea geopolitică le prezintă pentru securitatea energetică globală și a precizat că analizează în continuare opțiuni pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare a clienților.

„Incertitudinea geopolitică și atacurile asupra unor facilități energetice cheie au continuat să amplifice criza globală a aprovizionării cu energie în al treilea trimestru din 2026, având implicații grave pentru securitatea energetică la nivel mondial”, a declarat Amin Nasser, președinte și director executiv, într-un comunicat.

„Continuăm să explorăm posibilități de a obține capacități suplimentare de stocare în străinătate și rute alternative de export, pentru a ne consolida rețeaua globală de aprovizionare. Performanța noastră operațională și financiară solidă, înregistrată în această perioadă volatilă, demonstrează valoarea rezilienței noastre.” Rezultatele Aramco apar la câteva zile după ce, săptămâna trecută, cele mai mari companii petroliere internaționale au raportat câștiguri excepționale pentru al treilea trimestru, pe fondul unor marje de rafinare în creștere puternică și al prețurilor ridicate la petrol și gaze.

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