Rezultatele sectorului energetic de la BVB sunt neuniforme – Sectorul Oil&Gas rămâne stabil, marjele se comprimă la Hidroelectrica / Riscurile sunt politice și de reglementare

Sectorul energetic de la Bursa de Valori București (BVB) afișează pentru primele 9 luni ale anului 2025 un tablou neuniform, arată o analiză TradeVille după publicarea rezultatelor financiare ale companiilor listate.

Potrivit analizei TradeVille, segmentul Oil&Gas rămâne stabil la venituri, dar cu profitabilitate divergentă între jucatori. În același timp, reacțiile post-raportare au fost mixte, în timp ce indicii BET (+36% YTD) și BET-NG (+41% YTD) confirmă poziționarea favorabilă a pieței, cu randament superior pentru indicele sectorului energetic (BET-NG).

Principalele concluzii TradeVille după rezultatele financiare la 9 luni ale companiilor energetice:

Energia prezintă un tablou mixt, cu contracții la Hidroelectrica (-7% an/an cifră de afaceri, -34,5% profit) și Transelectrica (-32,7% cifră de afaceri, -55,4% profit) și creștere solidă la Nuclearelectrica (+22,9%, respectiv +26,6%).

Marjele din energie se comprimă, cu ajustări vizibile ale profitului net pe întreg segmentul.

În petrol si gaze, veniturile rămân stabile, susținute în principal de Petrom și Romgaz.

Profitabilitatea este divergentă, cu accelerare la Transgaz și Conpet și corectii semnificative la OIL Terminal și JT Grup.

Transgaz și Nuclearelectrica, în topuri

În topuri se regăsesc, astfel, la energie Nuclearelectrica – care conduce atât la dinamica veniturilor, cât si la profitabilitate – în timp ce la Oil&Gas Transgaz este campion, afișând cel mai puternic ritm de creștere, atât pe cifra de afaceri, cât si pe profit net.

Reacția post raportare, conform TradeVille:

Energie: După raportare, Transelectrica a afișat cel mai bun răspuns al pieței (+4,7%), în timp ce acțiunile Hidroelectrica au rămas aproape neschimbate (+0,1%). Totodată, acțiunile Nuclearelectrica s-au corectat (-3,9%).

Oil&Gas: Reacțiile au fost în majoritate negative. Conpet (COTE) este singura companie cu răspuns pozitiv (+0,8%). Acțiunile Petrom (SNP) (-2,2%), Transgaz (-2,9%) si JT Grup (-0,8%) au scăzut, iar Romgaz (SNG) și Oil Terminal (OIL) nu au avut variații notabile.

Notă: Cotațiile utilizate sunt cele din finalul zilei de tranzacționare de luni.

BET-NG, indicele sectorului de energie de la BVB, a bătut la randament indicele BET

Conform TradeVille, la Hidroelectrica rezultatele sunt afectate de condițiile hidrologice slabe (debitul slab al Dunării, seceta din a doua parte a verii – n.r.), iarechilibrarea și serviciile de sistem scad puternic. În paralel, achizițiile de energie au crescut masiv pentru acoperirea furnizării după creșterea portofoliului de clienți casnici, comprimând marjele și profitul.

În ceea ce privește Nuclearelectrica, rezultatele sunt susținute de prețul mediu mai mare la care este vândută energia produsă (+19%) și de volumele ușor în crestere, alături de ieșirea din mecanismul de vânzare la prețuri reglementate care permite vânzarea la prețuri de piață.

La Transelectrica, rezultatele sunt trase în jos de scaderea veniturilor zero-profit și dispariția unor venituri conjuncturale, în timp ce transportul și interconexiunile cresc. Totodată, costurile operaționale și Consumul Propriu Tehnologic (CPT – pierderile în rețea) rămân ridicate, limitând marjele.

Totodată, la OMV Petrom, rezultatele sunt afectate de prețurile mai mici la petrol și gaze, care reduc contribuția segmentului Upstream, în timp ce volumele mai mari vândute pe gaze și electricitate și utilizarea ridicată a rafinăriei atenuează doar parțial presiunea pe marje.

În același timp, în cazul Romgaz, cresterea livrărilor de gaze (+12%) susține veniturile, în timp ce producția rămâne stabilă. În plus, profitul este sprijinit de taxe mai mici în T3 și de contribuția mai bună a serviciilor de înmagazinare.

La Transgaz, veniturile avansează pe fondul tarifelor de transport mai mari (la fel ca la Transelectrica vorbim de companii monopol, cu activitate reglementată) și al volumelor crescute, iar actualizarea activelor cu inflația contribuie la creșterea bazei de active reglementate, care a ajuns la peste 8,5 miliarde de lei la 9 luni 2025. Costurile cu personalul, redevența și amortizarea urcă, dar rămân acoperite de cadrul reglementat, ceea ce permite un profit în creștere.

Riscurile: politice și de reglementare

În ceea ce privește riscurile la adresa sectorului energetic de la BVB, analiza TradeVille punctează că acestea sunt preponderent politice și de reglementare.

Politice: Tensiunile politice între Rusia, Orientul Mijlociu, Europa și SUA creează premize macroeconomice care pot fi în defavoarea companiilor de energie.

Reglementare impredictibilă și impozitare variabilă: Atât în electricitate, cât și în petrol, cadrul fiscal și legislativ este instabil, cu taxe și tarife care pot schimba rapid profitabilitatea.

Sustenabilitate: Tendința de introducere agresivă a normelor de ecologie din partea UE creează dificultăți pentru companiile petroliere, mai precizează TradeVille în raportul său de analiză.

