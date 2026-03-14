Profilul profesional al directorului de școală, lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Accent pe leadership educațional, performanță și consolidarea relației dintre școală și comunitate

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică Profilul profesional al managerului școlar (al directorului de școală), document care conturează rolul directorului de școală ca lider educațional și manager al organizației școlare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre învățare, incluziune, performanță și colaborare.

„Profilul propus nu se constituie într-o fișă de post pentru director, ci descrie așteptările exprimate față de managerul școlar în termeni de competențe și, în aceeași măsură, reia atribuțiile directorului de școală, așa cum sunt stabilite în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Documentul este și un referențial ce are scopul de a asigura uniformitatea proceselor de selecție, recrutare, formare și evaluare a directorilor, în concordanță cu prevederile legale”, precizează Ministerul Educației și Cercetării într-un comunicat de presă.

Profilul formulează un set de cinci competențe majore, care circumscriu rolul și responsabilitățile managerului școlar în conducerea și dezvoltarea unității de învățământ.

„Aceste competențe reflectă capacitatea directorului de a exercita leadership educațional, de a gestiona eficient resursele organizaționale, de a susține dezvoltarea profesională a personalului, de a asigura calitatea proceselor educaționale și de a consolida relația dintre școală și comunitate. Este conturat astfel rolul directorului ca lider educațional și manager al organizației școlare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituționale orientate spre învățare, incluziune, performanță și colaborare”, se mai spune în comunicatul Ministerului Educației.

Din punctul de vedere al arhitecturii, profilul directorului unității de învățământ este structurat pe patru niveluri: axiologic (valori fundamentale), transversal (competențe transversale), profesional (competențe generale și specifice), funcțional (descriptori comportamentali).

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

