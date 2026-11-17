Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 3,11 miliarde de lei după primele nouă luni ale anului, în creştere cu 34%, şi a obţinut un avans de 10% al producţiei de energie electrică netă, care a urcat la 9.328 GWh, potrivit raportului companiei, transmis luni Bursei de la Bucureşti.

Profitul din exploatare s-a majorat cu 35%, până la aproximativ 3,47 miliarde de lei, iar EBITDA ajustată a ajuns la 4,13 miliarde de lei, după o creştere de 27%. Veniturile au avansat cu 28%, până la 8,60 miliarde de lei, îm timp ce marja operaţională şi marja netă s-au îmbunătăţit cu câte un punct procentual.

„Deteriorare semnificativă a condițiilor hidrologice în T3/2026”

„Anul 2026 a fost caracterizat de două perioade distincte: un prim semestru marcat de normalizarea condiţiilor hidrologice şi a activităţii operaţionale, urmat de o deteriorare semnificativă a condiţiilor hidrologice în trimestrul III, pe fondul unui regim pluviometric deficitar la nivel naţional şi al scăderii debitului Dunării la intrarea în ţară până la minime istorice. Aceste evoluţii au avut un impact direct asupra volumului de energie electrică produsă de Grup, precum şi asupra pieţei de energie în ansamblu, inclusiv în contextul opririi reactoarelor 1 şi 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă”, se arată în documentul transmis BVB.

Potrivit sursei citate, trimestrul III a fost caracterizat de o modificare a structurii veniturilor grupului, ca urmare a creşterii contribuţiei segmentului furnizare, reflectând evoluţia către un model de business hibrid, cu o componentă comercială mai puternică şi o bază extinsă de clienţi. Extinderea activităţii de furnizare, coroborată cu reducerea producţiei, pe fondul condiţiilor hidrologice deficitare, a determinat creşterea volumelor de energie achiziţionate din piaţă pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, atât de pe pieţele angro, cât şi de pe piaţă de echilibrare. Riscurile asociate au fost gestionate printr-o strategie de contractare etapizată şi o abordare comercială prudentă.

Care sunt prioritățile companiei

„În acest context, eficienţa operaţională, optimizarea mixului producţie-achiziţie, dezvoltarea capacităţilor de producţie din surse regenerabile şi implementarea proiectelor de stocare reprezintă priorităţi strategice ale grupului, menite să reducă expunerea structurală la variabilitatea hidrologică şi să consolideze rezilienţa pe termen lung”, se mai arată în comunicat.

La data de 30 septembrie 2026, portofoliul de furnizare cuprindea 1.464.583 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 56% faţă de aceeaşi dată a anului precedent, când erau înregistrate 941.364 LC. Această creştere de 523.219 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienţi casnici, cât şi o expansiune accentuată în segmentul noncasnic, precizează compania.

În luna iulie a anului 2026, conform ultimului raport ANRE disponibil, Hidroelectrica a deţinut o cotă de piaţă de 22,41% pe segmentul concurenţial şi o cotă de piaţă de 21,09% la nivelul total al pieţei de furnizare a energiei electrice, menţinându-se pe prima poziţie în ambele categorii la data raportării.

În primele nouă luni ale anului 2026, producţia netă de energie electrică a înregistrat o creştere de 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, de la 8.473 GWh la 9.328 GWh. Producţia netă din surse hidro a fost de 9.149 GWh (+10%), iar cea din surse eoliene de 179 GWh (-3%). Rezultatul a fost obţinut într-un an hidrologic deficitar, subliniază compania.

„Accentuarea continuă a condiţiilor hidrologice deficitare, coroborat cu alţi factori externi au determinat ca achiziţiile în primele 9 luni ale anului 2026 sa înregistreze o creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025, atingând un total de 1.982 GWh. Raportat la primele 9 luni ale anului 2025, această abordare integrată a permis creşterea totalului energiei vândute cu 12%, la 11.310 GWh. La nivel de portofolii, cantitatea livrată în furnizare a crescut cu 29%, la 6.739 GWh, în timp ce condiţiile hidrologice marcate de seceta severă care a debutat în trimestrul 3 au avut ca efect o scădere cu 10% a vânzărilor pe piaţă angro, acestea atingând un total de 4.107 GWh în primele 9 luni ale anului 2026. Producţia netă din T3 2026 a fost de 2.259 GWh, cu doar 6% sub T3 2025, deşi debitele Dunării s-au situat la minime istorice”, se arată în raportul publicat de Hidroelectrica.

Creștere a cantității de energie vândute

Veniturile din furnizare au crescut cu 42%, la 3,47 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026, de la 2,44 miliarde de lei în aceeaşi perioadă a anului 2025. Această evoluţie reflectă atât optimizarea structurii portofoliului de furnizare şi a strategiei comerciale, cât şi o creştere a bazei de clienţi şi a cantităţii de energie vândute.

Veniturile din echilibrare au crescut cu 26%, la 248 milioane de lei înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026, de la 197 milioane de lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2025. Creşterea este determinată de majorarea cu 40% a volumului de energie pe de o parte, compensată de reducerea cu 10% a preţului de vânzare în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025.

Veniturile din servicii de sistem au crescut cu 18%, la 207 milioane de lei, de la 176 milioane RON înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2025.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă, cel mai mare furnizor de energie electrică conform cotei de piaţă şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional.

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