Profitul CEC Bank a crescut cu 12,8% în primul semestru din 2025 – credite corporate de 3,5 mld. lei în S1

Profitul net al cec Bank a înregistrat o creștere de 12,8% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut (până la 304,1 milioane lei) și o creștere cu 9,4% la nivel de grup (până la 306,2 milioane lei), a anunțat instituția.

Activele nete ale Grupului cec Bank au crescut cu 7% față de perioada similară a anului trecut, de la 93,31 miliarde de lei la 99,42 miliarde lei.

Veniturile nete din dobânzi ale Grupului au înregistrat un avans de aproximativ 23% în primele șase luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară a anului 2024 (cca. 227 milioane lei), pe seama creșterii veniturilor din dobânzi, generate de creșterea lunară a soldului de credite și plasamente (titluri, bănci, etc).

Astfel, veniturile din dobânzi au crescut cu cca. 266 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au înregistrat, și ele, un trend crescător (aproximativ 38 milioane lei).

Veniturile nete din comisioane ale Grupului cec Bank au crescut cu cca. 12,3% (respectiv cu cca. 19 milioane lei), în principal datorită creșterii veniturilor din comisioanele percepute de FGCR (creștere de 50%) ca urmare a accesării unui nivel mai mare de programe guvernamentale față de cel estimat, ajungând la 265 milioane lei la nivelul Grupului (238 milioane la nivelul băncii).

În baza evoluției veniturilor și a monitorizării constante a cheltuielilor, raportul cost-venituri la nivelul Grupului s-a îmbunătățit față de nivelul anului precedent, fiind de 49,89% la 30.06.2025, față de 51,65% la finalul semestrului I 2024.

Credite corporate de 3,5 mld. lei în primele șase luni/ Sprijin pentru fermieri

Peste 42.000 de credite noi au fost acordate în primele 6 luni ale anului 2025, cu o valoare cumulată de aproximativ 5,5 miliarde de lei, potrivit reprezentanților CEC.

Peste 37.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de cca. 2 miliarde lei, destinate investițiilor imobiliare sau concretizării altor proiecte personale. Volumul creditelor acordate a crescut cu 29,6% față de perioada similară a anului precedent.

Creditele nou acordate în prima jumătate a anului 2025 clienților persoane juridice sunt în valoare de peste 3,5 miliarde lei, din care peste 500 milioane de lei au fost acordate clienților nou intrați în portofoliul băncii.

CEC a lansat totodată noul flux digital de creditare pentru creditele APIA, integrat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, care reduce timpul de aprobare a unui credit de la câteva zile la doar 30 de minute. În fiecare an, banca acordă peste 6.000 de credite APIA agricultorilor români.

În prima jumătate a anului 2025, numărul produselor de creditare achiziționate de clienți prin canalele digitale CEC_IN, din platformele de Internet & Mobile Banking și/sau prin fluxurile digitale din unitate au crescut cu aproximativ 70% față de aceeași perioadă a anului anterior.

De asemenea, numărul pachetelor de cont curent vândute pe parcurs online a crescut cu aproximativ 25%, iar cel al actualizărilor de date realizate de clienți prin CEC_IN și fluxurile digitale din unități a crescut cu aproximativ 150% față de aceeași perioadă a anului anterior.

În semestrul 1 2025, Banca a continuat să dezvolte și să adauge produse și servicii în Marketplace-ul CEC_IN: pachete cu produse de creditare, pre-aprobarea financiară a creditelor ipotecare, polițe de asigurări de călătorie sau asistență rutieră, etc

