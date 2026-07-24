Profitul Volkswagen a scăzut cu o treime în T2, din cauza prăbușirii vânzărilor în China

Grupul auto german Volkswagen a raportat vineri un profit net de 1,54 miliarde de euro în trimestrul al doilea, cu 32,9% mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa continuă să se confrunte cu o cerere slabă în China, transmite Bloomberg.

Volkswagen se așteaptă ca vânzările să scadă cu până la 3% în 2026, comparativ cu o prognoză anterioară de creștere de 3%.

Volkswagen și-a redus drastic perspectivele anuale pentru venituri, punând presiune pe directorul executiv al producătorului auto german, Oliver Blume, pentru a impune noi măsuri de reducere a costurilor, care includ un număr record de concedieri.

Al doilea cel mai mare producător auto din lume ca volum a declarat că se așteaptă ca vânzările să scadă cu până la 3% în 2026, comparativ cu o prognoză anterioară de creștere de 3%, din cauza scăderilor vânzărilor în China.

În trimestrul 2 din acest an, Volkswagen a avut venituri de 82,4 miliarde de euro, o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut și puțin peste consensul analiștilor. În această perioadă, însă, profitul operațional al grupului a scăzut cu 9,5%, ajungând la 3,5 miliarde de euro, sub estimările analiștilor care se așteptau la o ușoară creștere până la 3,9 miliarde de euro.

Veniturile mai mici decât cele așteptate pun presiune pe programul directorului general Blume de reducere a costurilor, care a fost prezentat consiliului de supraveghere al Volkswagen la începutul acestei luni.

Planurile lui Blume ar prevedea reducerea a încă 50.000 de locuri de muncă la nivel global – dublând numărul de angajați care vor fi disponibilizați convenit cu sindicatele – și oprirea producției la patru fabrici ale sale din Germania.

Restructurarea activității va ajuta compania „să devină mai inovatoare, mai flexibilă, mai atractivă și mai robustă – și să asigure în mod sustenabil succesul Grupului Volkswagen”, a declarat Blume într-un comunicat de presă.

Planurile de eficientizare mai prevăd, de asemenea, ca Volkswagen să își reducă numărul de modele cu până la 50% și să vândă active din afara sferei activității sale principale.

Măsurile de eficientizare s-au confruntat însă cu opoziția reprezentanților sindicatelor, care au declarat că propunerile lui Blume de a reduce și mai multe locuri de muncă pe lângă măsurile luate anterior au dus la o „pierdere enormă de încredere”.

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