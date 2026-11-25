Transgaz (TGN), compania de stat ce operează sistemul național de transport al gazelor naturale, a înregistrat un profit net la nivel consolidat (de grup) de 254,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 62,7% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce veniturile din exploatare s-au redus cu numai 0,9%, la 2,08 miliarde de lei, potrivit raportului financiar publicat pe Bursa de Valori București (BVB).

Deteriorarea profitabilității a fost determinată în principal de creșterea cheltuielilor operaționale, inclusiv după punerea în funcțiune a unor proiecte de investiții, și de reducerea semnificativă a veniturilor financiare.

La nivel consolidat, profitul operațional (din exploatare) al Transgaz s-a redus cu 49,2% în primele trei trimestre, până la 303,4 milioane de lei, de la aproximativ 597 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Veniturile din exploatare, care exclud activitatea de echilibrare și veniturile din construcții, au totalizat 2,078 miliarde de lei, comparativ cu aproximativ 2,098 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului precedent.

Deteriorarea rezultatelor a fost deosebit de pronunțată în trimestrul al treilea, când Transgaz a raportat, la nivel individual, o pierdere operațională de 47,5 milioane de lei, față de un profit operațional de 42,6 milioane de lei în T3 2025. Pierderea brută s-a ridicat la 35,4 milioane de lei, comparativ cu un profit brut de 192,3 milioane de lei în perioada corespunzătoare a anului trecut. Această evoluție s-a produs în condițiile în care veniturile din exploatare au crescut cu 4,8%, până la 503,7 milioane de lei la nivelul trimestrului 3.

Cheltuieli mai mari cu amortizarea și dobânzile, după finalizarea investițiilor

Potrivit raportului, cheltuielile de exploatare din trimestrul al treilea au crescut cu 113 milioane de lei, respectiv 26%, în principal ca urmare a majorării cheltuielilor cu amortizarea cu 66,6 milioane de lei, după finalizarea și punerea în funcțiune a unor proiecte de investiții. În plus, pierderile din deprecierea creanțelor au crescut cu 20,2 milioane de lei, cheltuielile cu gazele naturale consumate în sistemul de transport au fost mai mari cu 15,5 milioane de lei, iar cele cu personalul au avansat cu 13,4 milioane de lei.

La deteriorarea profitabilității a contribuit și reducerea veniturilor financiare cu 104,4 milioane de lei în trimestrul al treilea, determinată în principal de actualizarea valorii activelor reglementate cu o rată a inflației de numai 1,58%, față de 5,21% în trimestrul corespunzător din 2025. În același timp, cheltuielile financiare au crescut cu 33,2 milioane de lei, echivalentul unui avans de 179%, în special din cauza dobânzilor bancare care nu mai sunt capitalizate după punerea în funcțiune a proiectelor de investiții finanțate prin credite.

Tariful mediu de rezervare s-a redus: scădere de 76,6 mil. lei a veniturilor din rezervarea de capacitate

Pe ansamblul primelor nouă luni, veniturile individuale din rezervarea de capacitate s-au redus cu 76,6 milioane de lei, ca urmare a diminuării tarifului mediu de rezervare cu 0,191 lei/MWh, care a avut un impact negativ de 51,1 milioane de lei, și a scăderii veniturilor din prima de licitație cu 38,2 milioane de lei. Aceste evoluții au fost compensate parțial de creșterea capacității rezervate în sistemul de transport.

Reprezentanții Transgaz estimează că majorarea cheltuielilor cu amortizarea va fi compensată începând din octombrie 2026 prin creșterea veniturilor din rezervarea de capacitate, aferente contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma procedurii de rezervare a capacității incrementale în Sistemul Național de Transport.

În pofida scăderii substanțiale a profitului față de anul trecut, rezultatul net individual al companiei de stat, de 203,9 milioane de lei în primele nouă luni, s-a situat cu 28% peste nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru această perioadă.

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